Studie vorgestellt: Arztpraxen wichtig bei Integration von Geflüchteten

Die Studenten stellten in Benediktbeuern die Ergebnisse ihrer Untersuchungen vor. Die Studie wurde von Professor Egon Endres (re.) in Auftrag gegeben und begleitet. © Hessler

Jedes Jahr erarbeitet Professor Egon Endres von der Katholischen Stiftungshochschule (KSH) am Campus in Benediktbeuern mit Studierenden der Sozialen Arbeit die Studie „Ankommen: Netzwerke zur Integration von Menschen mit Fluchterfahrungen“. Die Ergebnisse wurden nun in Benediktbeuern präsentiert.

Benediktbeuern/München – Die Studenten hatten dieses Mal aufgrund einer Kooperation mit der Caritas in München die Bewohnerinnen und Bewohner von vier Flüchtlingsunterkünften befragt. Die Ergebnisse brachten einige spannende Aspekte zutage: „Interessant war, dass Ärztinnen und Ärzte eine wichtige Rolle im Alltag von Geflüchteten zufällt, wichtiger als es selbst die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas erwartet hatten“, sagte Endres. Dass dies vor allem für die beratende Rolle von Frauenärztinnen und -ärzten gilt, hätte bereits eine Befragung vor vier Jahren im Loisachtal ergeben (wir berichteten). Auch die aktuelle Studie mache deutlich, welche große Bedeutung Arztpraxen im Rahmen gelungener Integration gerade für Frauen spielen. Arztpraxen und ihre Belegschaft nehmen eine wichtige Begleitrolle ein, und nicht wenige würden dies auch mit Herzblut tun, so das Fazit der Studenten.

Große Gesprächsbereitschaft erlebt

Alle Beteiligten waren davon beeindruckt, mit welcher Offenheit sie in den vier Gemeinschaftsunterkünften sowohl von den Teams der Caritas als auch von den Geflüchteten aufgenommen wurden: „Wir hatten anfangs durchaus Zweifel, ob wir mit unseren Erhebungen möglicherweise eher stören und den Stress erhöhen. Es kam aber zum Ausdruck, dass die Erhebungen für die Beteiligten Wertschätzung und Aufmerksamkeit bedeuten und auch mit der Erwartung in Verbindung stehen, dass die Studienergebnisse Verbesserungen herbeiführen,“ erläuterte Endres.

Forderung: Unterkünfte müssen verbessert werden

Denn dass Verbesserungen an den Umständen in den Unterkünften dringend erforderlich seien, stellen die Studierenden ebenfalls fest: „Wir waren schockiert über die Unterbringung von geflüchteten Personen und Familien aus der Ukraine in einer Leichtbauhalle, die überhaupt keine Intimität mehr zulässt. Die Menschen haben kaum einen persönlichen Raum, und selbst Kinder können beispielsweise nur eingeschränkt ihre Kuscheltiere am Bettrand aufstellen, da es eng ist und der Brandschutz es nicht zulässt,“ schilderten sie ihre Beobachtungen.

Das Projekt von Endres ist laut einer Mitteilung der KSH für die Studierenden jedes Jahr eine willkommene Gelegenheit, sich mit Menschen auszutauschen, die Benachteiligung erfahren, besondere Bedürfnisse haben oder sozialpädagogische Angebote nutzen. Endres zeigte sich nach der Vorstellung der Ergebnisse sehr zufrieden und lobte die Studenten für ihr Engagement. Nun sei zu hoffen, dass der Einsatz auch Früchte trage und vielleicht die eine oder andere Veränderung nach sich ziehe, so Endres.

