Asylunterkunft mit Sicht aufs Kloster Benediktbeuern?

Von: Franziska Seliger

Ein möglicher Standort für die Containeranlage: Die Wiese (roter Pfeil) oberhalb der Flussmeisterstelle Benediktbeuern unweit des Klosters (Bildmitte unten). Screenshot: fn © Screenshot: fn

In Benediktbeuern kristallisiert sich ein Standort für die geplante Containeranlage für Asylbewerber heraus. Es stehen aber noch einige Gespräche an.

Benediktbeuern – Der Benediktbeurer Gemeinderat hat wie berichtet entschieden, verschiedene Standorte zu prüfen, auf denen eine Containeranlage für geflüchtete Menschen errichtet werden könnte. Inzwischen kristallisiert sich heraus, welcher Standort präferiert wird: eine freie Wiese an der Meichelbeckstraße, oberhalb der Flussmeisterstelle Benediktbeuern und unweit des Klosters.

Entscheidet sich die Gemeinde für diesen Standort, folgen Gespräche mit den Anwohnern

Wie Bürgermeister Anton Ortlieb auf Nachfrage sagt, hätten erste Gespräche mit dem Landratsamt ergeben, dass diese Fläche die derzeit wahrscheinlichste ist. Grundsätzlich spreche baurechtlich nichts dagegen. Allerdings seien noch weitere „Abstimmungsgespräche“ mit der Tölzer Behörde angesetzt. Diese sollen im kommenden Monat stattfinden. Ein konkretes Datum nannte Ortlieb nicht. Sollte man sich in diesen Gesprächen für die Wiese als Standort entscheiden, seien im Anschluss Gespräche mit den Anwohnern geplant, zu denen auch das Kloster gehört.

Anlage soll rund 40 Geflüchteten Platz bieten

Bei den Bürgern von Benediktbeuern ist die geplante Flüchtlingsunterkunft längst Thema. Die Anlage soll aus 20 bis 25 Containern bestehen, in denen rund 40 Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern untergebracht werden. „Der Standort ist für das Kloster nicht einfach“, sagt Benedikt Hartmann, Leiter des Zentrums für Umwelt und Kultur im Kloster, auf Nachfrage. „Wir wollen aber trotzdem alles dafür tun, dass Menschen, die hierher kommen, Unterstützung und Miteinander erfahren.“ Gemeinsam mit der Gemeinde werde man versuchen, den Menschen eine sichere Bleibe zu geben. „Wir verstehen die Ängste und Sorgen der Benediktbeurer Bürger“, sagt Hartmann. „Sie müssen gehört werden, ohne gleich in bestimmte politische Lager abgestempelt zu werden.“

Der Standort könnte noch am Denkmalschutz scheitern

Bisher hatte es bei Bauprojekten in diesem Bereich immer geheißen, die Sichtachse zum Kloster müsse aus Gründen des Denkmalschutzes frei bleiben. Dazu erklärt Bürgermeister Ortlieb, dass dies „in einer Zeit wie dieser ein Luxusthema“ sei. Damit meint er die hohe Zahl ankommender Flüchtlinge in Deutschland. Da es sich bei der Wiese um Außenbereich handle, würde die Containeranlage immer nur „übergangsweise“ geplant. „Wobei die Frage ist: Was ist übergangsweise?“, räumt Ortlieb ein. Das werde auch davon abhängen, wie sich die Flüchtlingszahlen weiterentwickeln. Dass aus Gründen des Denkmalschutzes der Standort unweit des Klosters noch kippen könnte, will Ortlieb aber nicht ausschließen.

Oberstes Ziel ist es, nicht die Turnhalle belegen zu müssen

Zur Höhe der Containeranlage kann der Rathauschef noch keine Angaben machen. Zugleich äußert er Zweifel, dass die derzeit geplanten 20 bis 25 Container dauerhaft ausreichen werden, sollten die Flüchtlingszahlen so hoch bleiben. In der Gemeinderatssitzung an diesem Mittwoch, 15. Februar, werde sich der Gemeinderat nicht-öffentlich erneut mit dem Thema befassen. Ortlieb betont, es sei das oberste Ziel, die Turnhalle nicht als Asylunterkunft in Anspruch nehmen zu müssen. „Das ist unsere Antriebsfeder.“

Gemeinderatsmitglied wirbt auch noch mal dafür, freien Wohnraum zu melden

Rudi Mühlhans betont auf Nachfrage, eine Turnhalle sei nie eine ideale Unterbringungsmöglichkeit für Geflüchtete, die vor ihrer Ankunft in Deutschland oft schon lange Zeit in Flüchtlingslagern verbracht hätten. Der Gemeinderat sagt, die geplante Containeranlage sei „ein Baustein“ bei der Unterbringung von Geflüchteten. „Wir brauchen aber alle Unterstützung, die wir kriegen können“, wirbt Mühlhans etwa bei Privatleuten dafür, freien Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Beispielsweise gebe es im Klosterdorf ältere Menschen, die viel freien Platz hätten. Aber Geflüchtete bei sich zuhause aufnehmen? „Das ist natürlich herausfordernd“, räumt Mühlhans ein. Dazu kämen bei vielen Bürgern Ängste vor den Menschen aus fremden Kulturen. Um solche Probleme zu verhindern und die Integration zu fördern, sei eine dezentrale Unterbringung der Flüchtlinge immer besser. Nicht nur die großen Städte, auch die kleineren Gemeinden auf dem Land müssten ihren Beitrag in der aktuellen Situation leisten, so Mühlhans. Und: „Die Begegnung mit Menschen ist immer ein Gewinn.“

