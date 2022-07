Auch mit 86 noch fit am Steuer: Monika Dahlberg macht den Fahr-Check

Von: Andreas Steppan

Teilen

Stolz zeigt Schaupielerin Monika Dahlberg ihre Teilnhame-Bestätigung am „ADAC Fahr-Fitness-Check“ mit dem Tölzer Fahrlehrer Wolfgang Strunck. © privat

Auto zu fahren, ist für viele Senioren ein großes Stück Lebensqualität. Doch wie fit ist man noch am Steuer? Für sich selbst wollte das jetzt die in Benediktbeuern lebende Schauspielerin Monika Dahlberg herausfinden.

Benediktbeuern/Bad Tölz - Monika Dahlberg macht den ADAC Fahr-Fitness-Check“, um für sich herauszufinden, wie fit sie mit 86 Jahren noch beim Autofahren ist. Das Ergebnis: „Alles sehr gut“, wie sie freudig berichtet. Auf die Idee, am „ADAC Fahr-Fitness-Check“ teilzunehmen, brachte Monika Dahlberg die RTL-Fernsehsendung „Alt & abgefahren“. Dort kann man derzeit sonntagnachmittags auf RTL Prominente in fortgeschrittenem Alter dabei beobachten, wie sie sich beim Autofahren anstellen.

„Ich habe den Führerschein 1960 gemacht – seitdem hat sich doch so manches verändert“, sagt die aus Film und Fernsehen bekannte Dahlberg. Auch mit ihren 86 Jahren sitze sie noch regelmäßig am Steuer. „Ich fahre keine ganz weiten Strecken mehr.“ Doch Mobilität sei „im Alter sehr wichtig“.

Schauspielerin Monika Dahlberg macht bei „ADAC Fahr-Fitness-Check“ mit

Der ADAC sieht in dem Check ein Angebot, die persönlichen Fahrfertigkeiten zu überprüfen und die eigene Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Der Automobilclub betont aber: „Ältere Menschen stellen derzeit nach Ansicht des ADAC keineswegs eine Problemgruppe im Straßenverkehr dar. Im Gegenteil: Senioren sind laut Statistischem Bundesamt nach wie vor nicht so häufig an Unfällen mit Personenschäden beteiligt wie andere Altersgruppen.“ Deshalb sehe der ADAC keinen Grund, spezielle gesetzliche Regelungen für ältere Führerschein-Besitzer einzuführen.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.