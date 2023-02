Aufwind für Büchereien im Loisachtal: Nur die Jugendlichen fehlen

Von: Christiane Mühlbauer, Elena Royer

Wünscht sich mehr jugendliche Besucher: Angelika Schöppner, Leiterin der Kochler Bücherei. © fn

Die Büchereien in Kochel und Benediktbeuern haben die Pandemie gut überstanden. Das zeigen die Jahresbilanzen. Wehrmutstropfen: Jugendliche lesen weniger.

Kochel am See/Benediktbeuern – Bei dem Schmuddelwetter, das aktuell draußen herrscht, möchte man sich am liebsten mit einem guten Buch auf dem Sofa einkuscheln. Eine gute Anlaufstelle dafür sind die Pfarr- und Gemeindebüchereien in Kochel und Benediktbeuern. Doch wie geht es den Einrichtungen nach den Corona-Jahren?

In Kochel gab es im vergangenen Jahr einen „ordentlichen Aufschwung“.

„Mit dem vergangenen Jahr sind wir sehr zufrieden“, sagt Angelika Schöppner, Leiterin der Kochler Bücherei. „Es hat einen ordentlichen Aufschwung gegeben.“ In den Jahren zuvor seien die Besucherzahlen wegen der Pandemie stark geschrumpft. Aber dank verschiedener Aktionen sei es gelungen, die Zahlen wieder zu steigern.

„Im Sommer hatten wir eine Vorlese-Veranstaltung mit einer Gruppe aus der Kochler Kindertagesstätte“, berichtet Schöppner. „Und im Herbst konnten wir mit allen Vorschulkindern der Kita einen Bücherei-Einführungskurs durchführen.“ Außerdem beteilige sich die Bücherei seit Herbst 2021 an der Aktion „1-2-3 Lesestart“ der Stiftung Lesen, einem Förderprogramm für Kinder. „Die Mädchen und Buben, die hier waren, sind derart begeistert von der Bücherei, dass sehr viele mit ihren Eltern wiederkommen und eine Mitgliedschaft beantragen“, freut sich Schöppner.

„Leider erreichen wir Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren kaum noch“

Die Kochler Bücherei hat 260 Mitglieder. Die größte Gruppe machen Familien aus, gefolgt von Senioren. Doch es gibt einen Wermutstropfen: „Leider erreichen wir Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren kaum noch“, bedauert Schöppner. „Obwohl wir auch in dieser Sparte viele aktuelle Bücher haben. Aber da ist wohl das analoge Lesen eines Buches nicht mehr so gefragt.“

Schöppner verzeichnete 2022 etwa 950 Besuche, die meisten in den Monaten Oktober bis Dezember. „Wir haben 4065 Medien.“ Darunter seien auch Zeitschriften. Seit dem vergangenen Jahr gibt es auch in Kochel die bei Kindern so beliebten „Tonies“. „Etwa 200 Bücher haben wir 2022 neu gekauft“, sagt Schöppner. „Hauptsächlich Kinderbücher und Romane.“ Bei Kindern seien Bilderbücher gefragt und Sachbücher über Natur und Technik, zum Beispiel aus der Reihe „Was ist Was?“. Die Erwachsenen würden besonders gern mehrbändige Familiensagas lesen oder Krimis, vor allem Regionalkrimis.

Büchereicafé soll in diesem Jahr wieder aufleben

Für dieses Jahr plant die Kochler Pfarrbücherei, ihr Büchereicafé wieder aufleben zu lassen. Außerdem ist mit den Vorschulkindern wieder der Kurs „Büchereifuchs“ geplant.

Könnte ehrenamtliche Unterstützung brauchen: Die Pfarr- und Gemeindebücherei in Benediktbeuern. © arp

Auch die Benediktbeurer Pfarr- und Gemeindebücherei hat die Corona-Zeit gut überstanden. Mit derzeit 648 Mitgliedern habe man fast so viele wie 2019 (661), berichtet Christine Trischberger vom Bücherei-Team. Die stärksten Ausleihe-Monate seien November und Januar. „Wir haben auch viele Neuanmeldungen“, freut sie sich.

In Benediktbeuern sind die Tonie-Figuren nach wie vor der Renner

In Benediktbeuern stehen 6800 Medien zur Verfügung. Allein im vergangenen Jahr wurden 574 neue angeschafft, vor allem im Kinderbuchbereich. „Die Tonie-Figuren sind nach wie vor ein Renner“, sagt Trischberger schmunzelnd. Aber auch „Bobo Siebenschläfer“ und die „Mama Muh“-Reihe seien beliebt. Erwachsene würden gerne zu John Grisham oder zur Thriller-Reihe von Ragnar Jónasson greifen.

Bücherei-Team pflegt jetzt einen Instagram-Kanal

Ähnlich wie in Kochel ist auch in Benediktbeuern festzustellen, dass Jugendliche „wegbrechen“, sagt Trischberger. „Obwohl wir wirklich gute Bücher für sie haben.“ Diese Gruppe sei schon vor der Pandemie zahlenmäßig die schwächste gewesen, nun merke man es aber „noch mehr“. Um online besser präsent zu sein, pflegt das Bücherei-Team jetzt einen Instagram-Kanal.

Apropos neue Bücher: Die allgemeine Preiskostensteigerung spüren auch die Büchereien. „Papier ist teurer geworden. Für 500 Euro bekommen wir jetzt nicht mehr so viele Bücher wie früher“, berichtet Trischberger. Auch die Nebenkosten für Strom und Wasser seien gestiegen. Die Bücherei ist zur Miete untergebracht. Weil man die Preise aber erst vor eineinhalb Jahren angehoben habe, wolle man das jetzt nicht weiterreichen. Die Jahresgebühr für Familien beträgt zehn Euro.

Für Schulkinder gibt es Führungen, um die Bücherei kennenzulernen

Schulkindern wird das Angebot der Bücherei bei Führungen vorgestellt. 2022 gab es zudem Büchertisch-Aktionen, etwa zum Welt-Alzheimer-Tag, für Abc-Schützen und über „Starke Frauen“ in Zusammenarbeit mit dem Frauenbund. „Mehr können wir ehrenamtlich gerade nicht leisten“, sagt Trischberger mit Blick auf die ganze Arbeit. Wer Lust habe, etwas zu organisieren, zum Beispiel ein Vorlesen für Kinder, könne sich gerne melden. „Wir freuen uns über jeden, der uns unterstützen will.“