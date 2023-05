Ordensgemeinschaft trennt sich vom Pächter der Klostergärtnerei in Benediktbeuern

Von: Christiane Mühlbauer

Verwaist: Das Areal der Klostergärtnerei in Benediktbeuern. Laut einem Aushang findet aber noch freitags ein Abverkauf statt. © PRÖHL

Die Klostergärtnerei in Benediktbeuern ist seit Kurzem geschlossen, es findet nur noch ein Ausverkauf statt. Die Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Boscos sucht einen neuen Pächter.

Benediktbeuern – Kunden der Klostergärtnerei in Benediktbeuern haben sich Mitte April gewundert: Die Gärtnerei wurde unerwartet geschlossen, und an der Tür hängt ein Schild, auf dem steht: „Liebe Kundinnen und Kunden, 2023 – eigentlich das Jahr der Feier 33 Jahre Klostergärtnerei und Einführung der Nachfolgegeneration. Das Kloster der Salesianer Don Boscos kündigt uns ohne Angabe von Gründen.“ Geöffnet ist derzeit laut dem Aushang nur freitags zum Abverkauf. Viele Kunden sind traurig. „Ich bedauere die Schließung sehr. Ich habe dort jahrelang gerne die regionalen und saisonalen Produkte eingekauft. Es war immer beste Qualität“, sagt zum Beispiel Pia Helmbold aus Benediktbeuern.

Pächter will sich zu Entwicklung nicht äußern - Ordensgemeinschaft bezieht Stellung

Der Gärtnerei-Pächter Günther Eisele wollte sich auf Nachfrage unserer Zeitung nicht zu der Entwicklung äußern.

Das Kloster nimmt aber zur Kündigung Stellung. Man habe in den vergangenen Jahren „hinsichtlich verschiedener Konfliktthemen immer wieder das Gespräch gesucht“, sagt Einrichtungsleiter Pater Claudius Amann. „Eine Einigung konnte in wichtigen Bereichen leider nicht erzielt werden.“ Deshalb wurde das Pachtverhältnis zum Jahresende 2022 gekündigt – ohne Begründung, „denn die Gründe sind dem Pächter bekannt“. Dem Pater zufolge gibt es mittlerweile einen Rechtsstreit. Aufgrund des laufenden Verfahrens wolle man sich zu Details nicht weiter äußern, so der Pater.

Areal soll weiterhin eine Gärtnerei bleiben

Die Ordensgemeinschaft möchte auf jeden Fall, dass das Areal wieder als Gärtnerei verpachtet wird. „Es ist uns ein großes Anliegen, dass hier nachhaltig, fair und regional produziert wird“, sagt Pater Amann. Er könne nachvollziehen, dass Kunden jetzt frustriert und in Sorge seien. „Wir haben aber großes Interesse, wieder einen Pächter zu finden.“

