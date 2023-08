Mit dem Auto bis ans Schwarze Meer: Benediktbeurer sucht das Abenteuer

Von: Christiane Mühlbauer

Endlich am Schwarzen Meer: Felix Mayr in der Hafenstadt Batumi. © Privat

Felix Mayr aus Benediktbeuern sucht gerne besondere Abenteuer mit dem Auto. Im vergangenen Jahr ging es nach Westafrika, heuer nach Georgien bis an die Grenze zu Armenien und Aserbaidschan.

Benediktbeuern – 6100 Kilometer von Bayern bis ans Schwarze Meer: Das war eine Reise der besonderen Art, die Felix Mayr zusammen mit einem Bekannten vor kurzem absolvierte. Die beiden hatten sich gebrauchte Geländewagen gekauft und für eine Camping-Tour umgerüstet. Die Fahrzeuge verkauften sie in Georgien, um von dort zurückzufliegen.

Roadtrip bis nach Georgen: Benediktbeurer geht auf Off-Road-Tour

Die Route ging über Österreich, Ungarn, Rumänien und Bulgarien quer durch die Türkei bis nach Georgien. „Die Tour hatte natürlich einen anderen Charakter als die im vergangenen Jahr nach Afrika“, sagt Mayr. „Bis Bulgarien war es kein Problem, es ist ja alles noch EU.“ Mayr war wieder mit einem Nissan X-Trail unterwegs, sein Bekannter hatte sich einen BMW X3 zugelegt. Pannen hatten sie keine, bis auf die Tatsache, dass Mayr in Georgien wieder den Auspuff verlor. „Das gleiche hatte ich in Afrika auch schon. Scheint bei den Modellen wohl ein grundsätzliches Problem zu sein“, sagt er schmunzelnd.

Die beiden Männer hatten sich mit Reiseführern aus der Off-Road-Szene beziehungsweise auf entsprechenden Online-Portalen informiert. „In den Karpaten in Rumänien haben wir dann eine erste Off-Road-Tour gemacht. Das war super.“

In Bulgarien besichtigten sie kurz die Hauptstadt Sofia, dann ging es weiter nach Istanbul. Dort waren sie ausgerechnet, als Präsident Erdogan die Stichwahl gewann. Auf dem Parkplatz mitten in der Stadt, auf dem sie eigentlich nächtigen wollten, „konnten wir kein Auge zutun. Es gab Autokorsos die ganze Nacht“, erinnert sich der Benediktbeurer. Durch die Türkei ging es dann problemlos weiter entlang der Schwarzmeerküste nach Georgien. „Das waren schöne Serpentinenstrecken.“ An der Grenze zu Georgien bekamen die beiden neue Transit-Kennzeichen, denn mit einem deutschen Ausfuhrkennzeichen war die Fahrt nicht erlaubt.

Off-Road-Trail in Georgien: Das Wetter macht einen Strich durch die Rechnung

Nach dem ersten Stopp in der Hafenstadt Batumi ging es dann weiter in den Osten des Landes, in den Nationalpark Vashlovani an der Grenze zu Armenien und Aserbaidschan. In der steppenartigen Vegetation gibt es endemische Pflanzenarten sowie wilde Pistazienbäume, besondere Felsformationen und viele Gazellen. „Die Landschaft dort ist wunderbar“, schwärmt Mayr. „Wir hatten uns online einen Off-Road-Trail runtergeladen und wollten drei, vier Tage in dem Park bleiben.“ Das Permit erhielten sie bei der Nationalparkverwaltung. „Wir hatten uns auch schon mit Wasser, Lebensmitteln und Sprit versorgt, denn dort gibt es nichts zu kaufen.“

Doch leider machte ihnen dann das Wetter einen Strich durch die Rechnung. „Es hatte schon vorher ziemlich oft geregnet, die Straßen waren durchweicht oder unterspült.“ Nach rund einem Drittel der Strecke im Nationalpark kam die Grenzpolizei und teilte ihnen mit, dass sie umkehren müssten, weil die Pisten so kaputt seien, dass man nicht mehr durchkomme. „Das war natürlich eine große Enttäuschung für uns“, sagt Mayr. „Wir hatten so gehofft, die Gazellen zu sehen.“ Doch daraus wurde leider nichts. „Trotzdem, in der Region ist es so schön, da würde ich extra gerne nochmal hinfahren.“

Im Vashlovani-Nationalpark wollten sich die beiden mehrere Tage aufhalten, doch es kam anders. © Privat

So hielten sie sich dann weiter an anderen Stellen in Georgien auf. Sie fuhren bis zum Kazbegi-Nationalpark in den Kaukasusbergen nördlich von Tiflis. Der Kasbek ist mit 5054 Metern der höchste Berg Georgiens. „Dort haben wir auf der Passstraße in einem Seitental übernachtet. Den Berg zu sehen, war sehr beeindruckend.“

Sprachbarriere? Dank Übersetzer-App kein Problem mehr

Die georgische Heeresstraße, auf der sie unterwegs waren, führt bis nach Russland. „Ein Lkw reiht sich an den anderen“, berichtet Mayr. Und in Georgien gebe es viele russische Arbeitskräfte. Während sie in den EU-Ländern zumeist auf Camping-Plätzen übernachteten, suchten sie sich ihre Standorte in den anderen Ländern über die Camping-App „parkfornight“ aus.

Buch über Afrika-Tour Über seine Tour nach Afrika mit dem Auto hat Felix Mayr ein Buch geschrieben. Es trägt den Titel „Abenteuerrallye Afrika: In einem gebrauchten Geländewagen 5500 Kilometer von Bayern nach Bissau“. Das Buch ist bei „Books on Demand“ erschienen, kostet 24,99 Euro und ist überall erhältlich. Weitere Infos gibt es auch online auf der Seite www.felixmayr.com. Wer Fragen zu den Touren hat, kann sich gerne melden.

„Das hat ganz gut funktioniert, die Tipps und Beschreibungen waren zutreffend.“ Verpflegt haben sie sich die meiste Zeit selbst. Die Verständigung mit Einheimischen lief meistens über den Google-Translator. „Gelegentlich trifft man Menschen, die Deutsch können, aber Englisch können dort nur wenige.“ Erfreulich war, dass die Internet-Abdeckung überall gut war, sagt Mayr,

In der Hauptstadt Tiflis wurden die Autos dann wieder verkauft. „Leider nicht zu so einem guten Preis wie in Afrika“, zieht der 42-Jährige einen Vergleich. In Georgien fielen für den Käufer noch Zollgebühren an. Die gesamte Tour will er demnächst als Video bei YouTube einstellen. (müh)

