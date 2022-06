Auto-Wüstentour: Abgekämpft am Ziel

Von: Christiane Mühlbauer

Endlich am Ziel in Guinea-Bissau: Felix Mayr (re.) mit der Mitreisenden Claudia Hipp und Guide Momo. © privat

Nach knapp vier Wochen Autotour hat Felix Mayr Ende Mai sein Ziel in Guinea-Bissau in Westafrika erreicht. Die letzten Etappen waren noch mal ziemlich hart. Mittlerweile ist er wieder zu Hause.

Benediktbeuern – Mit dem Auto an die Westküste Afrikas fahren: Felix Mayr (41) aus Benediktbeuern und vier andere Abenteuerlustige hatten diese Tour, veranstaltet von einem Spezialreiseveranstalter, Anfang Mai gestartet (wir berichteten). In rund vier Wochen wollten sie die gut 5000 Kilometer lange Strecke bewältigen. Zeitlich hat es geklappt, allerdings verlief es unterwegs nicht so gut wie erhofft, berichtet Mayr nun nach seiner Rückkehr. Auch die letzten Etappen waren eine Strapaze.

Guide Momo half bei der Weiterfahrt

Wie zuletzt berichtet, hatte die Gruppe in Nouakchott, der Hauptstadt Mauretaniens, ein paar Tage pausieren müssen, weil ein Auto eine größere Reparatur benötigte. Für die weitere Fahrt zum Zielort, der Hauptstadt Bissau in Guinea-Bissau, nahmen sie sich dann einen Guide. Der Mann namens Momo sollte ihnen auf der Route helfen und vor allem die Sprachschwierigkeiten an Checkpoints und Grenzübergängen lösen.

Denn anders als geplant, konnte die Gruppe nicht direkt den kürzesten Weg nutzen, weil ein Grenzübergang geschlossen war. „Angeblich wegen Corona“, berichtet Mayr. Also mussten sie ein Stück über Mali fahren. Weil das Auto einer Mitreisenden Probleme bekam, blieb sie unterwegs zurück und wurde später von Momo geholt, um eine andere Route zu fahren, berichtet Mayr. Die anderen fuhren dann eine „verdammt harte Piste“ mit Sand und Gestein. In Mali hatten sie Probleme mit den Zöllnern. „Ohne Momo und seine Überredungskunst hätten wir es nicht geschafft“, berichtet Mayr. Außerdem wurden hohe Visagebühren verlangt. „Ein Beamter hatte einen großen Hass auf Europäer“, fand Mayr. Die Handys wurden ihnen grundlos abgenommen, auch deshalb übernachteten sie dann vor der Polizeistation in ihren Autos.

Jeder Reiseteilnehmer saß am Steuer seines eigenen Jeeps. Dieses Bild entstand bei einem Zwischenstopp auf einer relativ guten Straße am Rande der Wüste. © Mayr

Schwierige Pisten

Aber alles ging gut – nach einer Nacht in Mali fuhren sie dann in den Senegal. „Die Polizei hat uns mit Pickups mit Maschinengewehren begleitet“, erzählt Mayr. Durch den Senegal ging es dann weiter zum Ziel, der Hauptstadt von Guinea-Bissau. Zwei Tage brauchten sie für die 600 Kilometer, und Mayr hat an die Piste keine guten Erinnerungen. Weil sie eine Fähre nicht nehmen konnten, musste ein Umweg gefahren werden, eine lange Strecke, auf der es tiefe Senken gab. „Auf den letzten 100 Kilometern hat mein Auto wirklich sehr gelitten“, berichtet der Benediktbeurer. Allerdings sei er froh, keinen Achsbruch erlitten zu haben, als er einmal eine Senke übersehen hatte. Zum Schluss war der Auspuff abgefallen und der Stoßdämpfer durchgebrochen. „Deshalb konnte ich das Auto in Bissau leider nicht mehr gut verkaufen.“

Für Mayr war es die zweite Tour

Vor dreizehn Jahren hatte Mayr eine solche Tour schon mal unternommen, allerdings mit Freunden und mit dem Ziel Mali. Verglichen mit damals, „war es jetzt krasser und härter als erwartet“, meint der Benediktbeurer. Sowohl persönlich als auch mit den Fahrzeugen sei man an Grenzen gegangen. Die vielen Pannen und teilweise eine schlechte Stimmung in der Gruppe taten ihr Übriges. „Ich denke, jeder von uns hatte sich das anders vorgestellt.“

Wiederholung nicht ausgeschlossen - aber anders organisiert

Trotzdem: „Wenn man so eine Tour macht, sieht man, wie gut es uns hier in Deutschland geht“, sagt der 41-Jährige. Die Spendenartikel, die er dabei hatte, wurden alle verschenkt. „Die Leute haben sich sehr gefreut: über Kleidung, Schulsachen und Medikamente.“ Und er selbst ist dankbar für schöne Momente der Gastfreundlichkeit, die er etwa in Marokko erlebte.

Nur mit Rucksack und Fototasche flog Mayr kurz vor Pfingsten wieder zurück nach München. Ob er so eine Tour noch ein drittes Mal machen würde? „Wenn, dann auf eigene Faust und mit Freunden.“

Felix Mayr berichtet auch auf seinem Blog von der Tour: www.felixmayr.com.

