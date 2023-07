Bach in allen Facetten: Tölzer Knabenchor tritt in Basilika Benediktbeuern auf

„Die Tölzer singen Bach“ lautete das Thema des Knabenchor-Konzerts. © Näher

Das KOnzert des Tölzer Knabenchor in der Basilika Benediktbeuern war gut besucht. Das Publikum bejubelte die Leistung der Buben.

Benediktbeuern – „Die Tölzer singen Bach“: So war der Auftritt des Tölzer Knabenchors in der Basilika des Klosters Benediktbeuern überschrieben. Tatsächlich hatten die jungen Sänger Werke mitgebracht von den heute weithin unbekannten Mitgliedern der großen Musikerfamilie, die über ganz Mitteldeutschland verstreut war. Das solitäre Genie, als das Johann Sebastian Bach gemeinhin gilt, gab es so also nicht, denn die Bachs brachten zahlreiche großartige Komponisten hervor. Was der Knabenchor unter Leitung von Marco Barbon und mit einfühlsam-inspirierter Continuo-Begleitung von Günter Holzhausen (Violone) und Clemens Haudum (Orgel) eindrucksvoll bewies.

Den Auftakt machte die Motette „Singet dem Herrn“ von Johann Sebastian Bach (1685-1750). Ob sie „das Glanzstück unter den Bachmotetten“ ist, wie ein Kammermusikführer meint, darüber ließe sich streiten. Fraglos ist sie aber das passende Werk, um ein Konzert glanzvoll zu eröffnen. Der drückenden Schwüle ungeachtet verbreitete der Chor einen strahlend-frischen Klang und begeisterte einmal mehr ob der stilistischen Akkuratesse, die man bei einem auf Alte Musik spezialisierten Ensemble natürlich erwarten würde, doch die jungen Sänger haben bekanntlich eine enorme stilistische Vielfalt. Marco Barbon wählte ein moderates Tempo, das die Musik frei schwingen ließ.

Konzert vom Knabenchor in der Basilika gut besucht

Mit Johann Christoph Bach (1642-1703), der in Arnstadt und Eisenach wirkte, ging es weiter. Seine Motette „Herr, nun lässest du“ bestach durch ausdrucksvolle Textausdeutung. Fernab vom reinen Schöngesang stellte sich die Musik ganz in den Dienst der Deklamation. Noch weiter zurück in der Musikgeschichte führte Johann Bach (1604-1673), der Begründer der Erfurter Familien-Linie und Großonkel Johann Sebastians. Seine großartige Motette „Unser Leben ist ein Schatten“ ist ein tief berührendes Meisterwerk. Dem großen Chor ist ein kleines Solistenensemble gegenübergestellt, das in Kirchen gerne auf gegenüberliegenden Emporen postiert wird, sodass eine geradezu magische Echo-Wirkung entsteht. Hier konnten die Tölzer mit ihren hervorragenden Solisten einmal mehr glänzen. Mit Johann Ludwig Bach (1677-1731), dem „Meininger Bach“, und seiner Motette „Unsere Trübsal“ wurde der prächtige Effekt der Doppelchörigkeit exemplarisch vorgeführt.

Die Basilika war beim Konzert am frühen Sonntagabend gut gefüllt. © Näher

Zurück zu Johann Christoph ging es mit der Motette „Fürchte dich nicht“. Der Beginn „Fürchte dich – nicht!“ setzt einen besonderen Akzent und wirkt damit geradezu befreiend. Im Folgenden wird die hingebungsvolle Liebe zwischen Christus und der gläubigen Seele beschworen: „Du, du --- bist mein!“ Neu im Reigen dann Johann Michael Bach (1648-1694), der „Gehrener Bach“, dessen jüngste Tochter Maria Barbara die erste Ehefrau Johann Sebastians war. Seine Motette „Nun hab ich überwunden“ setzt zu Beginn ganz auf große Bögen, aus denen die Passage „Kreuz, Leiden, Angst und Not“ dann umso effektvoller hervorbricht.

In Johann Bachs „Sey nun wieder zufrieden“ war ein kleiner Auswahlchor mit solistisch geschulten Stimmen dem großen Apparat sehr effektvoll gegenüber gestellt. Mit prägnanter Textwiederholung lässt Johann Ludwig Bach seine Motette beginnen: „Das! Das!! Das ist meine Freude!“ Die ansteckende Fröhlichkeit des Gläubigen, der seine „Zuversicht auf den Herrn“ setzt, zauberte ein Lächeln auf die Gesichter.

Abschluss und Beginn mit Johann Sebastian Bach

Mit ergreifender Schlichtheit hob dagegen Johann Christoph Bachs „Ich lasse dich nicht“ an, aus der die Anrufung „Mein Jesu!“ wie ein zu Herzen gehender Aufschrei herausbrach. Zum Abschluss – wie zu Beginn – Johann Sebastian Bach: Die Motette „Lobet den Herrn“ ist eine einzige Herausforderung, die von den Tölzern glänzend gemeistert wurde. Das abschließende, himmelstürmende „Alleluja“ erhob die Herzen. Stürmischer Applaus. (SABINE NÄHER)

