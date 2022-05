Alpenwarmbad Benediktbeuern: Gemeinderat diskutiert nach Kritik erneut über die Eintrittspreise

Von: Franziska Seliger

Publikumsmagnet: Das bei Familien sehr beliebte Alpenwarmbad in Benediktbeuern. © Archiv

Die Eintrittspreise im Alpenwarmbad Benediktbeuern wurden in dieser Saison erhöht. Nach Kritik diskutieren die Gemeinderäte nun erneut und regen alternative Möglichkeiten an.

Benediktbeuern – Dass sie die Eintrittspreise in ihr Alpenwarmbad mit Beginn der diesjährigen Badesaison erhöhen wird, hatte die Gemeinde Benediktbeuern bereits im Herbst vergangenen Jahres beschlossen. Ebenso, dass es keine Familientageskarte mehr geben soll (wir berichteten) – Letzteres eine Entscheidung, die Gemeinderat Georg Bernböck (Bürgervereinigung) gerne noch einmal überdacht haben möchte, wie er in der jüngsten Gemeinderatssitzung anregte, denn: „Das merkt man schon, dass es diese Möglichkeit nicht mehr gibt.“ Für Familien mit vielen Kindern sei der Besuch des Bades jetzt teurer als früher.

Alpenwarmbad Benediktbeuern: Saisonkarte zu teilen, wäre eine Möglichkeit

Dorothea Bugl sah das ähnlich. Sie sei bereits von einigen Familien diesbezüglich angesprochen worden, so die FBM-Gemeinderätin. Sie regte an, als Alternative für die Familienkarte „eine Möglichkeit zu schaffen“, dass sich Elternpaare eine Saisonkarte teilen können. Derzeit ist das nicht möglich, da die Saisonkarte personenbezogen ist. Bugl bat darum zu prüfen, wie man das Bad für Familien preislich attraktiver machen könnte.

Bürgermeister: Jahreskarte rechne sich schnell

Bürgermeister Anton Ortlieb zeigte zwar durchaus Verständnis für die Anregungen seiner beiden Gemeinderäte. Er verwies aber darauf, dass es als Alternative zum Familienticket die Jahreskarte gäbe. Diese rechne sich schnell für Bürger aus dem Klosterdorf. „Wer das Bad massiv nutzt, kommt günstig weg mit der Jahreskarte“, so Ortlieb.

Statt der früheren Punktekarte gäbe es außerdem nun eine Geldwertkarte, die dem Besucher ebenfalls Vergünstigungen bringe, sagte der Bürgermeister auf Nachfrage. Außerdem gäbe es Kinder- sowie Erwachsenenjahreskarten.

Gemeinde muss viele Defizite tragen

Ortlieb erinnerte in der Sitzung auch noch einmal an den Grund für die Tarif-Veränderungen. Denn das kommunale Bad erwirtschafte in Normaljahren ein Defizit von rund 300 000 Euro. In den beiden Coronajahren seien es sogar jährliche Defizite von etwa 500 000 Euro gewesen, die die Gemeinde zu tragen habe. Das Alpenwarmbad, so Ortlieb, sei einfach ein „hoch technisiertes Bad“, für das die Gemeinde viel Personal vorhalten müsse.

In diesem Jahr soll nichts mehr an den Eintrittspreisen geändert werden

Heuer möchte Ortlieb an den Eintrittspreisen nichts mehr ändern. Für 2023 könnte man aber über die Einführung einer nicht-personalisierten Saisonkarte nachdenken, die sich Eltern teilen könnten.