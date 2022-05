4200 Kilometer zu Fuß durch die USA: Angelika Debes hat ihr Buch „Walk your Dreams“ herausgebracht

Träume zu verwirklichen: Dazu möchte Angelika Debes die Leser ihres Buches motivieren. © Näher

Angelika Debes und ihr Mann durchwanderten auf dem Pacific Crest Trail drei US-Bundesstaaten. “ Mit ihrem Buch möchte sie Mut machen, die eigenen Träume zu verwirklichen

Benediktbeuern – „Als wir von der großen Reise zurückkamen, war mir klar, dass ich aus der Stadt raus aufs Land ziehen will“, erzählt Angelika Debes. So kam die gebürtige Münchnerin, die alle Lebensstationen von Geburt über Schulzeit und Abitur bis zum Studium in ihrer Vaterstadt absolviert hatte, im August 2019 nach Benediktbeuern.

„Wandern habe ich immer schon geliebt“

„Das Wandern, vor allem in den Bergen, habe ich immer schon geliebt“, fügt sie an. Und wer bei ihr im Wohnzimmer sitzt und den Blick hinweg zu den Berggipfeln schweifen lässt, versteht, warum es ihr hier so gut gefällt. „Nach München zieht es mich gar nicht zurück“, betont sie. „Direkt vom Haus aus zu einer Wanderung aufbrechen zu können, das ist einfach traumhaft.“

Nach einer Fernsehreportage wollte Debes die Route selbst erleben

Ihre Wanderleidenschaft ist auch der Grund für den heutigen Besuch. Denn Debes hat ein Buch über eine halbjährige Wanderung auf dem Fernwanderweg Pacific Crest Trail geschrieben, die sie von April bis September 2018 gemeinsam mit ihrem Mann Simon unternommen hat. Ein paar Jahre zuvor hatte sie zufällig eine Fernsehreportage über diese Route gesehen und der Wunsch, das selbst einmal zu erleben, hat sie nicht mehr losgelassen.

Pacific Crest Trail als Hochzeitsreise

Doch die Frage war: Wann passt es? Nach dem Abi machte sie zunächst eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten und schloss ein BWL-Studium an. Den folgenden Masterstudiengang widmete sie dem Schwerpunkt Personalmanagement. So war nie Zeit für die große Reise. „Doch eine Freundin sagte, wenn du es im Studium nicht machst, wann dann?“ Das überzeugte Debes dermaßen, dass sie ihrem Mann einen Heiratsantrag machte – und als Hochzeitsreise den Pacific Crest Trail ins Spiel brachte. Ein geschickter Schachzug! Auch deshalb, weil Simon als begeisterter Fotograf die Erlebnisse gleich im Bild festhalten konnte.

Probetouren als Vorbereitung

Dass daraus ein Buch entstehen sollte, war zunächst kein Thema. Als Vorbereitung auf den Trail schaffte sich Debes unzählige Bücher an („die ich dann zum größten Teil doch nicht gelesen habe“) und machte ein paar Probetouren, nicht zuletzt um herauszufinden, wie viel der Rucksack maximal wiegen darf. „Mit 24 Kilo habe ich angefangen – und bald gemerkt, es muss weniger werden!“ Bei weiteren Versuchen erwiesen sich 9 Kilo als praktikables Grundgewicht. „Dazu kommen dann noch Essen und Getränke, sodass bis zu 16 Kilo pro Person zustande kamen.“

Man lernt eine Dusche und ein Bett neu schätzen

Neben Wechselkleidung, Geschirr, Gaskocher und Schlafmatten war auch das Zelt zu transportieren. Denn das Paar wollte auf jeden Fall autark unterwegs sein können. „So einmal pro Woche haben wir aber gerne auch mal im Hostel übernachtet – schon alleine wegen der warmen Dusche und dem weichen Bett, das man ganz neu schätzen lernt…“

Das Paar durchwanderte drei Bundesstaaten

Mehr als 4200 Kilometer haben die beiden zu Fuß zurückgelegt und dafür 160 Tage gebraucht. Drei Bundesstaaten haben sie im Westen der USA durchwandert: von Kalifornien über Oregon bis nach Washington. Zweimal sind sie Bären begegnet. „In Kalifornien kam ein Braunbär unbeirrt auf uns zu, den haben wir mit Krach vertrieben.“ Und am letzten Tag der Tour lief ihnen eine Bärenmama mit zwei Kleinen über den Weg. „Das hätte gefährlich werden können“, erklärt Debes. „Wir sind ihnen ausgewichen und haben eine Nebenstrecke genommen.“ Eine Klapperschlangen-Begegnung gab es gleich am ersten Tag. Und die Beinahe-Kollision mit einem Stinktier verlief glimpflich: „Wenn die sich bedroht fühlen und ihr Sekret verspritzen, den Gestank kriegst du aus den Kleidern nicht mehr raus…“

Das schlimmste und das schönste Erlebnis

Als schönstes Erlebnis greift Debes heraus, dass sie beim Trampen einen älteren Herrn kennenlernten, der sie übers Wochenende gleich zu sich nach Hause einlud. „Und seine Frau hat uns wunderbar bekocht!“ Überhaupt treffe man so unglaublich viele hilfsbereite Menschen. Und das schlimmste Erlebnis? „Eine Nacht, die wir zu hoch in den Bergen verbracht haben. Es war so bitterkalt, dass ich kein Auge zutun konnte“, erinnert sich Debes. „Aber ich würde diese Reise auf jeden Fall wieder machen!“ Mit ihrem Buch möchte sie Mut machen, die eigenen Träume zu verwirklichen: „Ich höre jetzt mehr auf mein Herz und meine Intuition. Das tut gut!“ Die Autorin hat das Buch selbst verlegt bei Books on Demand. Auch in einigen Buchhandlungen ist es zu bekommen.

Informationen zum Buch

Angelika Debes: Walk your Dreams BoD 2021 ISBN 978-3-7557-1255-8 Preis: 12,99 €

Von Sabine Näher

