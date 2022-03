„Das Antlitz Christi“ von Peter Remmling im Kloster Benediktbeuern

Teilen

Die Irritation verleitet bei den Werken von Peter Remmling den Betrachter zum genauen Hinsehen. © Sabine Näher

„Das Antlitz Christi“ von Peter Remmling im Kloster Benediktbeuern ist noch bis 27. März zu sehen

Benediktbeuern – Seit Samstagvormittag ist die Ausstellung „Das Antlitz Christi“ im Kreuzgang des Klosters geöffnet. Bis zum frühen Nachmittag konnte Peter Remmling um die zehn Besucher begrüßen, die sich für seine noch bis Ende März ausgestellten Arbeiten interessierten. „Damit bin ich eigentlich ganz zufrieden“, meint der aus dem Allgäu stammende und seit 1993 in Tölz lebende Künstler. „Frustrierend ist aber, wenn alle achtlos vorübereilen.“

Neue Perspektiven auf den Gekreuzigten

Wer Remmlings Fotografien, Objekte und Installationen sieht, kann kaum glauben, dass sie nicht jegliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Denn er vermag es, dem Blick auf den gekreuzigten Jesus völlig neue Perspektiven abzugewinnen. Da entdeckt man einen steinernen Christuskopf, auf dem Licht und Schatten so kunstvoll miteinander spielen, dass ein echter Verfremdungseffekt entsteht. Der seitliche Blick auf die Beine des Gekreuzigten vor blauem Himmel nebst weißer Wolke könnte beim ersten Hinschauen auch bayerische Radler- oder Trachtlerwaden vor klassisch weiß-blauem Himmel zeigen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie hier.

Neue Sichtweisen ziehen den Blick des Besuchers auf sich

Der Blick bleibt hängen, die Irritation verleitet zum genauen Hinsehen. Das zur Seite geneigte, blutüberströmte Antlitz unter der Dornenkrone auf dem nächsten Bild schaut dem Betrachter direkt in die Augen – sehr berührend. Und der Marmorkopf, auf dem Flechten und Algen merkwürdige Muster geschaffen haben, zieht den Blick des Besuchers ebenso unweigerlich auf sich wie die Rückansicht des Gekreuzigten, die bloß dessen ausgebreitete Arme und Teile des geschundenen Rückens zeigt.

Nicht nur Fotos, sondern auch Installationen und Objekte sind zu sehen

Es ist verblüffend, wie viele neue Sichtweisen Remmling auf das so bekannte Motiv zu eröffnen vermag. Doch nicht nur kunstvoll aufbereitete Fotos sind zu sehen, sondern auch Installationen und Objekte, die zumeist Holz verarbeiten. Aber nicht als schönes, glattes Material, sondern aufgesplittert, ausgewaschen und verwittert. „Ich sammle gerne Holz auf, das am Meer angeschwemmt wird“, sagt Remmling.

Lesen Sie auch Das Tölzer Nachtleben blüht wieder auf Die Clubs dürfen heute nach dreimonatiger Schließung wieder öffnen. Die Wirte sind auch über das Ende der Sperrstunde erleichtert. Das Tölzer Nachtleben blüht wieder auf Sabine Fischhaber beste Telekolleg-Absolventin Sabine Fischhaber beste Telekolleg-Absolventin

Einige Werke haben beigefügte Bibelbotschaften

Aus diesem besteht auch das aus Holzsplittern zusammengebundene Kreuz, das auch ohne Christusfigur von Leid und Verwundung erzählt. Oder die beiden zusammengefügten Holzteile, durch deren Riss in der Mitte eine rote Blutspur verläuft. „Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen“, lautet die beigefügte Textbotschaft. Bibelzitate finden sich auch bei anderen Werken, etwa der Installation aus einem Wald kahler, toter Bäume, in deren Mitte eine Axt liegt: „Macht euch die Erde untertan!“ heißt es dazu.

Der Künstler:

Peter Remmling, der im Herbst aus Tölz nach Berlin ziehen wird, wurde vor 74 Jahren in Ursberg nahe Augsburg geboren. Zunächst arbeitete er als Lehrer für Werken und Zeichnen an einer Sonderschule, ehe er 1993 am Schliersee eine soziotherapeutische Einrichtung für chronisch Abhängige eröffnete, die er bis 2007 leitete.

„Die Beschäftigung mit der Kunst vermittelte einen ersten Zugang zu diesen Menschen, die oft total vereinsamt und misstrauisch geworden waren“, berichtet Remmling.

Er näherte sich ihnen aus seiner christlichen Überzeugung, die mit buddhistischem Gedankengut angereichert ist. „Eine Frage, die uns alle umtreibt, ist doch: Was tue ich, wenn ich verlassen werde? Der Buddhismus gibt darauf folgende Antwort: Loslassen, zur Ruhe kommen und Einswerden mit sich selbst“, erklärt er. „Man muss erst loslassen, um Neues angehen zu können.“ Aus dieser Überzeugung speist sich auch die Botschaft seiner Werke. Exemplarisch verdeutlicht er das an einem Bild mit gebrochenen Holzfurnieren. „Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, nicht Frieden, sondern Spaltung“, lautet der beigefügte Text. „Kaum einer kennt diese Jesusworte aus dem Matthäus-Evangelium“, erläutert Remmling. „Viele Menschen fühlen sich gespalten. Die Frage ist doch, wie kriegt man das wieder zusammen?“

Seine Erkenntnis: nicht lamentieren und sich am Negativen aufreiben, sondern das Positive sehen: „Das Leben ist Entfaltung, ist Vielfältigkeit – ein Geschenk!“

Die Ausstellung:

„Das Antlitz Christi“ kann noch bis Sonntag, 27. März, jeweils samstags und sonntags von 10 Uhr bis 17 Uhr im Kreuzgang des Klosters Benediktbeuern besichtigt werden. Der Eintritt ist frei. Es gilt Maskenpflicht, ein 2G-Nachweis ist erforderlich.

Von Peter Remmling sind folgende Bücher erschienen: „Freiheit im Sein und Haben“, „Augenblick für Augenblick“ und „Das Antlitz Christi“.

Von Sabine Näher

Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.