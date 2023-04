Malerei, Skulptur und Keramik: Vier Künstler aus der Region stellen in Benediktbeuern aus

Von: Christiane Mühlbauer

Filigrane Arbeiten aus Holz und Bronze zeigt der Holzbildhauer Robert Harbauer. © privat

Vier Künstler aus der Region laden zur Gemeinschaftsausstellung in den Kreuzgang des Klosters Benediktbeuern ein. Die Materialien und Techniken könnten unterschiedlicher nicht sein.

Benediktbeuern – Vier Künstler zeigen derzeit in einer Gemeinschaftsausstellung im Kloster Benediktbeuern den Umgang mit ganz verschiedenen Materialien und Techniken. Als Bildhauer schafft Robert Harbauer aus Holz und Stein lebendige Skulpturen, Ulla Ott bevorzugt die zweidimensionale Malerei. Brigitte Hintze ist fasziniert von Aquarellmalerei. Und Marieluise Schirm formt aus Ton individuelle Figuren und Schalen. Die Besucher können sich auf abwechslungsreiche Ausstellungsstücke freuen, teilt das Kloster in einer Pressemitteilung mit. Die Schau dauert noch bis zum 30. April.

Künstler stellen in Benediktbeuern aus: Robert Harbauer schafft Skulpturen aus Stein

Robert Harbauer lernte Holzbildhauer in Oberammergau und schuf im Laufe der Jahre Skulpturen aus Bronze und Holz, später dann aus Stein. Aus seiner Experimentierfreude heraus entstanden neue Formen wie Steingussplastiken und Lichtobjekte. Seine bekanntesten Werke sind die Erzählsäule und die Innenausstattung der Aussegnungshalle in Oberammergau sowie der Leonhardbrunnen in Rottenbuch. Der Antrieb für seine Kunst ist die Grenzenlosigkeit der Ideen: „Der Gedanke wird Skulptur. Das Unerschöpfliche an Möglichkeiten lässt immer wieder Neues entstehen“, sagt Harbauer über seine Arbeit.

Ulla Ott drückt in ihren Werken persönliche Emotionen und Geschichten aus

Die Malerin Ulla Ott experimentiert mit verschiedenen Techniken wie Aquarellmalerei und Druckgrafik. Ihre Bilder bezeichnet sie selbst als „Spiel der Fantasie“, die „die Freude am kreativen Schaffensprozess“ widerspiegeln. In ihren individuellen Werken kommen persönliche Emotionen und Geschichten zum Ausdruck. Ulla Ott leitete eine Malschule für Ölmalerei und bildete sich in Kursen an freien Kunstakademien und bei namhaften Künstlern weiter. Sie ist Mitglied des Kunstvereins „Die Roseninsel“ in Starnberg und hat ein eigenes Atelier in Seeshaupt.

Brigitte Hintze sucht ihre Motive am liebsten in der Natur

Im Starnberger Kunstverein, aber auch im Kunstverein „Tölzer Land“ ist Brigitte Hintze aktiv, einige Zeit war sie sogar im Vorstand. Ihre Motive findet die Architektin in ihrer Umgebung, am liebsten in der Natur. Sie sucht „das Inbild des Gesehenen“ und bringt es in ihren Bildern zum Ausdruck. Für Hintze ist die Aquarelltechnik mit ihren Farbverläufen und fließenden Übergängen dafür ideal. So entstehen Strukturen und Verläufe, die reale Gegenstände wie auch die eigene Erfindungsgabe abbilden.

Verbindung mit der Erde: Marieluise Schirm arbeitet mit Ton

Nur mit den Händen das Material zu bearbeiten, ist für Marieluise Schirm ein sehr intensives Erlebnis. Aus Ton formt die Taufkirchnerin Schalen und Figuren. Das Fühlen der Tonerde bedeutet für sie eine Verbindung mit der Erde. Mit ihren Händen verleiht sie den Figuren Leben, Ausdruck und Gestik. Jede Figur habe eine ausgeprägte Formensprache und vermittle eine eigene Stimmung, die der Betrachter selbst interpretieren könne, erläutert die Keramikkünstlerin ihr Schaffen.

Weitere Infos: Die Ausstellung kann bis zum 30. April täglich von 9 bis 18 Uhr im Kreuzgang des Klosters besucht werden. Der Eintritt ist frei. Die Finissage ist am letzten Tag um 16 Uhr. Die Künstler freuen sich auf viele Gäste.

