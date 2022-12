Turnhallennutzung wird teurer: VG Benediktbeuern-Bichl beschließt Erhöhung

Zahlreiche Vereine aus Benediktbeuern und Bichl betreiben ihren Sport in der Turnhalle der Grund- und Mittelschule. © Gemeinde

Bei ihrer jüngsten Zusammenkunft beschloss die Verwaltungsgemeinschaft Benediktbeuern-Bichl eine Erhöhung der Gebühr für die Schulturnhalle. Daneben ging es auch um die Kläranlage.

Benediktbeuern/Bichl – Die Nutzung der Schulturnhalle in Benediktbeuern wird für die Vereine in der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Benediktbeuern-Bichl ab 2023 um 25 Prozent teurer. Das wurde in der jüngsten Zusammenkunft am Mittwochabend im Benediktbeurer Rathaus beschlossen.

Das Gremium besteht aus Gemeinderatsmitgliedern der beiden Kommunen. Die Sitzung leitete diesmal der Zweite Vorsitzende Benedikt Pössenbacher, Bürgermeister aus Bichl. Toni Ortlieb befindet sich nach wie vor im Krankenstand nach seinem Unfall bei Leonhardi (wir berichteten).

VG Benediktbeuern-Bichl erhöht Preise für Nutzung der Schulturnhalle

Für die Nutzung der Schulturnhalle sind bislang 16 Euro in Rechnung gestellt worden, für die halbe Halle entsprechend 8 Euro. Diese Beträge wurden jetzt auf 20 Euro beziehungsweise auf 10 Euro angehoben – falls die Strompreisbremse kommt, ansonsten müsste es nämlich noch teurer werden. Begründet wurde die Erhöhung mit den steigenden Kosten für die Reinigung sowie den Kostensprüngen bei Heizung und Strom.

„Die VG hat für die Turnhallennutzung zuletzt rund 12 000 Euro pro Jahr eingenommen“, sagte Pössenbacher. Der Anteil der Vereinssparte mit der zeitumfänglichsten Nutzung lag bei 4000 Euro.

Kostenerhöhung müsse für Nutzer „akzeptabel“ sein - Beleuchtung auf LED umgestellt

Im Gremium war man sich einig, dass die Kostenerhöhung für die Nutzer „akzeptabel“ sein müsste, zumal die Gemeinden ihre Vereine ja auch mit freiwilligen Leistungen unterstützen. Es wurde allerdings auch darauf hingewiesen, dass es noch – mit der Betonung auf „noch“ – Gemeinden gibt, die dafür nichts in Rechnung stellen. Falls ein Nutzer durch die Erhöhung glaubhaft in Schwierigkeiten gerät, sollte er sich an die Verwaltungsgemeinschaft wenden. Bekanntgegeben wurde auch, dass bei der Umstellung der Turnhalle auf LED-Beleuchtung Kosten in Höhe von knapp 9000 Euro anfallen werden.

Kläranlage: Getrennte Vergabe der Gewerke ist günstiger

In der Sitzung ging es auch um die Kläranlage, genauer gesagt um die Vergabe, welche Firma die teure Klärschlammentsorgung durchführen wird. Bei der ordnungsgemäßen öffentlichen Neuausschreibung für die Entwässerung und Entsorgung der jährlich anfallenden knapp 5000 Kubikmeter Klärschlamm ab 2023 hat sich jetzt das Bild ergeben, dass es günstiger ist, die Gewerke getrennt zu vergeben und mit zwei Firmen zu kooperieren: Lagen die Gesamtkosten im letzten Jahr bei gut 90 000 Euro, so wird man durch die getrennte Vergabe der zwei Leistungen rund 8500 Euro einsparen können. Das sind also knapp zehn Prozent weniger.

Gesprochen wurde auch über die Planstellen im Benediktbeurer Rathaus, dem Sitz der VG: Neu geschaffen und mit einer Einheimischen besetzt wurde ein Ausbildungsplatz für eine Verwaltungsfachangestellte. (Von Rainer Bannier)

