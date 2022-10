Neuwahlen bei der Benediktbeurer Bürgervereinigung: Vorstand Markus Hofmann im Amt bestätigt

Der Vorstand der Bürgervereinigung mit (v.li.) Kassier Konrad Geiger, Vorstand Markus Hofmann, Zweiter Vorstand Veronika Bauer und Schriftführer Georg Bernböck. Neben ihm Bürgermeister Anton Ortlieb. © RBE

Neuwahlen standen bei der Hauptversammlung der Benediktbeurer Bürgervereinigung an. Daneben waren die Wasserversorgung und die Dorferneuerung wichtige Themen.

Benediktbeuern – In Zeiten wie diesen muss man schon froh darüber sein, noch eine offene Tür für eine Versammlung zu finden. Erst hat Corona vielen Lokalen den Stecker gezogen, dann ging das Personal verloren, und jetzt bleiben die Leute zu Hause, weil das Geld sonst vielleicht nicht mehr für die Gas- und Stromrechnung reicht. Als sich die Benediktbeurer Bürgervereinigung jetzt zur Hauptversammlung mit Neuwahlen versammelte, da musste sie sich den Raum mit einer ziemlich lauten privaten Tischgesellschaft teilen. Wann hat es das schon einmal gegeben?

Benediktbeurer Bürgervereinigung: Arbeit im Ratsgremium „konstruktiv“ und „richtungsweisend“

Die Bürgervereinigung, die im November 2019 aus der Freien Wählervereinigung hervorgegangen war, ist seit den jüngsten Kommunalwahlen im Mai 2020 mit ihrer Liste im Benediktbeurer Gemeinderat mit Bruno Bacher, Georg Bernböck und Anton Lautenbacher vertreten. Außerdem stellt sie mit Anton Ortlieb auch den Bürgermeister. Darauf ist man stolz, und die drei Gemeinderäte bezeichneten die Arbeit im Ratsgremium als „konstruktiv, auf einem guten Weg und richtungsweisend“.

Mit der Rechtsform „nicht eingetragener Verein“ hat die Bürgervereinigung aktuell 17 Mitglieder, zwölf davon waren anwesend. Als Gast war Susanne Merk zugegen, die Kreisvorsitzende der Freien Wähler.

Mehr Engagement und stärkere Teilnahme an den politischen Stammtischen gewünscht

Vorstand Markus Hofmann wünschte sich, auch im Hinblick auf zukünftige Wahlen, „noch mehr Engagement der Mitglieder und eine stärkere Teilnahme an den politischen Stammtischen“, die nach Corona hoffentlich wieder besser möglich sein würden. Es gelte, die drei Mandate zu halten und eventuell noch ein weiteres zu gewinnen.

Vorstand Markus Hofmann im Amt bestätigt

Bei den turnusmäßigen Neuwahlen wurde Markus Hofmann ohne Gegenstimme im Amt bestätigt – ebenso auch seine Stellvertreterin Veronika Bauer, Schriftführer Georg Bernböck und Kassier Konrad Geier.

Wasserwart, Kindergarten und Dorferneuerung

Bürgermeister Anton Ortlieb gab in seinem Beitrag – fernab der „großen Politik“ – einen aufschlussreichen Einblick in die notwendigen alltäglichen Vollzüge kommunalpolitischen Handelns. Wenn es zum Beispiel darum geht, wie sich ein „Wasserwart“ um das störungsfreie Funktionieren der gemeindlichen Wasserversorgung kümmert, die im Dorf mit hohen Verlustraten infolge von Rohrbrüchen zu kämpfen hat. Und wann es dann doch ein „Wassermeister“ sein muss, und wie das zu lösen ist, wenn man eigentlich keinen hat. Oder was etwa zu tun ist, wenn eine Handwerksfirma einen Auftrag nicht exakt entsprechend den Vorgaben der Ausschreibung erledigt hat und Nachbesserungen einzufordern sind.

Oder wie man angesichts von Corona im Krisenmodus einen Kindergartenbetrieb aufrechterhält und anstehende Neuplanungen verfolgt, und wie man trotz unklarer Zuschussaussichten „die im schlechten Zustand befindlichen Dorfstraßen instand hält und das Projekt Dorferneuerung voranbringt“. Gut möglich, sagte Bürgermeister Ortlieb, dass es dabei „zu Verzögerungen kommt und man die Bauabschnitte strecken muss“ – möglichst natürlich immer unter Einbeziehung der direkt betroffenen Anlieger. Von Rainer Bannier

