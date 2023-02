Tanz ums goldene Mast-Kalb: Bei posthumer Ausstellung von Christian Stadelbacher geht es um Konsum-Kritik

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

„Lukas auf der Bibel“ heißt dieses Ölgemälde in Anspielung auf den Evangelisten. Im Hintergrund Bethlehem. © müh

Eine posthume Ausstellung der Werke von Christian Stadelbacher ist derzeit im Kloster Benediktbeuern zu sehen. Der Künstler stellte Rinder in den Mittelpunkt - aus einem bestimmten Grund.

Benediktbeuern – Ein Kalb, rosarot und aus Plastik. An seinem Körper funkeln glitzernde Strasssteinchen. Sie zeichnen jene schematischen Linien nach, anhand derer ein Metzger unterscheidet: Filet, Nackensteak oder Roastbeef zum Beispiel. Künstler Christian Stadelbacher stellt vor dem Kalb die Frage: „Was für ein Typ sind Sie: Haxe oder Tafelspitz?“

Im Kloster Benediktbeuern sind Werke des verstorbenen Künstlers Christian Stadelbacher zu sehen

Das Kalb, vor einigen Jahren entstanden, steht derzeit im Kreuzgang des Klosters Benediktbeuern. Es ist die letzte Ausstellung von Stadelbacher, der wie berichtet im Herbst vergangenen Jahres im Alter von 63 Jahren überraschend gestorben ist. Eine Werkschau im Kloster Benediktbeuern war da schon längst vorbereitet, einige Bilder sogar extra gemalt. Nun ist es leider Stadelbachers letzte Schau.

Christian Stadelbacher (†) © privat

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Rinder im Mittelpunkt: Stadelbacher beleuchtet Landwirtschaft, Tierhaltung und Konsum kritisch

„Kühe sind meine Seerosen“, pflegte Stadelbacher zu sagen, wenn man in fragte, warum er ausgerechnet Rinder in den Mittelpunkt stellte. Er tat es beileibe nicht aus bäuerlich-romantischen Gründen. Stadelbachers Anliegen war es vielmehr, die Themen Landwirtschaft, Tierhaltung und Konsum kritisch zu beleuchten. In den vergangenen Jahren machte er sich damit in der Region einen Namen, engagierte sich zudem im Kunstverein Tölzer Land und betrieb einige Zeit am Tölzer Jungmayrplatz die Galerie „öha“.

Bekannte Werke und Neuheiten

Im Kreuzgang sieht man nun bis zum 1. März bekannte Werke sowie einige Neuheiten. Stadelbacher betrachtete alle Rinder als eigenständige Persönlichkeiten und nicht als Massenware für industrielle Fleischproduktion. Für die Ausstellung im Kloster entwarf er einen „biblischen Kuhzyklus“. „Den Text aus der Bibel ,Macht euch die Erde untertan‘ interpretierte er im Sinne von ,Kümmert euch um die Tiere‘“, sagt Stadelbachers Lebensgefährtin Martina Stelling.

Das Gemälde „Lukas auf der Bibel“ ist eine Anspielung auf den Evangelisten. Man sieht ein hochgezüchtetes Rind, auf dem Rücken hat es zwei kleine Flügelchen. Es steht auf der Bibel, im Hintergrund sieht man durch ein Fenster die Umrisse der Geburtskirche von Bethlehem.

Ein Triptychon entstand eigens für die Ausstellung

Eigens für diese Ausstellung entstanden ist auch ein Triptychon mit den Titeln „Apokalyptische Rinder“, „Erlösung“ und „Paradies“. Das dreiteilige Gemälde entstand in Anlehnung an den weltberühmten „Garten der Lüste“ von Hieronymus Bosch. Um die Erlösung darzustellen, wählte Stadelbacher ein großes Stück Steak, das an einem Kreuz hängt. Darüber steht „Sale“. Vor dem Kreuz kniet ein Mensch. Die Engel wedeln mit Hühnerkeulen und tragen Chanel-Täschchen.

Anhand der Werke sieht man in der Ausstellung gut, wie sich die Kunst Stadelbachers entwickelt hat. Er war Autodidakt und beruflich als Personalberater und Coach tätig. „Er war sehr stolz darauf, in den Berufsverband der Bildenden Künstler aufgenommen worden zu sein“, sagt Stelling. Zur Erklärung der Werke liegt ein Flyer aus.

Weitere Infos: Die Ausstellung im Kreuzgang ist noch bis zum 1. März zu sehen. Der Eintritt ist frei. Geöffnet ist täglich von 9 bis 18 Uhr.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.