„Kühe sind meine Seerosen“: Posthume Ausstellung von Christian Stadelbacher in Benediktbeuern

Von: Christiane Mühlbauer, Elena Royer

„Mucca litta“ heißt dieses Ölgemälde vor besonderer Kulisse. © privat

Im Kloster Benediktbeuern ist ab 14. Februar posthum die Ausstellung „Biblischer Kuhzyklus“ von Christian Stadelbacher zu sehen, die der Künstler noch vor seinem Tod plante.

Benediktbeuern – „Kühe sind meine Seerosen“, sagte der Künstler Christian Stadelbacher einmal in Anspielung auf Claude Monet auf die Frage, warum er ausgerechnet Kühe male. So wie Monet die Seerosen in seinem Gartenteich gemalt hat, wollte sich auch Stadelbacher mit dem auseinander setzen, was ihn direkt umgab. Im Kloster Benediktbeuern ist nun posthum seine Ausstellung „Biblischer Kuhzyklus“ zu sehen, die der Künstler noch vor seinem überraschenden Tod im September vergangenen Jahres plante (wir berichteten).

Christian Stadelbacher (†) © privat

Bereits als Kind begeisterte sich Stadelbacher, der zuletzt in Greiling lebte, für das Thema und stellte die Tiere seit 2017 in den Mittelpunkt seiner Malerei. Dabei ging es ihm auch um politische Anspielungen. Betrachtern werden durch seine Werke durchaus Fragen zur eigenen Haltung gegenüber den Tieren, zur allgemeinen Tierhaltung und zur eigenen Einstellung gegenüber der Natur gestellt.

Stadelbacher vertrat die Ansicht, dass der Mensch mit Tieren, vor allem mit Rindern, in der modernen Landwirtschaft oft sehr fragwürdig umgehe. Diese unterliege wirtschaftlichen Zwängen, die Kuh werde zur Ware. Als Maler hingegen zeigte der Künstler die Kuh in einem anderen Licht, etwa in seinem Ölgemälde „Mucca litta“: Die Mutterkuh steht mit ihrem Kälbchen in einem Stall auf frischem Stroh. Das Kalb setzt zum Trinken am Euter an, die Mutterkuh wendet sich ihm zärtlich zu. Der Stall ist allerdings kein gewöhnlicher Stall: Die Bogenform der Fenster erinnert eher an eine Kirche, und beim Ausblick könnte man meinen, der Stall befinde sich auf einem Berggipfel. In früheren Jahrhunderten diente ein solcher Hintergrund als Kulisse für eine Darstellung der Muttergottes mit dem Kind.

Wie das Kloster mitteilt, zeigt die Ausstellung Ölgemälde von Kühen in christlichem Kontext. Sie wurde von Stadelbacher noch selbst vor seinem Tod zusammengestellt. Zu sehen sind Gemälde und ein bisher unveröffentlichtes Triptychon des Künstlers, der sich selbst laut Mitteilung gerne als den „letzten Kuhmaler der abendländischen Kunstgeschichte“ bezeichnete. Die Ausstellung wird nun zu seinem Vermächtnis.

Weitere Infos: Die Ausstellung „Biblischer Kuhzyklus“ von Christian Stadelbacher im Kreuzgang läuft von 14. Februar bis 1. März und ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

