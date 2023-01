Benediktbeuern will Container für Flüchtlinge errichten - Standorte werden geprüft

Von: Franziska Seliger

„Gesetzt“ als Asylunterkunft: Im Obergeschoss des West-Trakts der ehemaligen Jugendherberge „Miriam“ sollen in Absprache mit dem Landratsamt ukrainische Frauen mit ihren Kindern untergebracht werden. © fn/A

Eine Container-Anlage für geflüchtete Menschen will die Gemeinde Benediktbeuern errichten. Die Räte diskutierten über verschiedene Standorte.

Benediktbeuern – Die Zahl an Geflüchteten, die nach Deutschland kommen, steigt seit Wochen. Ein Ende des Zuzugs sei nicht absehbar, sagte Bürgermeister Anton Ortlieb in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch. „Die Situation ist mehr als bedrückend.“

Benediktbeurer Gemeinderat diskutiert über Unterkünfte für Geflüchtete

Aktuell lebten im Klosterdorf zwei Asylbewerber und 34 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Doch gemäß der Quote im Landkreis – hier leben derzeit insgesamt 883 Geflüchtete – müsste Benediktbeuern eigentlich insgesamt 80 Menschen aufnehmen. Wo man sie unterbringen könnte, darüber wurde in der Sitzung intensiv diskutiert. Schnell schien der Bau einer Container-Anlage die beste Lösung, um die geforderte Zahl an Geflüchteten unterzubringen. Denn alle Räte waren der Ansicht, dass zumindest eine dauerhafte Belegung der Turnhalle unbedingt vermieden werden müsse.

Bürgermeister: „Wenn wir nicht aktiv steuern, werden wir gesteuert“

Aber: „Sind keine Flächen zur Verfügung gestellt, kommt man um eine Turnhallenschließung nicht herum“, stellte Ortlieb klar. „Wenn wir nicht aktiv steuern, werden wir gesteuert“, so der Bürgermeister, der kritisierte, dass die Landkreise und Kommunen bei dem Thema nur wenig Unterstützung durch den Bund erfahren würden.

„Brauchen jetzt große Lösungen“

Sandra Rauchenberger (FBM) regte an, einen Aufruf bei privaten Hausbesitzern zu starten, und nach freien Wohnungen zu fragen – eine Anregung, die Rudi Mühlhans (FBM) mit den Worten kommentierte, dass bei den Bürgern zwar eine Bereitschaft bestehe, Menschen aus der Ukraine aufzunehmen. Andere Nationalitäten wollten viele dagegen nicht aufnehmen. Auch Bürgermeister Ortlieb war gegen Rauchenbergers Vorschlag, denn: „Wir brauchen jetzt große Lösungen.“

Erste Wahl: Die Wiese oberhalb der Flussmeisterstelle

Nach längerer Diskussion fand das Gremium vier Standorte im Besitz der Gemeinde, auf denen eine Container-Anlage mit 20 bis 25 Containern errichtet werden könnte, um hier dann rund 40 Menschen unterzubringen. Über die präferierte Reihenfolge der Standorte stimmten die Räte ab, nachdem sie das Für und Wider jedes Standorts ausgelotet hatten; unter anderem danach, ob Infrastruktur vorhanden ist. Als Erstes geprüft werden soll eine freie Wiese an der Meichelbeckstraße hinter der Flussmeisterstelle. Einstimmig sprach sich das Gremium für diesen Standort als die erste Wahl aus.

Möglicher Container-Standort: Die grüne Wiese (roter Pfeil) oberhalb der Flussmeisterstelle Benediktbeuern unweit des Klosters. © Screenshot: fn/ Bayernatlas

Auch Kiesfläche im Gewerbegebiet am Mondscheinweg kommt in Frage

Ebenfalls einstimmig entschieden sich die Räte dafür, dass ein zweiter möglicher Standort – sollte die Meichelbeckstraße dem Landratsamt als ungeeignet erscheinen – eine derzeit als Parkplatz genutzte Kiesfläche im Gewerbegebiet am Mondscheinweg sein könnte. Für die Arbeitnehmer des Gewerbegebiets, die hier derzeit ihre Fahrzeuge abstellen, müsste dann eine andere Parkmöglichkeit gefunden werden, so Ortlieb.

Container auf Wohnmobilstellplatz am Alpenwarmbad? Platz werde für Urlauber gebraucht

Als dritten möglichen Standort befanden die Räte mehrheitlich den Wohnmobilstellplatz am Alpenwarmbad für gut. Ortlieb war dagegen. Man brauche den Platz für die Urlauber. Immerhin lebe der Ort vom Tourismus, und sollten hier Container aufgestellt werden, stünde der Platz während der geplanten Mietdauer von fünf Jahren nicht zur Verfügung.

Ebenfalls mehrheitlich sprachen sich die Räte für das Grundstück des ehemaligen Gemeindehauses an der Benediktusstraße als vierten möglichen Standort aus. Hans-Otto Pielmeyer war dagegen. Diese Fläche sollte man seiner Ansicht nach für die Bebauung für Einheimische „offen halten“.

Landratsamt wird nun über mögliche Standorte informiert

Bürgermeister Ortlieb wird nun zügig das Landratsamt über die vier möglichen Standorte informieren. Ist eine Fläche ausgewählt, würde die Gemeinde mit der Regierung von Oberbayern einen Pachtvertrag schließen. Die Regierung würde die Anlage auch bauen und bewirtschaften, so Ortlieb. Ein Zeitpunkt wurde nicht genannt. Ein Sicherheitsdienst soll vor Ort sein. Rudi Mühlhans sprach sich gegen den Bau eines zwei Meter hohen geschlossenen Holzzaunes um die Anlage aus. Er werte einen solchen als Zeichen der „Abschottung“.

In Jugendherberge „Miriam“ sollen ukrainische Frauen mit Kindern unterkommen

Bereits „gesetzt“ ist laut Ortlieb, dass im Dachgeschoss der ehemaligen Jugendherberge „Miriam“ Flüchtlinge einquartiert werden. In Absprache mit dem Landratsamt sollen hier nur ukrainische Frauen mit ihren Kindern untergebracht werden; insgesamt ist die Rede von zwölf Personen. Die neuen Bewohner müssten „zur Hausgemeinschaft passen“ begründete Ortlieb mit Blick auf die Don-Bosco-Schwestern, die noch in dem Gebäude leben sowie vor dem Hintergrund des laufenden Kindergartenbetriebs. Mühlhans protestierte. Das Haus nur für bestimmte Flüchtlinge zu öffnen „empfinde ich als diskriminierend und nicht akzeptabel“.

