„Ein tolles Vorbild“: Friedensnobelpreisträgerin Irina Scherbakowa zu Gast in Benediktbeuern

Glücklich über den deutsch-russischen Dialog in Benediktbeuern sind (v. li.) Dekanin in Benediktbeuern Annette Eberle, Friedensnobelpreisträgerin Irina Scherbakowa und Birgit Schaufler (Präsidentin der KSH München). © bib

Die Friedensnobelpreisträgerin Irina Scherbakowa war zu Gast in Benediktbeuern. Vor Studierenden spricht sie unter anderem über Unrechtserfahrungen zwischen Russland und Deutschland.

Benediktbeuern – Eine Friedensnobelpreisträgerin in Benediktbeuern: Sie doziert bereits seit Jahren immer wieder an der Katholischen Stiftungshochschule (KSH). Aber seit Oktober steht die russische Bürgerrechtlerin Irina Scherbakowa im Scheinwerferlicht des Friedensnobelpreises. Die von ihr mitgegründete nichtstaatliche Organisation (NGO) „Memorial“ in Russland arbeitet die Gräueltaten und die menschlichen Schicksale während der Stalinzeit auf. Der Tölzer Kurier konnte sie jetzt vor einem Seminar in Benediktbeuern sprechen.

Friedensnobelpreisträgerin Irina Scherbakowa über „Soziale Arbeit und Menschenrechte in Europa“

Die Nobelpreisträgerin betritt dunkel gekleidet und in sich ruhend den Hörsaal. In einer Stunde beginnt hier das Seminar für die Studierenden, „Geschichte, erinnern, handeln“. Am Abend muss sie noch weiter, nach Weimar. Dort ist sie Mitglied im Kuratorium der NS-Gedenkstätte Buchenwald. Die NGO „Memorial“ heißt übersetzt auch Gedenkstätte. Scherbakowa kennt die katholische Hochschulstiftung seit 2016. Die Dekanin, Annette Eberle, berichtet: „Wir kennen uns von der Arbeit an der Gedenkstätte Dachau.“ Als Gastdozentin spricht Scherbakowa über „Soziale Arbeit und Menschenrechte in Europa“ aus historischer Perspektive.

Ein Schwerpunkt sind Unrechtserfahrungen zwischen Russland und Deutschland. Jetzt beginnt die Germanistin, lange über die historischen deutsch-russischen Beziehungen zu reden. Es ist, als wolle sie diese damit über die aktuelle Feindschaft hinweg retten. Oder sie festhalten in diesem Orkan an Kriegsnachrichten aus der Ukraine, die von Russland im Februar überfallen wurde. Sie selbst verließ ihre Heimat zu diesem Zeitpunkt.

Blutige Verbrechen passen nicht ins Bild: Putin möchte keine schwarzen Flecken auf dem russischen Geschichtsbild

Was stört Putin an „Memorial“? „Er möchte keine schwarzen Flecken haben auf dem russischen Geschichtsbild mit dem siegreichen großen vaterländischen Krieg, sprich dem Zweiten Weltkrieg“, erklärt die 72-Jährige in fließendem Deutsch. Die blutigen Verbrechen unter Stalin passten da nicht ins Bild. Das Putin-Regime werfe „Memorial“ vor, Russland als „Terrorstaat“ zu diffamieren. Außerdem agiert die NGO unabhängig, Putin wolle aber alles kontrollieren, eben auch das Geschichtsbild. „Wir können nicht mehr in staatlichen russischen Schulen arbeiten“, bedauert die Historikerin.

Über die historischen deutsch-russischen Beziehungen sprach Irina Scherbakowa an der KSH. © Birgit Botzenhart

„Memorial“ forscht auch in der jüngeren Vergangenheit: Bedrückende deutsch-russische Beziehung

Aber die europaweite Forschung von „Memorial“ reicht auch in die jüngere deutsche Vergangenheit. „Zwischen 1950 und 1953 wurden 923 Zivilistinnen und Zivilisten von Sowjetischen Militärtribunalen zum Tode verurteilt, nach Moskau verschleppt und dort heimlich erschossen, 140 Personen kamen davon aus Sachsen-Anhalt.“ So berichtet es die NGO auf ihrer Internetseite. Eine bedrückende deutsch-russische Beziehung.

NGO wurde rechtlich „liquidiert“ und ihr Gebäude vom russischen Staat beschlagnahmt

Allein in Moskau hatte „Memorial“ über 100 Mitarbeiter. Viele sind nach Deutschland geflohen und erhalten dort sowie in anderen Ländern, wo die NGO arbeitet, Hilfe. „Wir versuchen, unsere Projekte fortzusetzen. Wichtig ist uns vor allem die Digitalisierung, die hauptsächlich in Deutschland stattfindet“, so Scherbakowa. Wieder eine deutsch-russische Beziehung. „Memorial“ bleibe ein „lebendiger Prozess“, auch in Moskau. Der 30. November ist in Russland offizieller Gedenktag für die Opfer des politischen Terrors in der Sowjetunion, genannt „Rückgabe der Namen“. Im vergangenen Jahr traten kleine Gruppen in der russischen Hauptstadt zusammen und verlasen an verschiedenen Orten Namen, ebenso in zahlreichen anderen Städten. 2021 ließ Putin die NGO rechtlich „liquidieren“. Heuer am 7. Oktober, dem Tag der Nobelpreisverkündung, beschlagnahmte der Staat das Moskauer Gebäude von „Memorial“.

Friedlicher deutsch-russischer Dialog in Benediktbeuern

In Benediktbeuern finde der friedliche deutsch-russische Dialog weiterhin statt, wie es Eberle ausdrückte, eben zwischen Scherbakowa und den Studenten der Sozialen Arbeit. Eine Studentin zeigte sich beeindruckt: „Irina Scherbakowa ist ein tolles Vorbild und zeigt, wie weit man es mit der Art von Arbeit bringen kann, die wir als Sozialarbeiter ja auch machen werden.“ Von Birgit Botzenhart

Informationen über „Memorial“ gibt es im Internet unter www.memorial.de.

