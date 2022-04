Wieder „Global Holiday Camp“ am Kloster-Aktionszentrum in Benediktbeuern - Anmeldung läuft bereits

Von: Christiane Mühlbauer

Beim Global Holiday Camp im vergangenen Jahr lag der Fokus auf dem Thema Zusammenleben. © arp/a

Das „Global Holiday Camp“ hat es sich zum Ziel gesetzt, verschiedene Gesellschaftsgruppen zusammenzubringen. Heuer soll das Thema Wasser im Mittelpunkt stehen.

Benediktbeuern – Am Aktionszentrum des Klosters Benediktbeuern findet auch heuer wieder in den Sommerferien ein „Global Holiday Camp“ statt. Die Ferienfreizeit vom 22. bis 26. August richtet sich an Kinder und Jugendliche aus der Region im Alter von 10 bis 14 Jahren. Die Anmeldung hat bereits begonnen.

Ehemalige Don-Bosco-Freiwillige organisieren das Camp

Organisiert wird das Camp wieder von ehemaligen Freiwilligen („Volunteers“) der Don-Bosco-Organisation. Die jungen Erwachsenen hatten einen Freiwilligendienst im In- oder Ausland absolviert und wollen somit ihr Engagement für Kinder und Jugendliche weiterführen. Das Camp wurde 2017 ins Leben gerufen und erhielt schon mehrere Preise aufgrund der guten Arbeiten.

Heuer dreht sich alles um die Themen virtuelles Wasser, Wasserkonsum und Recht auf Wasser

Das Motto des Feriencamps lautet heuer „Das Global Holiday Camp taucht ein: Vom Überfluss und anderen Gewässern“. „Wir werden uns mit verschiedenen Themen im Bereich virtuelles Wasser, Wasserkonsum und Recht auf Wasser auseinandersetzen und dabei gemeinsam eine bunte Woche mit vielen abwechslungsreichen Programmpunkten erleben“, berichtet Martha Ehrtmann aus Lenggries vom Organisationsteam.

Das Ziel: Die Kinder sollen neue Perspektiven kennenlernen und eine eigene Meinung entwickeln

„Unser Ziel ist es, mit Spiel und Spaß bei den Kindern und Jugendlichen ein Bewusstsein für europäische, globale und entwicklungspolitische Themen zu schaffen.“ Ein großes Anliegen sei, Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Gesellschaftsgruppen zusammenzubringen, um die Chance zu eröffnen, neue Perspektiven kennenzulernen und eine eigene Meinung zu entwickeln.

Weitere Infos

Das Camp findet vom 22. bis 26. August in Benediktbeuern statt. Die Kinder und Jugendlichen werden täglich von 9 bis 18.30 Uhr betreut. Die Kosten für das Essen, die Betreuung und den Ausflug liegen bei 25 Euro. Alle weiteren Infos und Anmeldung online auf www.global-holidaycamp.jimdofree.com/camp/

