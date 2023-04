Sie läutet seit 300 Jahren: Die Benediktusglocke feiert runden Geburtstag

Um sie ranken sich Geschichten

Von Franziska Seliger schließen

Sie läutet seit 300 Jahren: Die Benediktusglocke im Nordturm der Basilika im Kloster Benediktbeuern feiert am 1. Mai runden Geburtstag. Dabei ist sie nicht nur die mächtigste Glocke des Gotteshauses, um sie ranken sich auch eine Vielzahl von Geschichten und Legenden.

Benediktbeuern – Wenn die Benediktusglocke am Vorabend eines besonderen Tages läutet, dann gibt es bis heute Menschen in Benediktbeuern, die sich auf die Hausbank setzen und lauschen. Weil sie um die Bedeutung des vollen, tiefen Klangs dieser Glocke wissen, die seit Jahrhunderten hoch oben im Glockturm Wind, Wetter und Vogelkot trotzt und weithin über das Moos zu hören ist.

Benediktusglocke in der Benediktbeurer Basilika: Ihr Geläut leitet einen Feiertag ein

In den beiden Türmen der Basilika hängen fünf Glocken. Die mächtigste von ihnen ist die Benediktusglocke. Und wenn sie erklingt, leitet ihr Geläut stets einen Feiertag ein. „Dann soll alle Arbeit getan sein, dann kann man sich auf den kommenden Tag freuen“, schreibt Mesner Christian Höck in einem Beitrag für den Benediktbeurer Pfarrbrief, in dem er anlässlich des Glockenjubiläums die Geschichte und die Geschichten der Glocke beleuchtet hat. Dort ist zu lesen, dass die Benediktusglocke eigentlich sogar älter als 300 Jahre ist – zumindest ein Teil ihres Materials.

Glocke wurde 1723 in München gegossen

Denn laut Pfarrbrief wurde die Glocke, die 1723 in München gegossen worden war, aus den Resten der alten Benediktusglocke gefertigt, die Abt Eiland Öttl bereits 1698 hatte herstellen lassen. Deren Gewicht: 70 Zentner, was in etwa 3500 Kilo entspricht. Weil diese Glocke 1722 aber einen Riss bekam, musste sie unter Abt Magnus Pachinger zur heutigen Glocke umgegossen werden. „Nach dem Guss wog die Glocke 81 Zentner. Dafür musste extra der Glockenstuhl umgeändert und verstärkt werden“, heißt es im Pfarrbrief. Bis heute ist auf der Glocke, das Datum ihrer Entstehung vermerkt: der 1. Mai 1723. Soweit die Fakten.

Doch was die Benediktusglocke, dieses „wunderbare Meisterwerk der Glockenbaukunst“ so bedeutsam macht für das Dorf und das Kloster, sind die Geschichten, die sich um die Glocke ranken, deren Klang der Bayerische Rundfunk schon für sein Zwölf-Uhr-Läuten im Radio aufgezeichnet hat.

Manch ein Benediktbeurer, so heißt es, könne „seine Benediktusglocke“ sogar aus einer Vielzahl an unterschiedlichstem Geläut heraushören.

Die Bürger mussten die Glocke einst vom Staat zurückkaufen

Was die Geschichten betrifft, so gibt es da etwa eine Erzählung über die Zeit der Säkularisation um 1803. Damals hätten die Bürger „vom Bauern bis zur Magd“ – ihre Benediktusglocke dem Staat abkaufen müssen, wollten sie sie denn behalten. Im Pfarrarchiv – so heißt es im Pfarrbrief – gebe es noch ein Büchlein, in dem jeder eingetragen worden sei, der etwas zum Rückkauf der Glocke beigetragen hatte. „Die Magd Anastasia aus Sindelsdorf gab vier Kreuzer und Bauern aus der Jachenau, die Bevölkerung aus Walchensee und sogar Personen bis aus Wallgau und Königsdorf gaben (...) Spenden.“ So sei die Glocke für 2000 Florin zurückgekauft worden.

Glocken des Klosters hätten den Jachenauern schwere Gewitter beschert

Oder die Legende vom Wetterläuten, das laut Pfarrbrief-Artikel in früheren Zeiten zum „Standard-Läuteprogramm jeder Kirche“ gehört habe: Bei einem herannahenden Gewitter seien die Glocken geläutet worden, weil man dachte durch die Tonschwingungen der Glocken die bedrohlichen Wolken auseinandertreiben zu können. „Die Jachenauer, so wird erzählt, bekamen dann zumeist die schweren Gewitter ab, denn die großen Glocken des Klosters konnten natürlich viel besser das Gewitter vertreiben“, heißt es im Pfarrbrief. Auch wird erzählt, das mächtige Geläut der Benediktusglocke habe einst fast zum Einsturz einer der beiden Kirchtürme geführt: 1964 sei der bereits altersschwache Nordturm beim Läuten der Benediktusglocke durch deren Schwingung arg ins Wanken geraten. Und kurz danach sei bei einem Gewitter auch noch das Kreuz des Südturms herabgestürzt, so dass beide Türme grundlegend saniert werden mussten. Im Zuge dieser Arbeiten seien allerdings auch die alten barocken Glockenstühle aus Eiche zusammengeschnitten und gegen solche aus Stahl ersetzt worden. „Nun sind die Türme seit nunmehr fast 60 Jahren wieder stabil und halten ein Vollgeläute wie zu Fronleichnam oder Leonhardi perfekt aus.“

Gefeiert werden wird das Glocken-Jubiläum möglicherweise im Rahmen der Feierlichkeiten zu 350 Jahre Basilika-Ostpartie (wir haben berichtet). Anlässlich dieses Jubiläums sind für Samstag, 14. Oktober, Führungen geplant. Auch einen Malwettbewerb für Kinder sowie einen Fotowettbewerb für Jugendliche und Erwachsene soll es geben.

Glocke zum Hören: Wer dem Klang der Benediktusglocke lauschen und noch mehr über sie erfahren möchte, kann das auf dem Hörpfad „Benediktbeuern geht ins Ohr“ tun (Station 5). Man findet ihn im Internet auf www.benediktbeuern.de/hoerpfad/

