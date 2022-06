35 Kunsthandwerker zeigen an Pfingsten ihr Können im Kloster Benediktbeuern

Von: Elena Royer

Endlich wieder stöbern: An Pfingsten lockt der Markt „Handwerk & Kunst“ ins Kloster Benediktbeuern. © Archiv

An Pfingsten findet im Kloster Benediktbeuern wieder der Markt „Handwerk und Kunst aus der Heimat“ statt. Im alten Gemäuer erwartet die Besucher an zwei Tagen allerhand Schönes und Leckeres.

Benediktbeuern – Auf Schmuck, Öle, Seifen, Papeteriekunst, Lederarbeiten und vieles mehr können sich Besucher am kommenden Wochenende im Kloster Benediktbeuern freuen. Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause findet dort wieder der Markt „Handwerk und Kunst aus der Heimat“ statt.

Handwerk und Kunst aus der Heimat: 35 Aussteller sind vor Ort

35 Künstler und Handwerker aus der Region hat der Förderverein „Juwel“ eingeladen, am 5. und 6. Juni ihre Werke im Kreuzgang des Klosters auszustellen und zu verkaufen.

Gürtelschließen mit verschiedensten Motiven

Das Ehepaar Wolfgang und Sofie Peschl aus Bichl ist schon viele Jahre in Benediktbeuern dabei. Die beiden haben zum Beispiel Gürtelschließen, Messer und Blütenhaarnadeln aus feinem Draht in verschiedenen Variationen im Sortiment. „Unsere Gürtelschließen sind in Bronze gegossen“, erklärt Sofie Peschl. „Es gibt sie mit verschiedenen Motiven, zum Beispiel mit Wappen, Handwerkerzeichen oder Jagdmotiven. Jedes wird individuell angefertigt.“

Aussteller freuen sich auf „tolles Ambiente“ - Markt im Kloster „eine Pflichtaufgabe“

Die Peschls betreiben diese Handwerkskunst schon 30 Jahre lang. „Das ist jetzt wieder unser erster richtiger Markt seit Corona“, freut sich Sofie Peschl. „Wir sind froh, dass man sich sieht und trifft und freuen uns auf das tolle Ambiente im Kloster. Hierherzukommen ist für uns eine Pflichtaufgabe.“

Goldschmiede informieren über ihr Handwerk

Ebenfalls viele Jahre schon sind Günther Nagel und Regina Scheufen beim Markt im Kloster vertreten. Die beiden sind Goldschmiedemeister. Tochter und Vater betreiben das Handwerk gemeinsam in Bad Heilbrunn. „Bei uns gibt es Silber- und Goldschmuck, aber auch alles für die Tracht“, erklärt Günther Nagel. „Daneben bieten wir auch Reparaturen an, und Interessierte erfahren von uns alles rund ums Goldschmiedehandwerk.“ Nagel ist seit 65 Jahren Goldschmied. Er ist gern in Benediktbeuern, denn „selbst aus Nachbarorten gibt es Leute, die noch nichts von uns gehört haben.“

Besucher können es sich während der zwei Tage im Café „Juwel“ gut gehen lassen. Dort gibt es kalte und warme Speisen, Kuchen und Getränke. Darüber hinaus versorgt auch das im April neu eröffnete Klostercafé die Gäste mit allerhand Leckereien.

Besucher sollen für regionale Produkte begeistert werden

„Juwel freut sich sehr, den beliebten Pfingstmarkt heuer wieder anbieten zu können“, sagt der Vorstandsvorsitzende, Christoph Fedke. „Damit wollen wir heimisches Handwerk fördern und Besucher für regionale Produkte begeistern.“

Spenden kommen Jugendarbeit und Kloster zugute

Der Erlös des Café „Juwel“ und die Besucherspenden sollen dem Erhalt des Klosters und der Jugendarbeit, die im Kloster geleistet wird, zugute kommen. Denn der 2009 gegründete Verein „Juwel“ hat sich den Erhalt des Klosters zur Aufgabe gemacht. Ebenso fördert er die Jugendarbeit der Salesianer Don Boscos im Kloster.

Weitere Infos:

Der Markt findet am Pfingstsonntag, 5. Juni, von 11 bis 17 Uhr und am Pfingstmontag, 6. Juni, von 10 bis 17 Uhr im Kreuzgang des Klosters Benediktbeuern statt. Der Eintritt ist frei. Um Spenden für den Erhalt des Klosters und die Förderung der darin geleisteten Jugendarbeit wird gebeten.

Da der Zugang zum Klosterhof über den Durchgang in der Fraunhoferstraße wegen Bauarbeiten derzeit geschlossen ist, sollen Besucher auf dem Großparkplatz an der Don-Bosco-Straße 1 parken und den Klosterhof mit Zugang zur Ausstellung im Kreuzgang über das Nordtor betreten.

