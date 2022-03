Entdeckungsreise rund ums Kloster Benediktbeuern

Ein Seil zwischen zwei Bäumen und eine Decke darüber, fertig ist die Theaterbühne. Andrew Blackwell, für die Umweltjugendbildung im ZUK zuständig, bezieht die Teilnehmer bei der Spurensuche im Klosterland beim Kasperltheater mit ein. © Sabine Näher

Das Zentrum für Umwelt und Kultur Benediktbeuern lädt Familien zur Entdeckungsreise ins winterliche Klosterland ein

Benediktbeuern – Ein frischer Wind pfeift, dunkle Wolken ziehen auf. Dessen ungeachtet versammeln sich 16 Kinder und zwölf Erwachsene erwartungsfroh und gut gelaunt im Innenhof des Maierhofs. Andrew Blackwell, der für die Umweltjugendbildung im Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) zuständig ist, schaut verblüfft in seine Unterlagen. „Da sind jetzt einige gekommen, die gar nicht angemeldet waren“, konstatiert er, heißt aber gleichwohl alle willkommen zur Spurensuche im winterlichen Klosterland.

Zwischen zwei Bäumen entsteht eine Theaterbühne und der kleine Fuchs tritt auf

Dass „schneefeste Schuhe und Gamaschen“ mitgebracht werden sollten, hat sich angesichts der Wetterlage erübrigt. Rings ums Kloster ist weit und breit kein Schnee mehr zu entdecken. „Wolltest du uns Tierspuren im Schnee zeigen?“, fragt eines der Kinder. „Was machst du denn jetzt?“ Blackwell lacht und zeigt auf zwei prall gefüllte Taschen und einen großen Rucksack. „Ich habe genug dabei. Los geht’s!“

An der ersten Raststation baut er flink eine Theaterbühne auf: Ein Seil wird zwischen zwei Bäume gespannt, eine Decke darüber gehängt, dahinter packt Blackwell allerhand Utensilien aus, während das geneigte Publikum sich auf der anderen Seite des „Vorhangs“ niederlässt. Der kleine Fuchs Theo tritt auf. Er möchte sich zum Detektiv ausbilden lassen. Doch von wem? Oberkommissar Grünspecht stellt sich als sein Ausbilder vor und präsentiert die erste Aufgabe: Wer hat die Nüsse, den Wintervorrat des Eichhörnchens, gestohlen?

Wer hat die Nüsse des Eichhörnchens gestohlen? Es gilt, den Räuber zu finden

In altbewährter Kasperltheater-Manier bezieht Blackwell die Kinder immer mit ein. Wer hat eine Idee? Wer könnte uns hier weiterhelfen? Ist die Schnecke der Räuber? Nein, stellt das Publikum klar. Die mag keine Nüsse. Aber vielleicht die merkwürdige Kugel, die sich als zusammengerollter Igel entpuppt? „Nein, der frisst doch Regenwürmer!“, wissen die Kinder. Schnecke und Igel dürfen also weiterschlafen. Da hat Theo eine Idee: „Ihr macht die Detektivausbildung mit mir zusammen. Dann werden wir den Räuber sicher finden!“

Fünf Walnüsse musste jede Familie rund um das Kloster verstecken und diese danach wieder finden. Eine Aufgabe, die den Teilnehmern viel Vergnügen bereitete – trotz des kalten Windes, der bei der Veranstaltung unter freiem Himmel in Benediktbeuern pfiff. © Sabine Näher

Die Kinder sind sofort dabei. Nun gilt es, Rätsel zu lösen. Die Familien arbeiten dabei als Team zusammen. Als erstes zieht man Tierbilder aus einem Sack und lässt die Angehörigen raten, um welches Tier es sich handelt. „Kann es fliegen? Kann es schwimmen? Ist es ein Raubtier?“ tönt es allenthalben. Und alle haben sichtlich Spaß dabei.

Was macht der Schmetterling im Winter?

„Ein echt cooles Spiel“, ruft eine Mutter begeistert. „Hatte jemand ein Tier, von dem er nicht weiß, was es im Winter macht?“, fragt Blackwell in die Runde. „Schmetterling“, tönt es. Und der ist gleich ein komplizierter Fall: Nur drei Schmetterlingsarten, darunter der Kleine Fuchs, halten Winterschlaf. Andere fliegen ins Warme wie viele Vögel, und einige überwintern im Kokon, um erst im Frühjahr zu schlüpfen. „Und der Wasserfrosch?“ Der fällt in Winterstarre und nutzt sein körpereigenes Frostschutzmittel, um nicht zu erfrieren. Der Wolf gibt ebenfalls Rätsel auf. „Wer weiß, was der Fuchs macht?“, hilft Blackwell weiter. Da gehen viele Finger hoch. Denn einen Fuchs auf Mäusejagd sieht man auch im Winter. Fazit: Wer Nahrung findet, braucht keinen Winterschlaf zu halten.

Fundstücke aus dem Wald: Das ist wichtig für die Natur und das braucht sie nicht

Die nächste Aufgabe lautet, Dinge zu suchen: etwas Spitzes, etwas Glattes, ein Tierhaar, eine Feder, etwas, das wichtig ist für die Natur, und etwas, das die Natur nicht braucht. Schon schwärmen alle aus und zeigen zehn Minuten später ihre Fundstücke vor: Steine, Rinde, Blätter, Zapfen, Moos. Dass dabei aber auch einiges an Müll zusammenkommt, macht viele nachdenklich.

Die Familien nehmen Anregungen für neue Spiele mit nach Hause

Doch zurück zum Problem des Eichhörnchens: Jede Familie erhält fünf Walnüsse, die sie verstecken muss. „In zehn Minuten sammeln wir uns wieder hier“, gibt Blackwell den Ausschwärmenden mit auf den Weg. Und danach müssen die versteckten Nüsse wieder gefunden werden. Dabei stößt man auch auf fremde Verstecke oder findet sein eigenes nicht wieder. Rätsel spielerisch gelöst. Alle haben viel Vergnügen – und nehmen gleich noch Anregungen für neue Spiele mit nach Hause.

Von Sabine Näher

