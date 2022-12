Krippen-Spaziergang durch Benediktbeuern

Von: Elena Royer

Teilen

Aus dem Jahr 1855 stammt diese Kastenkrippe. Sie ist wahrscheinlich das älteste ausgestellte Modell. © arp

Es weihnachtet sehr in Benediktbeuern: Über 25 Krippen sind im ganzen Dorf in vielen Fenstern und vor Häusern aufgestellt. Altbürgermeister Georg Rauchenberger erklärt einige Exemplare.

Benediktbeuern – Alt oder modern, aus Holz oder Metall, mit Stoff überzogen oder bemalt – verschiedener könnten die Krippen gar nicht sein, die heuer in den Fenstern von Privat- und Geschäftshäusern in Benediktbeuern zu sehen sind. Bereits zum dritten Mal gibt es auf Initiative des Förderkreises für Brauchtum und Kultur über 25 Exemplare zu bewundern.

Krippen-Spaziergang durch Benediktbeuern: Im ganzen Dorf sind Fenster geschmückt

Begonnen hat alles während Corona, als Alternative zum Christkindlmarkt, erzählt der Benediktbeurer Altbürgermeister Georg Rauchenberger, der Vorsitzende des Förderkreises. Seitdem sind immer mehr Krippen dazugekommen. Ab Mitte der Bahnhofstraße, am Dorfplatz und in der Dorfstraße bis zum Beginn der Häusernstraße sind viele Fenster damit geschmückt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Wechselnde biblische Szenen in der Marienkirche

Wer am Dorfplatz startet, der wird einen Abstecher in die Marienkirche nicht bereuen. Dort sind bis zum Palmsonntag wechselnde biblische Szenen zu sehen. „Gerade wird die Herbergssuche dargestellt“, erklärt Rauchenberger. „Die bleibt bis zum Heiligen Abend stehen.“ Die Krippenfiguren in der Marienkirche stammen aus der Barockzeit. Früher habe die Krippe in der Basilika in Benediktbeuern gestanden, „offen, ohne Glasscheibe als Schutz“, wie Rauchenberger betont.

Wer klopfet an? Die Herbergssuche von Maria und Josef ist gerade in der Marienkirche zu sehen. © arp

Vor der Kirche steht eine fast lebensgroße Krippe mit hölzernen Figuren. „Die kommt besonders gut bei den Kindern an“, weiß Rauchenberger. Am Christkindlmarkt haben sich Kinder, verkleidet als Hirten und Engel, zu einer lebenden Krippe dort versammelt.

Ein sehr altes Exemplar: Eine Kastenkrippe aus dem Jahr 1855

Die wahrscheinlich älteste Krippe, die im Dorf zu sehen ist, steht im Café am Dorfplatz. „Eine Kastenkrippe“, wie der Altbürgermeister erklärt. Sie stammt aus dem Jahr 1855. Wer die Dorfstraße weiter hinauf spaziert, der kann hinter fast jedem Fenster der alten Bauernhäuser etwas entdecken. Mal luren Engel hinter den Vorhängen hervor, oder andere weihnachtliche Figuren präsentieren sich auf der Fensterbank den Passanten. Im nächsten Fenster steht ein besonderes Modell, eine aufklappbare 3D-Krippe aus Papier. Aber auch draußen vor den Häusern gibt es allerhand zu entdecken: So haben die Bewohner zum Beispiel auf einer Hausbank ein Kripperl aufgebaut und liebevoll dekoriert.

Aktion kommt bei den Einheimischen gut an

Überhaupt sei die Resonanz der Dorfbewohner auf die Aktion sehr gut, berichtet Rauchenberger. „Die meisten muss man auch gar nicht mehr daran erinnern, dass sie ihre Krippen aufstellen sollen. Die machen das schon von selber“, erzählt er.

Moderne Krippe aus Metall

Beim „Oberschmied“ ist eine etwas andere Krippe zu sehen. „Wie es sich für einen Schmied gehört, steht hier eine aus Metall“, so Rauchenberger. Ein älteres Ehepaar betrachtet ebenfalls die Figuren aus gerostetem Metall. „Wirklich schön, wie unterschiedlich die Krippen sind, und es kommt ja immer was Neues dazu“, freuen sie sich.

Geschnitzte Krippe von Klosterschreiner Otto Scherg

Ein Stück weiter, im Haus von Rauchenbergers Sohn, ist eine sogenannte Scherg-Krippe aufgestellt. „Otto Scherg“, erzählt Rauchenberger, „hat im Kloster Benediktbeuern gelebt. Er war Schreiner und ein begnadeter Schnitzer.“ Rauchenberger selbst wollte das Figuren-Schnitzen auch einmal ausprobieren, jedoch ist es ihm nicht so gut wie Scherg gelungen. „Er hat mir die Figuren dann fertig geschnitzt“, erzählt Rauchenberger. Eine Krippe von Otto Scherg ist außerdem auch im Leseraum der Tourist-Info ausgestellt.

Welche Krippen Rauchenberger persönlich am besten gefallen? „Ich mag sowohl die alten, als auch die modernen Krippen. Auf Sizilien habe ich einmal Terrakotta-Krippen gesehen, die haben mir auch gut gefallen.“

Weitere Informationen: Für die Position der Krippen gibt es einen Plan im auf brauchtumsverein-benediktbeuern.de oder benediktbeuern.de.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.