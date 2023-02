„Kunst und Krempel“ kommt nach Benediktbeuern

Von: Christiane Mühlbauer

Die Sendung „Kunst und Krempel“ wird im Mai in Benediktbeuern aufgezeichnet. Etwa 14 Bewerber pro Themengebiet werden eingeladen © Astrid Schmidhuber/Archiv

Die BR-Sendung „Kunst und Krempel“ kommt für Aufzeichnungen in den Barocksaal des Klosters Benediktbeuern. Ab sofort sind Bewerbungen möglich.

Benediktbeuern – Die bekannte BR-Sendung „Kunst und Krempel“ macht im Frühling im Kloster Benediktbeuern Station. Wie der Bayerische Rundfunk mitteilt, werden die Sendungen von Freitag, 12., bis Sonntag, 14. Mai, aufgezeichnet. Wer mehr über seine Familienschätze erfahren möchte, kann sich ab sofort bewerben. Es werden 19 Folgen produziert, die voraussichtlich ab Juni 2023 im BR-Fernsehen, in 3sat sowie in der ARD-Mediathek zu sehen sein werden.

Experten von „Kunst und Krempel“ bewerten im Kloster Benediktbeuern die Objekte

Wer weiß schon, ob sich der Flohmarktfund als Sensation, das Gemälde vom Dachboden als verschollenes Meisterwerk oder der Diamantring der Großmutter als ein Imitat entpuppt? Erklärt und bewertet werden im Barocksaal Objekte aus den Bereichen Kunst auf Papier, Glas, Möbel, Porzellan und Keramik, religiöse Volkskunst sowie Gemälde. Folgende Expertinnen und Experten von „Kunst und Krempel“ bewerten die Objekte: Am Freitag 12. Mai, geht es vormittags um Kunst auf Papier. Sie wird begutachtet von Kurt Zeitler (Staatliche Graphische Sammlung, München) und Herbert Giese, Kunsthistoriker aus Wien. Am Nachmittag steht das Thema Glas im Mittelpunkt, begutachtet von Dedo von Kerssenbrock-Krosigk (Glasmuseum Hentrich, Düsseldorf) und Christoph Bouillon (vereidigter Auktionator, Köln).

Verschiedene Bereiche von Kunst auf Papier, über Möbel bis hin zu Porzellan werden abgedeckt

Am folgenden Tag, also Samstag, 13. Mai, werden vormittags Möbel unter die Lupe genommen, und zwar von Hans Ottomeyer (Kunsthistoriker, München) und Restaurator Eberhard Roller aus Eberswalde. Nachmittags dreht sich alles um Porzellan und Keramik. Die Gegenstände schauen sich Samuel Wittwer (Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, Potsdam) sowie Anke Wendl (Auktionatorin, Rudolstadt)m an. Einen fachkundigen Blick auf Gemälde werfen dann am Sonntag 14. Mai, vormittags wieder Hans Ottomeyer und Herbert Giese. Zum Abschluss wird religiöse Volkskunst begutachtet, und zwar von Frank Matthias Kammel vom Bayerischen Nationalmuseum in München und von der Kunsthistorikerin Alexandra Ulrich aus Engelhartszell.

Wer eingeladen ist, erhält garantiert eine exklusive Beratung

Für alle Bewerberinnen und Bewerber gilt: „Wer eingeladen ist, bekommt garantiert eine exklusive Beratung durch die Expertinnen und Experten vor der Kamera“, teilt der BR mit. Bewerben kann man sich per Mail an kunstundkrempel@br.de. Bitte Postanschrift, Telefonnummer, Fotos angeben sowie das Stichwort „Kunst und Krempel in Benediktbeuern“ in den Betreff schreiben. Bewerbungsschluss ist Mitte April. Nach Angaben des Bayerischen Rundfunks empfiehlt sich aber eine frühzeitige Bewerbung, weil einzelne Themengebiete schon früher geschlossen werden können. Pro Themengebiet sind maximal vier Objekte möglich.

Etwa 14 Bewerber pro Themengebiet werden eingeladen

Weitere Informationen zur Bewerbung gibt es im Internet auf der Seite www.kunstundkrempel.de sowie auf Bayerntext auf der Tafel 394. Pro Themengebiet werden etwa 14 Bewerberinnen und Bewerber eingeladen, jeweils mit einer Begleitperson. Jeder Eingeladene erhält einen eigenen Termin und nimmt in einem Wartebereich Platz, bis die Beratung durch die Experten vor der Kamera erfolgt.

