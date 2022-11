Seit fast 30 Jahren bei der Benediktbeurer Leonhardifahrt dabei: Familie Lichtenegger aus Dietramszell

Freuen sich auf den kommenden Sonntag: (v. li.) Peter, Rosi und Georg Lichtenegger. © Sabine Näher

Fast 30 Jahre ist die Familie Lichtenegger bei der Benediktbeurer Leonhardifahrt dabei. Für den großen Tag hilft die ganze Familie zusammen. Die Wallfahrt steht für die Lichtenggers im Vordergrund.

Benediktbeuern/Dietramszell – Fünf prächtige Stuten stehen im Stall auf dem Lichtenegger Hof in Podling – vier davon werden am Sonntag bei der Benediktbeurer Leonhardifahrt den Truhenwagen ziehen, in dem sich zwölf Frauen in alter Kocheler Tracht präsentieren. Auf dem Rücken des hinten links gehenden Pferdes wird dann Peter Lichtenegger sitzen und das Vierergespann dirigieren.

Bei Leonhardi ist die ganze Familie Lichtenegger im Einsatz - seit fast 30 Jahren

Viele Jahre war das der Job seines Vaters Georg, der, seit Peter diesen Platz eingenommen hat, als „Braxa“ fungiert. Wer sich in der Materie nicht so gut auskennt und nachfragt, was das sei, erhält die Auskunft, er mache den „Brettlhupfer“. Auf anhaltendes Unverständnis hin erläutert Tochter Rosi: „Bremsen muss er halt!“ Und der Vater erklärt, er stehe hinten auf dem Wagen, wo sich eine Bremse befinde, laufe aber auch um das Gefährt herum, um zu schauen, ob sein Einsatz sonst wo gebraucht wird.

Und die Rosi? „Die füttert die Pferde, flechtet sie ein und kümmert sich um den Blumenschmuck“, sagt sie selbst. „Da ist im Hintergrund richtig viel zu tun. Meine Mutter, Schwester und der Onkel helfen auch mit.“ Das heißt: Bei Leonhardi ist die ganze Familie im Einsatz. Und das seit fast 30 Jahren. „1991 habe ich das erste Fohlen gekauft, 1993 waren wir das erste Mal dabei“, erzählt Georg Lichtenegger.

Früher lenkte Vater Georg Lichtenegger das Gespann bei der Benediktbeurer Leonhardifahrt. © Sabine Näher

Die Kinder helfen neben ihrer regulären Arbeit auf dem elterlichen Hof mit

Der Vollerwerbslandwirt hat neben den fünf Pferden um die 50 Milchkühe und etwa 30 Stück Jungvieh. Sohn Peter ist selbstständiger Maurer, Tochter Rosi arbeitet als Köchin im Klosterbräustüberl Reutberg, das ihr älterer Bruder Georg führt. Doch beide helfen auf dem elterlichen Hof noch mit.

Auf Leonhardi bereitet man sich das ganze Jahr über vor

Wann beginnt denn nun die Vorbereitung auf eine Leonhardifahrt? „Eigentlich bereitet man sich das ganze Jahr darauf vor“, sagt Rosi. „Man muss die Rösser ja daran gewöhnen.“ Gut drei Wochen vor dem Termin fange dann die unmittelbare Vorbereitung an, führt ihr Vater aus. „Da werden die Pferde täglich eingespannt und darauf trainiert, im Viererzug zu gehen.“ Außerdem sei das zum Muskelaufbau notwendig, fügt Peter Lichtenegger an. Zwei bis drei Tage vorher wird dann das Pferdegeschirr geputzt und so hergerichtet, dass an Leonhardi in der Früh alles zur Hand ist.

Waschen und flechten: Ein Wellnessprogramm für die Pferde

Am Vortag werden die Pferde gewaschen, so richtig mit Shampoo und warmem Wasser. Und wie finden die das? „Die lieben es!“, ruft Rosi lachend. „Ist schließlich eine tolle Massage…“ Doch die Frisuren werden erst am großen Tag selbst hergerichtet. Wie lange braucht es, um Mähne und Schweif einer Stute einzuflechten? „Eine Viertelstunde“, gibt Rosi Auskunft. „Wenn man gut im Training ist. Ich mache das jetzt immerhin seit 17 Jahren…“

Einflechten dauert mit Übung 15 Minuten. © Sabine Näher

Um Viertel nach sechs in der Früh ist Abfahrt vom Hof, und zwar ganz egal, welche Kapriolen das Wetter schlägt. Am Sammelpunkt in Benediktbeuern wird die Aufstellung in der geplanten Reihenfolge eingenommen. Und dann pünktlich um 9 Uhr geht es los. Der Besucherandrang ist immer wieder enorm.

Familie Lichtenegger ist auch in Tölz und Warngau bei Leonhardi dabei

Kommen denn mehr Einheimische oder auswärtige Besucher zu dem großen Ereignis? „Ich denke, es ist eine gute Mischung aus beidem“, antwortet Georg Lichtenegger. Außer in Benediktbeuern ist die Familie auch in Bad Tölz und in Warngau bei Leonhardi dabei. „Jede Fahrt hat ihren eigenen Stil. Vom Kraftaufwand ist die ebene Strecke in Benediktbeuern natürlich einfacher als der Ritt hoch auf den Kalvarienberg in Tölz“, erläutert Lichtenegger.

In den Klosterhof, wo Pferde, Reiter und Wageninsassen üblicherweise den Segen des Pfarrers empfangen, geht es heuer wegen der Bauarbeiten im Kloster leider nicht. Nach zweieinhalb bis drei Stunden ist der Zug wieder am Ausgangspunkt angelangt.

Während sich die Pferde im Hänger ausruhen und am Heusack laben, geht es für die menschlichen Teilnehmer auf eine kurze Einkehr ins Wirtshaus. Allzu ausgedehnt wird diese aber nicht, dann nachmittags muss der ganze Tross zurück auf dem Hof sein.

Besondere Momente gibt es bei jeder Fahrt

Gab es in all den Jahren denn besondere Erlebnisse? „Einmal war über Nacht Schnee gefallen, die Berge waren weiß, unten war’s noch grün“, erinnert sich Georg Lichtenegger. „Das im Sonnenaufgang zu sehen, war wunderschön!“ Schöne Momente gebe es bei jeder Fahrt, meint Peter. Und seine Schwester fügt an: „Wenn die Ross’ wieder gesund und glücklich im Stall stehen, das ist für mich der schönste Moment.“ Und was erhoffen sich die drei vom nächsten Sonntag? „Dass es unfallfrei für alle Teilnehmer abgeht – und dass schönes Wetter ist“, erklärt Peter. Sein Vater fügt an: „Man fährt ja für den Segen. Wir machen das für uns, weil uns der Glaube wichtig ist. In erster Linie ist und bleibt es eine Wallfahrt.“ Von Sabine Näher

