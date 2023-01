Benediktbeurer moniert: Zahl der Halteverbotsschilder „auf Rekordniveau“

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Mehr als 150 Halteverbotsschilder will ein Benediktbeurer kürzlich gezählt haben (Symbolbild). © Sebastian Kahnert/dpa

In Benediktbeuern beklagt ein Bürger die Park-Situation im Dorf. 150 Halteverbotsschilder habe er dort gezählt. Bürgermeister Toni Ortlieb nimmt Stellung

Benediktbeuern – Die Asamstraße in Benediktbeuern ist fertig saniert. Ein Leser aus Benediktbeuern kritisiert in einer Mail nun allerdings die Tatsache, dass dort 16 Halteverbotsschilder stünden. Wegen des relativ kurzen Straßenverlaufs sei das einen „Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde wert“, meint der Benediktbeurer.

Benediktbeurer will mehr als 150 Halteverbotsschilder gezählt haben

Generell, so kritisiert er weiter, seien im Dorf in jüngster Zeit sehr viele Halteverbotsschilder aufgestellt worden, mehr als 150 will der Mann gezählt haben und meint: „Das stört den dörflichen Charakter und den Denkmalschutz!“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Laut Bürgermeister Toni Ortlieb zeigen die Schilder Wirkung

Der Tölzer Kurier hat bei Bürgermeister Toni Ortlieb nachgefragt. Bezogen auf die Asamstraße, zeigten die Schilder Wirkung. „Es ist sehr erfreulich, dass sie nicht mehr zugeparkt ist.“ Denn früher hätten sich immer wieder Bürger im Rathaus über die vielen parkenden Autos beschwert. Nun sei es allerdings zu einer Verlagerung gekommen: Von der Asamstraße werde in die Schwimmbadstraße ausgewichen. Dort sei nun das Problem, dass ein Landwirt mit seinen Fahrzeugen oft nicht mehr durchkomme.

Parken ein großes Thema im Dorf

Das Thema Parken, sagt Ortlieb, sei im Dorf ein großes Thema. Grundsätzlich gebe es mittlerweile pro Haushalt immer öfters mehrere Pkw. Zudem würden Bauräume verdichtet. Und nicht immer ließen sich Stellplätze herstellen. Als Beispiel nennt er die Webergasse, wo es in den vergangenen Jahren eine Nachverdichtung gegeben habe. Die Asamstraße sei eine Verbindungsstraße. Man prüfe gerade, ob es möglich sei, sie zur Parkverbotszone zu erklären. Das würde bedeuten, dass nur am Anfang und am Ende ein Halteverbotsschild stehen würde. „Aber bringt das was?“, fragt Ortlieb und meint: „Müssen wir das Problem nicht viel weiter denken?“

Gemeinderat diskutiert aktuell Verkehrskonzept - Ergebnisse in diesem Jahr

Das Park-Problem werde nicht von Auswärtigen, sondern von Einheimischen verursacht. Im Gemeinderat diskutiere man gerade über ein Innenentwicklungs- und Verkehrskonzept fürs Dorf. Ergebnisse sollen in diesem Jahr vorgestellt werden.t

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.