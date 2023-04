Acht Euro fürs Tagesticket: Benediktbeuern erhöht Gebühren auf Wanderparkplätzen

Von: Patrick Staar

Wer sein Auto auf einem Wandererparkplatz in Benediktbeuern abstellen will, der muss ab dem 1. Oktober noch tiefer in die Tasche greifen. (Symbolfoto) © Archiv

Wer sein Auto auf einem Wandererparkplatz in Benediktbeuern abstellen will, der muss ab dem 1. Oktober noch tiefer in die Tasche greifen.

Benediktbeuern – In seiner jüngsten Sitzung erhöhte der Gemeinderat die Gebühr für ein Tagesticket auf acht Euro, pro Stunde werden 1,50 Euro fällig. Wer nicht länger als 90 Minuten parkt, muss weiterhin nichts bezahlen.

„Haben das richtige Zeichen gesetzt“

„Es wird einen Aufschrei geben“, erwartet Bürgermeister Anton Ortlieb. „Aber wir haben das richtige Zeichen gesetzt.“ Bis zum Frühjahr 2021 konnte jeder kostenlos in Benediktbeuern parken, mal abgesehen von den beiden großen Parkplätzen am Alpenwarmbad. „Um den Parkverkehr zu lenken“, führte das Gremium damals auf allen neun Parkplätzen mit Automaten auf dem Gemeindegebiet Gebühren ein. Jede Stunde kostete fortan einen Euro, ein Tagesticket sechs Euro. Nun beschloss das Gremium, die Beträge ab Herbst weiter hochzusetzen.

Rückvergütung für Besucher des Alpenwarmbads bleibt

Ebenso sprach sich das Gremium dafür aus, dass die Rückvergütung für Besucher des Alpenwarmbads unverändert bleibt. Wer ein Tagesticket kauft, bekommt vier Euro zurück, Käufer einer Nachmittagskarte zwei Euro und Nutzer einer Abendkarte einen Euro. „Wenn man das Geld für die Eintrittskarte zu den Parkgebühren dazuzählt, ergibt das schon einen sportlichen Preis“, gab Ortlieb zu bedenken.

Parkgebühren würden vor allem Urlauber treffen

Rudi Mühlhans sprach sich trotzdem gegen eine höhere Rückerstattung aus: „Das Ziel muss sein, dass die Leute mit dem Rad zum Schwimmbad raus fahren.“ Anton Ortlieb antwortete, dass man mit den Parkgebühren vor allem die Urlauber trifft, die ohnehin schon einen höheren Preis für Tageskarten im Schwimmbad bezahlen. Die aktuelle Lohnerhöhungsrunde führe dazu, dass die Gebühren weiter erhöht werden müssen: „Wir müssen aufpassen, dass wir damit nicht übertreiben.“

Nicht möglich, Gebühren sofort hochzusetzen

Weiter erläuterte Ortlieb, es sei nicht möglich, die Gebühren sofort hochzusetzen, da die beauftragte Firma eine Vorlaufzeit benötigt: „Die haben auch einen Fachkräfte-Mangel und kriegen das nicht schneller hin.“ Im vergangenen Jahr hätten die Automaten einen Überschuss von gut 14 000 Euro erbracht. Angesichts der langen Vorlaufzeit wollte Thomas Guggemos wissen: „Kann die Programmierung nicht jemand von uns übernehmen?“ Dies verneinte der Bürgermeister mit der Begründung, die Automaten seien „nicht anwenderfreundlich“.

