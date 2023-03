Benediktbeuern: Entlaufene Kuh verursacht Unfall

Von: Sabine Schörner

Auch für die Polizei war das ein nicht alltäglicher Einsatz. © Friso Gentsch /dpa

Wegen einer entlaufenen Kuh kam es am Dienstag gegen 19.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Benediktbeuern.

Benediktbeuern - Nach Angaben der Polizei war ein 51-jähriger Mann aus dem Ort mit seinem Pkw auf der Bahnhofstraße vom Kloster kommend in Richtung Dorfplatz unterwegs. Als er eine Kuh auf der Straße sah, hielt der Mann an. Das Rindvieh rannte allerdings gegen sein Auto und beschädigte es erheblich am linken vorderen Kotflügel. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1000 Euro. Die entlaufene Kuh wurde schließlich von ihrem Besitzer eingefangen und in den Stall zurückgebracht.

