Rosemarie Rittmaier zeigt Wasser in all seinen schönen Facetten: Foto-Ausstellung im ZUK

Unter dem Titel „Lebenselement Wasser“ zeigt Rosemarie Rittmaier im Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) im Kloster Benediktbeuern ihre Werke. © Näher

Die Foto-Ausstellung „Lebenselement Wasser“ von Rosemarie Rittmaier aus Geretsried ist noch bis 12. Juni im ZUK zu sehen.

Benediktbeuern – Noch bis zum 12. Juni ist die Ausstellung „Lebenselement Wasser“ mit Fotografien von Rosemarie Rittmaier im Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) im Kloster Benediktbeuern zu sehen. Dass das Wasser in jedweder Form einen so großen Raum in ihrer Arbeit einnimmt, wurde der ehemaligen Lehrerin für Physik und Mathematik am Gymnasium Hohenburg in Lenggries erst bewusst, als sie die Fotos vor einiger Zeit für eine geplante Ausstellung sichtete.

Die Naturwissenschaftlerin erforscht gerne, wie sich Wasser verhält

„Auf meinen Reisen wie meinen Wanderungen in der Region habe ich tatsächlich oft nur das Wasser fotografiert“, erzählt die aus Traunstein stammende Fotografin, die seit 43 Jahren in Geretsried lebt. „Als Naturwissenschaftlerin habe ich von Haus aus Freude am Wasser: zu erforschen, wie die Strömungsverhältnisse sind, und generell zu erkunden, wie sich Wasser verhält.“

Motive ziehen Betrachter in den Bann

Dass Rittmaier sozusagen unter wissenschaftlichem Aspekt am Werk war, steht der spontanen Rezeption ihrer aussagekräftigen Fotos aber nicht im Wege. Die Wahl der Motive, das geschickte Spiel mit Schärfe und Unschärfe ziehen den Betrachter unmittelbar in den Bann.

Hobbyfotografin hält gerne besondere Stimmungen fest

Seit ihrem zehnten Lebensjahr beschäftigt sich die Naturwissenschaftlerin mit dem Fotografieren, das ihr zum lebensbegleitenden Hobby wurde. Ihre Motivation, die Kamera zu zücken, sei es, besondere Stimmungen festzuhalten, erzählt Rittmaier. „Der Fluss ist mein großes Thema, alleine schon, weil ich dreimal am Tag mit dem Hund an der Isar spazieren gehe.“ Der Labradormischling sei allerdings sehr wasserscheu, berichtet sie lachend.

Aufnahmen stammen aus der Region, aber auch von Urlaubsorten

Für die Ausstellung im ZUK hat sie vor allem Fotos ausgewählt, die bei ihren Wanderungen von Tölz und Bichl aus entstanden sind. Ein paar Urlaubserinnerungen aus fernen Ländern hat sie gleichwohl eingestreut. Eigentlich habe sie gar keine Bildunterschriften machen wollen. „Schaut’s euch an! Das Bild kann doch für sich sprechen“, sei ihre Devise. „Aber dann wurde ich gebeten, doch anzugeben, wo das Bild aufgenommen wurde.“ Dem Betrachter erleichtert es die Zuordnung, die Freude an den wunderschönen Aufnahmen trübt es nicht.

Fotografin will schöne Seiten des Wassers zeigen

Das andere Gesicht, das das Wasser zeigen kann – man denke nur an die verheerenden Zerstörungen im Ahrtal – klammert Rittmaier bewusst aus: „Natürlich weiß ich, dass das Wasser auch brutal sein kann, aber ich will seine schöne Seite zeigen.“ Und die präsentiert sie in berückender Vielfalt: Isarfotos, eines in changierenden Blau- und Grüntönen, ein anderes, das den blauen Himmel, das Wasser und das Herbstlaub am Ufer gegenüber zu ineinander fließenden Farben verschmilzt, sehen tatsächlich aus wie Gemälde. „Das liegt an der bewusst gewählten Unschärfe, die den Charakter des Fließenden bewahrt“, erklärt Rittmaier.

Perspektivwahl der Bilder fasziniert

„Wildes Wasser“ zeigt auch der Bergbach, der durch die Perspektivwahl wie ein Wasserfall wirkt. „Da war ich ganz nahe dran. Dieser Felsen im Vordergrund wird in aller Schärfe abgebildet, damit sich das Auge daran festhalten kann, während das herabstürzende Wasser in der Bewegung eingefangen ist.“ Aber auch ein einzelner Tautropfen am Grashalm, „kurz bevor die Sonne ihn aufleckt“, wird großartig in Szene gesetzt. Dass auch Brunnen zu ihren Lieblingsmotiven gehören, liegt nahe. Aber wie Rittmaier deren Wasserspiele vor Schloss Herrenchiemsee oder auf dem Salzburger Domplatz im Bild einfängt, ist faszinierend. Zum Abschluss sei ein Motiv der Region herausgegriffen, der „Goldene Bach im Lainbachtal“: Das Wasser schimmert in der Abendsonne wie flüssiges Gold. Eine grandiose Wirkung!

Weitere Infos zur Ausstellung

„Lebenselement Wasser“ ist bis 12. Juni im Flur der ZUK-Erwachsenenbildung (1. Stock des Mittelrisalits im Maierhof) zu sehen und täglich von 10 bis 17 Uhr im ZUK geöffnet. Eintritt frei.

Von Sabine Näher

