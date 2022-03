Flüchtlinge unter anderem in altem Feuerwehrhaus in Benediktbeuern untergebracht – Helferkreis gegründet

Von: Franziska Seliger

Im alten Gerätehaus der Feuerwehr sind einige der Flüchtlinge untergebracht. © Archiv

Im Zuge des Krieges in der Ukraine sind bisher rund 20 Flüchtlinge aus dem osteuropäischen Land in Benediktbeuern angekommen.

Benediktbeuern – Das teilte Bürgermeister Anton Ortlieb in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit. Sie seien unter anderem im alten Feuerwehrhaus untergebracht. Um die Menschen entsprechend betreuen zu können, habe sich bereits ein Helferkreis gegründet, lobte Ortlieb. Diese Ehrenamtlichen seien dringend notwendig, denn viele der Ankommenden hätten Traumata erlitten und bräuchten deshalb eine intensive Betreuung.

Mitarbeiter aus Bauamt zur Unterstützung der Ukrainer abgezogen - Bürger sollen Verständnis zeigen

Seitens der Gemeinde habe man zur Unterstützung der Ukrainer bereits Mitarbeiter aus dem Bauamt abgezogen, was allerdings Einfluss auf die Bearbeitungsdauer von Bauanträgen und Co. haben werde, wie Ortlieb einräumte. Gleichzeitig warb er bei den Bürgern dafür um Verständnis.

1200 Flüchtlinge werden erwartet - rund 650 schon da

Nach derzeitigem Stand, so Ortlieb, werden im Landkreis insgesamt 1200 Flüchtlinge erwartet. Aktuell seien schon rund 650 angekommen. Da aber nach wie vor Menschen vor dem Krieg fliehen und ein Ende der Gewalt in der Ukraine nicht abzusehen sei, kann sich der Bürgermeister durchaus vorstellen, dass es nicht bei den genannten 1200 Personen bleiben wird.

G7-Gipfel als Problem: Alle größeren Hotels für Sicherheitskräfte reserviert

Problematisch ist für Ortlieb die Tatsache, dass im Zuge des G7-Gipfels in Garmisch-Partenkirchen alle größeren Hotels in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen, in denen man jetzt Flüchtlinge unterbringen könnte, ab Ende Mai bereits für die Sicherheitskräfte des Gipfels reserviert seien. „Das trifft Benediktbeuern auch.“

