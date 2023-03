Wer Glück hat, sieht den Eisvogel: Vogelbeobachtung an der Moosmühle noch bis Ende März möglich

Teilen

Der Eisvogel ist der Star unter den Vögeln, die man mit etwas Glück an der Moosmühle beobachten kann. © Diana Schmidt

Noch bis zum 29. März kann man an der Vogelstation Moosmühle Vögel beobachten. Wer Glück hat, trifft dort sogar ein ganz besonderes Exemplar an.

Benediktbeuern – Es ist ein sonniger Tag Mitte Februar, der Besucherandrang ist groß. Angelika Kettner, die ihren Bundesfreiwilligendienst seit August im Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) im Kloster Benediktbeuern ableistet, öffnet drei Holztüren, die in schmale, holzverkleidete Beobachtungsgänge führen. Schilder mahnen die Besucher: „Bitte leise sein!“ Von drinnen hat man durch Luken Sicht auf den sonnigen Futterplatz mit Vogelhäuschen und Futterquellen aller Art.

Bis zu 30 Vogelarten lassen sich an der Moosmühle nahe dem Kloster Benediktbeuern beobachten

Noch bis zum 29. März bietet das ZUK die Möglichkeit zur Vogelbeobachtung an der Vogelstation Moosmühle. Diese liegt einen guten Kilometer westlich vom Kloster in den Feuchtgebieten der Loisach-Kochelsee-Moore und ist jeden Mittwoch von 13.30 bis 15.30 Uhr geöffnet. Bis zu 30 Vogelarten – darunter Goldammer, Gimpel, Sperber, Grauspecht, Wacholderdrossel, aber auch Kleinspecht – lassen sich hier beobachten.

ZUK-Mitarbeiterin Angelika Kettner. © Sabine Näher

Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Viele Spaziergänger zieht es in die schöne Landschaft der Loisach-Kochelsee-Moore

Die versierten Hobbyfotografen sichern sich mit ihren riesigen Teleobjektiven sofort die besten Plätze. Ganz ohne Kamera sind Silvia Thöreig aus Baierbrunn und Sabine Zander aus Solln unterwegs. Die beiden Freundinnen machen regelmäßig gemeinsame Ausflüge, die sie immer wieder auch nach Benediktbeuern führen. „Beim Spazierengehen haben wir die Moosmühle letztes Jahr zufällig entdeckt“, erzählt Zander. „Und heute sind wir ganz gezielt hergekommen.“ Die verschiedenen Moos-Rundwege würden immer wieder Neues bieten, fügt Thöreig an. „Die Klangstationen beispielsweise haben wir eben zum ersten Mal besucht. Es gibt hier immer etwas zu entdecken.“

Die Freundinnen Silvia Thöreig (li.) und Sabine Zander. © Sabine Näher

Auch ein Ehepaar aus Iffeldorf gehört zu den regelmäßigen Besuchern. „Wir füttern zuhause ganzjährig im Garten und haben quasi unsere eigene Vogelbeobachtungsstation“, erzählen die Eheleute. Neben der Moosmühle lockt sie die Möglichkeit zu weitläufigen Spaziergängen in der schönen Landschaft der Loisach-Kochelsee-Moore.

ZUK-Mitarbeiter bieten Besuchern Ferngläser für die Vogel-Beobachtung an

Die Hobbyfotografen kleben derweil an den Luken und geben nur ab und an den Blick auf die quirlige Vogelwelt für andere Besucher frei. Wer die schmale Treppe ins Obergeschoss hinaufgeht, kann sich auf langen Sitzbänken nieder- und ganz auf die Beobachtung der Vögel einlassen. Obwohl fast alle Plätze besetzt sind, ist nur das leise Plätschern des Wassers draußen zu hören. „Bitte leise sein und nicht die Fenster öffnen! Vögel erschrecken leicht,“ mahnen Schilder.

Die Stille ist aber nicht nur für die Tiere gut, sondern auch für die Menschen. Man kann hier wunderbar zur Ruhe kommen und sich ganz in die Beobachtung versenken. ZUK-Mitarbeiterin Kettner kommt herauf und bietet den Besuchern, die selbst keine mitgebracht haben, Ferngläser an. Ein Buntspecht hat sich eben am zentralen Futterhäuschen niedergelassen. Die Meisen haben ihm den Platz bereitwillig überlassen und sind nebenan fündig geworden.

Die Vogelbeobachtung an der Vogelstation Moosmühle ist noch bis zum 29. März möglich. © arp

Der „Star“ ist der Eisvogel

Der „Star“ unter den hier anzutreffenden Tieren ist jedoch der prächtige Eisvogel. Er scheint an diesem Tag allerdings andere Ausflugspläne zu haben. Angelika Kettner hat ihn schon selbst gesehen. „Das ist schon etwas Besonderes“, sagt sie. „Wer öfter vorbeikommt, hat gute Chancen, ihn zu entdecken.“ Kettner hat schon in der Gästebetreuung im ZUK gearbeitet, bei Mäharbeiten im Naturlehrgebiet und sogar bei Baumfällungen im Forstbereich. Nun wechselt sie sich mit den anderen Volontären beim Mittwochsdienst an der Moosmühle ab. Sie legt Futter aus, auch Fleisch für die Greifvögel wie den Sperber, und beantwortet die Fragen der Besucher.

Beobachtungen auch außerhalb der Öffnungszeiten der Moosmühle möglich

„Der Beobachtungsgang hier ganz rechts ist im letzten Sommer im Rahmen eines Ehemaligen-Freiwilligen-Projekts entstanden“, erklärt sie. Hier können Interessierte auch außerhalb der Öffnungszeiten der Moosmühle Einblick in das rege Leben an der Fütterungsstation nehmen. Angelika Kettner jedenfalls genießt die Zeit hier draußen, vor allem, wenn sie wieder einmal einen Eisvogel oder eine ebenso scheue Wasserralle mit dem spitzen roten Schnabel erspäht. „Das ist immer wieder schön“, sagt sie und strahlt.

Treffpunkt für die Vogelbeobachtung ist mittwochs um 13.30 Uhr an der Vogelstation Moosmühle (Rundweg 1 vom Kloster in Richtung Loisach folgen). Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten. Gruppen bitte vorher anmelden unter Telefon 0 88 57/8 87 59. Von Sabine Näher

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.