Benediktbeurer Verein Zammlebn mit Humanitätspreis geehrt

Von: Franziska Seliger

Freudestrahlende Preisträger: Ingrid Hauptmann (li.), Hubertus Klingebiel (2. v. li.) und einige der aktiven Helfer vom Verein Zammlebn nahmen am Sonntag den symbolischen Scheck in Höhe von 10 000 Euro entgegen, mit dem der Humanitätspreis dotiert ist. Außerdem gab es den Humanitäts-„Oscar“: Eine Skulptur in Form eines Steins mit Winkelmaß und Zirkel – den Symbolen für Geradlinigkeit und Ehrlichkeit. © Seliger

Den Humanitätspreis der südbayerischen Freimaurer erhielt kürzlich der Benediktbeurer Verein „Zammlebn“. Es gibt schon Ideen, wofür das Preisgeld verwendet werden soll.

Der Verein Zammlebn in Benediktbeuern ist am Sonntag mit dem Humanitätspreis der südbayerischen Freimaurer ausgezeichnet worden. Der mit 10 000 Euro dotierte Preis wurde bei einem Festakt im Barocksaal des Klosters überreicht.

Benediktbeurer Verein Zammlebn erhält Humanitätspreis der südbayerischen Freimaurer

Humanitäres Wirken, Toleranz und Brüderlichkeit oder der Einsatz für Menschenwürde: All das sind Ideale, für die sich die Freimaurer einsetzen, wie deren Vertreter Steffen Schäfer beim Festakt betonte. Und alle diese Werte hätten auch bei den engagierten Ehrenamtlichen des Nachbarschaftshilfevereins Zammlebn einen hohen Stellenwert, betonte Schäfer vor den zahlreich erschienenen Festgästen. Darunter war neben vielen Vereinsmitgliedern und Vertretern der Kommunalpolitik auch Ingrid Hauptmann, die vor neun Jahren die Idee zur Gründung der Nachbarschaftshilfe hatte.

Vorsitzender Klingebiel bedankt sich für Anerkennung: „Wie warmer Sonnenstrahl an einem nebligen Oktobertag“

Die langjährige Vorsitzende, die heute in Penzberg lebt, hat den Vorsitz bereits seit einiger Zeit nicht mehr inne, und hielt sich bei der Preisverleihung bescheiden im Hintergrund. Ebenso Hubertus Klingebiel, der den Verein mit seinen aktuell 120 Mitgliedern heute als Vorsitzender führt. Erst am Ende des rund einstündigen Festaktes trat Klingebiel noch kurz ans Podium, um sich für den Preis, „aber mehr noch für die Anerkennung, die damit verbunden ist“, zu bedanken.

Mit dem Humanitätspreis ausgezeichnet zu werden, „das fühlt sich an, wie ein warmer Sonnenstrahl an einem nebligen Oktobertag“, beschrieb Klingebiel das Gefühl, das ihn und die aktuell rund 80 aktiven Helfer, die als Demenzbegleiter, Babysitter oder Besuchsdienst arbeiten, jetzt empfinden würden.

Verein bewahrt Menschen vor Einsamkeit und gibt ihnen Kraft

Denn anders als etwa bei der Feuerwehr, wo eine Sirene lautstark signalisiert, wenn die Ehrenamtlichen zu einem Rettungseinsatz ausrückten, wirkten die Aktiven bei Zammlebn vor allem „hinter verschlossenen Türen“. Aber, wandte sich Klingebiel an seine Mitstreiter, letztlich machten sie genau das Gleiche wie ehrenamtliche Feuerwehrler oder Bergretter: „Ihr rettet Leben.“ Nämlich indem sie viele Menschen in Benediktbeuern und Bichl vor Einsamkeit bewahrten, ihnen das Ankommen in Deutschland erleichterten oder sie bei der Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger entlasteten und ihnen Kraft zum Auftanken geben.

„Große Leistung“ von Zammlebn in Laudatio gewürdigt

Prof. Egon Endres von der Katholischen Stiftungshochschule München, Abteilung Benediktbeuern, der die Laudatio hielt, zeigte sich beeindruckt von der „großen Vielzahl“ an Angeboten, die der Verein in den neun Jahren seines Bestehens auf die Beine gestellt hat. In den oberbayerischen Orten sehe es zwar vordergründig nach heiler Welt aus. „Aber es gibt soziale Not. Es gibt Einsamkeit.“ Schon auf die schwächsten Anzeichen dafür achte der Verein ganz genau, um dann anzupacken und zu helfen. „Das ist eine große Leistung“, so Endres, der als Netzwerkforscher auch auf die Bedeutung sozialer Netzwerke für eine Gesellschaft einging und darauf, wie sehr ein sozial engagierter Verein wie Zammlebn einen Staat und eine Kommune auch finanziell entlaste.

Arbeit des Vereins in aktueller Zeit besonders wichtig

In einer Zeit wie dieser, „wo die Menschen von einer Angst in die nächste getrieben werden“, sei die Arbeit von Zammlebn ganz besonders wichtig, so Freimaurer Schäfer, der betonte, niemals dürfe man der Not anderer den Rücken kehren.

Verwendungszweck für Preisgeld steht noch nicht fest

Was der Verein konkret mit dem Preisgeld machen will, steht laut Vorsitzendem Klingebiel noch nicht fest. „Wir haben viele Ideen“, so der Diakon. Etwa die, den gemeinsamen Treffpunkt, den es bereits im evangelischen Bonhoeffer-Haus gebe, „weiter auszubauen“.

