ZUK-Naturdetektive formieren sich neu - Weitere Schnupperstunde noch im Oktober

Naturerlebnis für Kinder

ZUK-Naturdetektive erleben viele Abenteuer im Freien. Bei einer Schnupperstunde können Kinder herausfinden, ob das was für sie ist. Ende Oktober gibt es noch mal Gelegenheit zum Schnuppern.

Benediktbeuern – „So, jetzt verabschiedet euch mal von euren Eltern“, läutete Andrew Blackwell kürzlich den ersten Schnuppertermin der Naturdetektive ein. Bei diesen handelt es sich um eine feste Gruppe von Kindern, die sich einmal im Monat treffen. Die Anmeldung gilt jeweils für ein Schuljahr. Daher gibt es im Oktober zwei Termine, zu denen die Kinder unverbindlich kommen können, um herauszufinden, ob ihnen diese Beschäftigung zusagt. Im November werden dann zwei Gruppen gebildet. Eine, geleitet von ZUK-Umweltreferent Andrew Blackwell, trifft sich am ersten, die andere unter Leitung von Naturerlebnis-Pädagogin Johanna Bartsch am dritten Freitag im Monat.

Naturdetektive im ZUK: Kennenlernen, Gemeinschaft und Erntedank

Beim ersten Schnuppertermin geht es um ein erstes Kennenlernen, Gemeinschaft und Erntedank. Nachdem der Abschied bei einigen Neuzugängen etwas länger gedauert hat, versammelt Blackwell die 15 Kinder im Alter zwischen sieben und zehn Jahren erst einmal um die Feuerstelle. Zunächst stellt er sich den Neuen vor. Ein Mädchen ruft dazwischen: „Ich kenn’ dich schon ganz lange!“, dann bittet er die Kinder, ihren Namen zu nennen und zu sagen, was sie draußen denn am liebsten machen. Von fangen spielen, mit Tieren zusammen sein, sich „richtig voll matschen“ bis zu „ich weiß nicht, was ich gerne mag“ reicht die Palette. „Vielleicht findest du es hier ja heraus?“, ermuntert Blackwell das Mädchen mit der zaghaften Antwort.

+ Auf die Plätze, fertig, los: Bei einem Spiel konnten sich die Buben und Mädchen austoben. © Sabine Näher

Dann soll erst einmal Bewegung ins Spiel kommen. ZUK-Praktikant Aaron begibt sich ans Ende des Rasenstücks und stellt einen kleinen Holzbären hinter sich auf. Während er, mal schneller, mal langsamer fragt: „Wo ist Bruno?“ dürfen die Kinder loslaufen. Dreht er sich um, müssen alle in der Bewegung erstarren. Wird einer ertappt, der sich doch noch bewegt, muss er an die Ausgangslinie zurück. Gewonnen hat, wer es schafft, den Bären an sich zu nehmen und unerkannt von Aaron zur Ziellinie zurückzukehren. Unvorstellbar, wie viel Spaß diese an sich simple Spielanleitung auslösen kann.

Eine Gruppe kocht, die andere macht Feuer: Es gibt Erntedank-Gemüsesuppe

Blackwell bereitet derweil alles für die Hauptbeschäftigung des heutigen Nachmittags, das gemeinsame Kochen einer Erntedank-Gemüsesuppe, vor. Die Kinder teilen sich nun in zwei Gruppen: Eine macht Feuer, die andere schnippelt das von allen mitgebrachte Gemüse. Auf dem Tisch liegen Kartoffeln, Karotten, Lauch, Zwiebeln, Zucchini, Kohlrabi, Rote Bete, Bohnen, Grünkohl und ein paar Strauchtomaten. „Ich hätte noch einen Kürbis“, sagt Blackwell. „Na, dann hol ihn mal!“, fordert ihn eine kleine Köchin entschieden auf.

+ Schnippeln für die Gemüsesuppe: Dieses Mädchen ist wie alle Kinder mit voller Konzentration dabei. © Sabine Näher

Die Feuermacher knien derweil um den Suppenofen. „Was braucht man, um ein gutes Feuer zu machen?“, fragt Aaron. „Wedeln!“, ruft ein Bub sofort. „Richtig, Luft braucht man – und trockenes Holz“, erklärt der Praktikant. Am Tisch werden nun die Gemüsemesser verteilt. „Ich schneide oft zuhause Gemüse“, erklärt ein Mädchen. „Ich auch!“, tönt es sofort. Aber weniger versierte Köchinnen scheinen auch dabei zu sein. „Äh! Zwiebeln tun ja weh“, ruft ein Mädchen, geradezu empört.

Nebenan lodert mittlerweile eine helle Flamme aus dem Ofen. Nun wird der Topf mit dem Wasser eingesetzt. Für alle anfallenden Aufgaben, sei es Wasserholen oder weitere Bierbänke transportieren, finden sich umgehend mehrere Freiwillige – die auch spontan und ohne Streit unter sich klären, wer nun was genau macht. Die Schüssel, in die das geschnippelte Gemüse kommt, füllt sich. „Kocht das Wasser schon?“, ruft Blackwell zur Feuerstelle hinüber. „In fünf Minuten könnt ihr das Gemüse reinwerfen“, antwortet einer der Feuermeister.

Schnupperstunde hat die Naturdetektive überzeugt

„Andrew, ich hab’ mich schon entschieden: Ich komme in deine Gruppe“, sagt ein Mädchen am Gemüsetisch. Mehrere „Ich auch!“ schließen sich an. „Aber ihr kennt die Johanna doch noch gar nicht“, wirft Blackwell verwundert ein. Denn die zweite Schnupperstunde, die am Freitag, 21. Oktober stattfindet, soll sowohl den heutigen Teilnehmern, als auch weiteren neuen Interessierten offen stehen.

Nach dem gemeinsamen Essen der Suppe, die allen schmeckt, wird noch gemeinsam aufgeräumt. Und dann stehen schon die Eltern bereit.

Treffen der Naturdetektive ab November: am ersten und dritten Freitag im Monat, jeweils am Energiepavillon (Busparkplatz hinter dem Kloster in südwestlicher Richtung). Bis Juli 2023 sind pro Gruppe zehn Termine vorgesehen. Teilnahmebeitrag: 90 Euro. Weitere Informationen im Internet auf www.zuk-bb.de und unter der Telefonnummer 0 88 57 / 8 87 59.

Von Sabine Näher