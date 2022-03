Gemeinschaftsausstellung der Maler Klaus Köhler, Rudi Schmid und Dieter Kommander in Benediktbeuern

Von: Christiane Mühlbauer

Die Isar mit Blick auf die Berge: Landschaftsmaler Rudi Schmid aus Benediktbeuern zeigt in der Ausstellung zahlreiche neue Werke. © privat

Im April findet wieder eine große Gemeinschaftsausstellung mit Bildern von Buchmaler Klaus Köhler, Landschaftsmaler Rudi Schmid und Dieter Kommander (†) im Kreuzgang des Klosters Benediktbeuern statt.

Benediktbeuern/Bichl – Keine Ausstellungen, kaum Kontakt zum Publikum – Klaus Köhler aus Bichl und Rudi Schmid aus Benediktbeuern haben die vergangenen Monate aber genutzt, um sich intensiv der Malerei zu widmen. „Wir freuen uns sehr, dass wir die Werke nun öffentlich zeigen können“, sagt Köhler, der seit vielen Jahren immer wieder mit verschiedenen anderen Künstlern aus der Region eine große Ausstellung im Kreuzgang des Klosters Benediktbeuern organisiert.

Werke aus dem Nachlass des verstorbenen Künstlers Dieter Kommander

Zudem gibt es auch wieder Werke aus dem Nachlass des 1999 verstorbenen Künstlers Dieter Kommander zu sehen, um die sich seine Witwe Anni Kommander kümmert. Er gehört zu jenen Künstlern, die auch im Lexikon „Malerisches Erbe zwischen Isar und Loisach“ porträtiert werden. Köhler weiß, dass viele Menschen in der Region Kommanders Stil schätzen, deshalb wird seinen Bildern – vor allem Stilleben – ein Flügel im Kreuzgang gewidmet.

In Erinnerung an Dieter Kommander werden Stilleben zu sehen sein. © privat

Gemälde zeigen Liebe zur Natur und zum Blauen Land

Rudi Schmid hingegen beschäftigt sich mit der Natur in Isarwinkel und Loisachtal. Seine Öl-Gemälde zeigen seine Liebe zur Natur und vor allem zum Blauen Land. Flüsse, Seen und Berge sind sein Metier, das er in immer neuen Farben und Blickwinkeln leuchten lässt. Seit einer schweren Erkrankung an den Rollstuhl gefesselt, ist die Malerei ein wichtiger Lebensinhalt für den gelernten Glas- und Porzellanmaler, der in seinem Berufsleben als Maler und Restaurator tätig war. Schmid bemalte auch Bauernschränke und Schützenscheiben. Mitte der 1980er-Jahre übernahm er die Galerie am Isartor in München. Seit 2009 lebt er in Benediktbeuern und ist in der Region gut bekannt. In der Ausstellung werden zahlreiche neue Bilder von ihm zu sehen sein.

Mittelalterliche Buchmalerei: Illuminierte Handschriften mit reichen Verzierungen

Das gilt auch für Klaus Köhler. Der pensionierte Verwaltungswirt widmet sich seit dem Ruhestand intensiv der mittelalterlichen Buchmalerei, die der schon 1977 für sich entdeckte. Die Faszination der illuminierten Handschriften mit ihren reichen Verzierungen, insbesondere in den Stundenbüchern, übte auf Köhler eine solche Faszination aus, dass er sich die Technik in einem langwierigen Studium selbst aneignete. „Soweit ich weiß, bin ich der einzige mittelalterliche Buchmaler in Deutschland“, sagt Köhler.

„Der Turmbau zu Babel“, gemalt von Buchmaler Klaus Köhler. © privat

In akribischer Kleinarbeit widmet er sich der Vergoldung und Versilberung von Handschriften mit dem Ziel, prunkvolle und aufwendige Vorlagen so schöpferisch wie möglich nachzugestalten. Für diese Kunst ist der Bichler weit über den Landkreis hinaus bekannt. Neu in dieser Ausstellung sind Darstellungen aus dem Visconti-Stundenbuch (12./13. Jahrhundert) und aus der Ottheinrich-Bibel (circa 1430) sowie aus dem Stefan-Lochner-Gebetbuch, entstanden 1451.

Weitere Infos

Die Ausstellung ist von Freitag, 8. April, bis Sonntag, 1. Mai, im Kreuzgang des Klosters Benediktbeuern zu sehen. Vernissage ist am Samstag, 9. April, um 16 Uhr mit Benediktbeuerns Bürgermeister Toni Ortlieb. Der Eintritt ist frei.

