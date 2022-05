Konflikte am Rettensee: Naturschutz wird missachtet

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Auch das Braunkehlchen gehört zu den gefährdeten Arten. Der Bestand im Loisachtal ist derzeit der größte in Bayern, doch er nimmt stark ab. © Andreas Hartl

Am Rettensee, der im Wiesenbrütergebiet im Loisach-Kochelsee-Moor liegt, kommt es in letzter Zeit immer wieder zu Vandalismus.

Benediktbeuern/Kochel am See – Am Rettensee im Loisach-Kochelsee-Moor kommt es derzeit zu Vandalismus. Schon öfters war die Polizei vor Ort. Es geht darum, dass immer wieder die Hinweisschilder auf das Badeverbot herausgerissen werden, in dieser Woche sogar mehrfach.

Schilder weisen auf Betretungsverbot vom 20. März bis 15 Juli hin

Der Rettensee liegt im Wiesenbrütergebiet. Um die Vogelarten, die vom Aussterben bedroht sind, während ihrer Brut- und Aufzuchtzeit zu schützen, darf man den See sowie andere, großräumige Flächen jedes Jahr vom 20. März bis 15. Juli nicht betreten. In dieser Zeit darf man sich im Loisach-Kochelsee-Moor, das zu den größten und wichtigsten Rückzugsgebieten für Vögel in Bayern zählt, nur auf bestimmten Wegen aufhalten.

Darauf weist das Landratsamt, genauer gesagt die Untere Naturschutzbehörde, mit Infotafeln, „Stop“-Schildern und Flyern hin. Auch auf der Internetseite der Landkreis-Kampagne „Naturschutz beginnt mit dir“ werden Besucher informiert. Die Schilder-Diebstähle begannen heuer Ende März. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Jagd und Fischerei von Verboten ausgenommen

Der Rettensee wurde in den vergangenen Jahren von Einheimischen immer wieder zum Baden genutzt. Außerdem sind am See Mitglieder des zuständigen Fischereivereins Kochel anzutreffen. Sie dürfen das derzeit auch. „In nahezu allen Naturschutzgebieten ist die rechtmäßige Ausübung der Jagd und Fischerei von den Verboten ausgenommen“, sagt Marlis Peischer, Pressesprecherin des Landratsamts.

Es ist Pflicht der Fischer, an den Gewässern nach dem Rechten zu sehen

Mit Jagd und Fischerei sei die Pflicht zur Hege verbunden. „Die Fischer haben die Pflicht, an den Gewässern nach dem Rechten zu sehen, für die Erhaltung artenreicher heimischer Fischbestände zu sorgen und zum Beispiel darauf zu achten, dass es keine Fischkrankheiten gibt“, erklärt Peischer. Den Mitgliedern des Fischereivereins sei die besondere Situation im Loisach-Kochelsee-Moor bekannt, sagt Peischer. „Sie beschränken sich während der Zeit der Wiesenbrüterschutzes freiwillig in der Ausübung.“ Der Kochler Verein möchte sich zu der Situation nicht äußern.

Auch außerhalb der Brutzeit sollten Moorflächen geschützt werden

Auch außerhalb der Wiesenbrüter-Zeit sollten der See und seine empfindlichen Biotopbereiche möglichst nicht beeinträchtigt werden. Grundlage sind das Bundes- und das bayerische Naturschutzgesetz. „Es sind alle Handlungen verboten, die dazu führen, dass die umliegenden Moorflächen, das Ufer oder der See erheblich beeinträchtigt oder gar zerstört werden“, sagt Peischer.

Pressesprecherin äußert Bedenken, dass nun weitere Menschen auf den See aufmerksam werden

Dass über den Rettensee nun berichtet wird, bezeichnet Peischer „als ein Dilemma“: „Einerseits muss man über die geltenden Gesetze und über Missstände aufklären. Andererseits macht man so aber erst weitere Erholungssuchende auf den See aufmerksam“, sagt die Pressesprecherin. „Einem zunehmenden Erholungsdruck mit Begleiterscheinungen wie Trittschäden und Uferabbrüchen würde der See nicht standhalten.“ Sollte es soweit kommen, müsste man ein ganzjähriges Betretungsverbot erlassen. „Dies würde auch jene betreffen, die sich dort bislang achtsam aufgehalten haben.“

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.