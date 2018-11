Basilikachor führt „Benediktbeurer Messe“ an Leonhardi auf

Das ist etwas ganz Besonderes: In der Festmesse anlässlich der Leonhardifahrt am Sonntag, 4. November, wird der Benediktbeurer Basilikachor die „Benediktbeurer Messe“ aufführen.

Benediktbeuern - Die Messe wurde von Chormitglied Roman Kofler komponiert und 2015 im Klosterdorf uraufgeführt, damals anlässlich der „Tage der Neuen Kirchenmusik“. „Der Chor hat diese Messe nun schon mehrfach in der Gesamtheit oder Teile daraus im Gottesdienst gesungen“, berichtet Vorstand Werner Rolles. Das geschah nicht nur in Benediktbeuern, sondern zum Beispiel auch während eines Ausflugs der Sänger im September in den Bregenzerwald. Dort gestaltete man in Schwarzenberg den Sonntagsgottesdienst mit der „Benediktbeurer Messe“, wieder unter der bewährten Leitung von Chorleiter Hans Peljak.

Für die Aufführung an Leonhardi wird die Messe mit Bläserbegleitung (statt mit Orgel) gestaltet. Den Festgottesdienst hält Abt Johannes Perkmann von der Abtei Michaelbeuern aus der Diözese Salzburg. Beginn ist um zirka zehn Uhr. Zuvor werden die Wallfahrer gesegnet.

