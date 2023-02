Studentenwohnheime in Benediktbeuern: Baubeginn verzögert sich

Von: Christiane Mühlbauer

Angrenzend an die bestehenden Wohnheime sollen drei weitere Häuser mit insgesamt 47 Appartements errichtet werden. © arp/A

Der Baubeginn für die neuen Wohnheime an der Katholischen Stiftungshochschule in Benediktbeuern verzögert sich. Studenten schlagen Alarm und sehen den Standort in Gefahr

Benediktbeuern – Wohnraum für Studenten ist in Benediktbeuern und Umgebung ein rares Gut. Schon seit Längerem ist ein Neubau von weiteren Appartementhäusern geplant. Im vergangenen Jahr bestand die Hoffnung, dass die Fertigstellung 2023 sein könnte. Allerdings gab es einige Diskussionen über die Parkplätze, doch diese Frage ist nun gelöst. Im Januar dieses Jahres segnete der Bauausschuss des Gemeinderats schließlich den Bau von drei Häusern mit 47 Appartements ab. Die Unterlagen liegen derzeit im Landratsamt zur Genehmigung.

Baubeginn in diesem Jahr ist fraglich

Wie geht es nun weiter? Bauherr ist das St.-Ulrichs- Werk des Bistums Augsburg. „Zurzeit überarbeiten wir die Werkplanung und bereiten die Ausschreibung vor“, teilt ein Sprecher auf Anfrage des Tölzer Kurier mit. Und schreibt weiter: „Angesichts des hohen Preisgefüges ist noch nicht sichergestellt, dass wir in diesem Jahr mit den Arbeiten beginnen können.“

Für die Studenten in Benediktbeuern ist es ein Schlag ins Gesicht

Für die Studenten der Katholischen Stiftungshochschule (KSH) ist das ein Schlag ins Gesicht. „Oh nein“, sagt Martha Ioacimidis vom Allgemeinen Studierendenausschuss (AstA), der die Interessen der Studenten vertritt. „Das ist eine schlechte Nachricht.“ Denn Wohnraum im Bereich der Benediktbeurer Hochschule zu finden, sei ein „sehr großes Problem“, sagt Ioacimidis. „Es verschärft sich immer weiter.“ Das sei nicht nur für die Studenten schlimm, sondern auch für die Hochschule selbst. „Der Campus wird dadurch unattraktiv.“ Denn wer pendeln müsse, könne nicht am studentischen Leben teilhaben, und der Alltag als pendelnder Student sei stressig und nicht zuletzt auch teuer. Viele bräuchten dazu ein eigenes Auto. Außerdem wird es heuer bei der Deutschen Bahn mehrere Sperrungen geben.

„Viele Vermieter wollen nichts an Studenten hergeben, weil sie uns nicht vertrauen“, kritisiert Ioacimidis. In der März-Sitzung wolle man im AStA das Thema Wohnraumsuche wieder erörtern. „Es geht wirklich darum, hier den Standort zu erhalten.“ Man denke an öffentliche Aktionen, zu denen man beispielsweise auch den Landrat einladen möchte. „Die Probleme, die es hier gibt, müssen mal groß auf den Tisch“, sagt Ioacimidis. „Denn es ist ja auch so, dass Sozialpädagogen auf dem Arbeitsmarkt gebraucht werden.“

„Prekäre Wohnsituation“ für Studierende in Benediktbeuern und Umgebung

Die Hochschulleitung spricht ebenfalls von einer „prekären Wohnsituation für die Studierenden“: „Der Wohnungsmarkt in Benediktbeuern und Umgebung hat sich in den letzten Jahren nicht nur verdichtet, sondern auch deutlich verteuert“, äußert sich KSH-Präsidentin Birgit Schaufler auf Anfrage unserer Zeitung. Die Corona-Pandemie habe die bereits angespannte Lage weiter verschärft, indem viele Wohnungen zwischenzeitlich anders vermietet oder wichtige Liegenschaften verkauft wurden. Auch Schaufler weiß von vielen Studenten, die pendeln müssen. „Der Austausch ist erschwert, wenn Studierende nur zu den Lehrveranstaltungen vor Ort sind. Die Attraktivität eines Studienortes hängt unmittelbar von den Wohnmöglichkeiten und deren Erreichbarkeit ab.“

Mit dem Baubeginn wird es heuer vielleicht nichts mehr

Allerdings äußert sich Schaufler nicht direkt zu der Frage, was denn nun die Hochschule dazu sage, dass es mit dem Baubeginn für die Heime heuer vielleicht nichts mehr wird. Schließlich wird die KSH von einer Stiftung getragen, deren Vorsitz die beiden Bistümer Augsburg und München-Freising innehaben. Nur so viel: „Für unseren Hochschulstandort ist das geplante Wohnheim ein existenzieller Schritt in die richtige Richtung. Wir begrüßen die Entscheidung der Gemeinde ausdrücklich.“

Wer Wohnraum zur Verfügung stellen kann, soll sich im Sekretariat der Hochschule melden: Telefon 0 88 57/8 85 01 oder E-Mail info.bb@ksh-m.de.

