Nach Hagel-Unwetter: Bauern kämpfen um ihr Winterfutter

Von: Andreas Steppan, Felicitas Bogner

Zu den Gruppen, die mit am stärksten mit den Folgen des Hagelunwetters zu kämpfen haben, zählen Landwirte. Grünlandbauern befürchten, dass ihre nass gewordenen Futtervorräte verderben.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Landwirte kämpfen, um zu retten, was zu retten ist. Das Hagelunwetter vom Samstag wird noch lange nachwirken. Im Grünland selbst hat das Unwetter weniger Schaden angerichtet. „Nach dem schönen Wetter zuletzt sind die meisten Wiesen geräumt“, sagt BBV-Kreisobmann Peter Fichtner. Doch gerade jetzt, da die Bauern das Heu eingefahren und es unter Dach hatten, ist die Ernte anderweitig bedroht.

Durchlöcherte Dächer: Wassereintritt in Futterlager

Das Problem: In vielen Tennen befindet sich oben das Futterlager. Die Dächer aber sind oft nicht verschalt, die Dachziegel liegen nur lose auf. Durch komme es durch die Hagelschäden vielerorts schnell zu Wassereintritt. „Je nachdem, wie viel es hereinregnet, kann es zum Totalschaden kommen, und die gesamte Futterernte ist ruiniert“, sagt Hanns-Frank Seller, Zweiter Bürgermeister von Benediktbeuern im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Er schätzt, dass 95 Prozent der Benediktbeurer Tennen betroffen sind, 60 bis 70 Prozent auf massive Weise.

Werde das Dürrfutter nass, fange es an zu schimmeln, erklärt Peter Fichtner. Wird Silage nass, ist das weniger problematisch. Hier hätten die Bauern aber vielfach damit zu kämpfen, dass der Hagel die Folien aufgeschlitzt habe, berichtet Meinrad Stockinger von Maschinenring Wolfratshausen. „Und wenn längere Zeit Luft an die Silage kommt, wird sie grau.“ Deswegen bräuchten jetzt viele Landwirte Folie, um die Siloballen neu einzuwickeln.

Bauern helfen sich gegenseitig: Schnelle Schadensaufnahme für Versicherung

Da war und ist laut Seller die „Solidargemeinschaft“ gefragt, um zu retten, was zu retten ist, etwa, indem man zusammenhilft, die Dächer möglichst schnell abzudecken. Eine weitere Notfallmaßnahme: versuchen, nasse Futterbestände wieder zu trocknen. „Es gibt einige Betriebe, die haben eine Heutrockneranlage und eine Nachbelüftung“, sagt Fichtner. Das seien aber wenige. Stockinger berichtet, dass ein Landwirt dringend ein Fahrzeug vom Maschinenring gebraucht habe, um 100 Heuballen von Benediktbeuern zum Trocknen in eine Biogasanlage in zu bringen.

2000 Quadratmeter Dachplatten sind auf dem Abrahamhof kaputt. © arp

Der Maschinenring bietet laut Stockinger auch die schnelle Schadensaufnahme für die Versicherung an. Und allgemein glühen unter den Bauern die Drähte, um sich gegenseitig zu helfen, wie Kreisbäuerin Ursula Fiechtner berichtet. Da gebe es die BBV-Futterbörse, diverse Whatsapp-Gruppen sowie die Koordination der Ortsbäuerinen und BBV-Ortsobmänner.

Brandgefahr wegen Futter: Nasses Heu wird zu warm

Aus dem ohnehin schon vorhandene Schaden könnten sogar noch weitere Gefahrenquellen erwachsen. Sei das Futter feucht, dürfe es jetzt nicht warm werden, erklärt Ursula Fiechtner. „Sonst kann ein Schwelbrand entstehen.“ Dieses Risiko überwacht jetzt zum Beispiel auch Evi Walser.

Auf ihrem Hof mit Milchviehhaltung am Pfisterweg in der Gemeinde Kochel sind Futter und Heu in der Tenne nass geworden. „Wir haben von der Feuerwehr jetzt ein Handmessgerät bekommen, damit wir in regelmäßigen Abständen die Temperatur im Kern der Heuballen und Haufen kontrollieren können“, berichtet sie. Aktuell sei aber noch alles im grünen Bereich. „Wir hatten bei der letzten Messung etwa 20 Grad. Die Einsatzkräfte meinten, dass es ab 60 Grad kritisch wird.“

Zerbrochenes Glas im Tierfutter: 2000 Quadratmeter Dachplatten kaputt

Ein weiteres Problem: „Durch das Unwetter ist der Dachfirst aus einer Art Kunststoff-Plexiglas komplett zerbrochen, und die ganzen Scherben sind im Futter gelandet“, erklärt die Kochler Bäuerin. „Am Anfang habe ich noch versucht, die Scherben einzeln rauszuholen, aber schnell gemerkt, dass das nicht geht. Die Gefahr, dass sich ein Tier beim Fressen dadurch verletzt, wäre viel zu groß.“ Fiechtner ergänzt: „Damit kämpfen gerade viele. Die haben jetzt eine Sisyphos-Arbeit vor sich, um wenigstens etwas Futter zu retten.“

Hart getroffen hat der Hagel-Sturm auch den Abraham-Hof von Familie Sindlhauser in Benediktbeuern. „Bei uns sind etwa 2000 Quadratmeter Dachplatten kaputt, das fertige Futter nass, die Streuwiesen, die noch zu mähen gewesen wären, vollkommen platt, die Obstbäume kahl. Es ist apokalyptisch“, schildert Franz Sindlhauser die Lage. „An die 280 Siloballen müssen wir nachwickeln, weil es die Folien zerlöchert hat.“

