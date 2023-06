Bauernhöfe öffnen ihre Türen für Schüler

Auftakt für Projekt

Kindern und Jugendlichen die Arbeit auf einem Bauernhof zu erklären, ist Ziel des Projekts „Sommer.Erlebnis.Bauernhof“. Der Auftakt für zwei Landkreise erfolgte nun in Benediktbeuern.

Bad Tölz-Wolfratshausen/Miesbach – Wie wird Gras zur Milch? Wie wird das Ei zur Nudel? Wie kommt das Korn ins Müsli? Wie berechnet der Landwirt seine Gülleausbringung? Jedes Schulkind soll einen Tag auf einem Bauernhof verbringen, so lautete das Ziel einer agrarpolitischen Regierungserklärung 2012 in Bayern. Das Lernprogramm, gefördert sowohl vom Landwirtschafts- als auch vom Kultusministerium, setzt in den beiden Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) um, und zwar in Zusammenarbeit mit qualifizierten Betrieben. Das Programm richtet sich an Schülerinnen und Schüler der 2. bis 4. Jahrgangsstufe an Grundschulen, an alle Jahrgangsstufen in Förderschulen und Deutschklassen sowie an die Sekundarstufe 1.

„Ein Bauernhof versorgt durchschnittlich 140 Menschen pro Tag“

Der Auftakt für das neue Programm erfolgte nun auf dem Abrahamhof von Franz und Cordula Sindlhauser in Benediktbeuern. Zu Gast war die Klasse 2a der Lettenholz-Grundschule, begleitet unter anderem von Schulleiterin Bärbel Meixner.

„Ein Bauernhof versorgt durchschnittlich 140 Menschen pro Tag“, sagte Landwirt Franz Sindlhauser. In seinem Bio-Betrieb gibt es 100 Rinder – darunter 14 Milchkühe, aber vor allem viele Ochsen – sowie Ponys, Ziegen, Hühner, Schafe, Enten, Katzen und im Loisach-Kochelsee-Moor auch fünf Wasserbüffel. Die Familie, die auch Urlaub auf dem Bauernhof anbietet, beteiligt sich seit Jahren an dem Lernprogramm. „Uns ist es ein Anliegen, dass die Kinder sehen, wo und wie Lebensmittel erzeugt werden, damit sie einen wertschätzenden Umgang lernen“, sagt Cordula Sindlhauser. Das wolle man mit Spaß und Freude an der Arbeit vermitteln. Dabei gehe es auch um den Respekt vor den Tieren, sagt Sindlhauser. Rund 20 Schulklassen besuchen ihren Hof pro Jahr. Je nach Altersstufe gibt es bestimmte Programme. In Kürze, sagt Sindlhauser, kämen Gymnasiasten aus Penzberg. Mit ihnen werde zum Beispiel berechnet, wie viel Gülle pro Quadratmeter ein Landwirt ausbringen dürfe. Für viele, weiß Sindlhauser, seien die Erkenntnisse auf einem Bauernhof „oft ein Aha-Erlebnis“, sagt die ausgebildete Erlebnis-Bäuerin.

Das Programm sieht vor, dass die jungen Besucher die verschiedenen Formen der Landbewirtschaftung kennenlernen, ein realistisches Bild von der Arbeit bekommen und Landwirte als einen wichtigen Teil der Bevölkerung schätzen lernen. „Es geht um die Förderung des Dialogs mit der Gesellschaft“, sagt Christian Webert, Leiter des AELF in Holzkirchen.

Arbeit auf dem Hof ist vielfältig

„Vielen Kindern fehlt der Bezug zur Landwirtschaft“, sagte Kreisbäuerin Ursula Fiechtner, die ebenso wie Kreisbauer Peter Fichtner zum Auftakt des Projekts 2023 nach Benediktbeuern gekommen war. „Einen Bauernhof kennen die Kinder meistens nur aus dem Fernsehen oder anderen Medien.“ Deshalb sei es umso wichtiger, Kinder mit einem Besuch vor Ort zu bilden und auch zu begeistern, wie vielfältig die Arbeit auf einem Hof sei.

Seit Beginn des Programms 2012 haben fast 6000 Schülerinnen und Schüler aus den beiden Landkreisen das Angebot angenommen, berichtete Webert. Es ist kostenlos. Die anbietenden Landwirte sind neben Benediktbeuern in Bairawies, Gaißach, Wackersberg, Dietramszell, Münsing und Lenggries sowie in Fischbachau, Miesbach, Holzkirchen, Valley, Irschenberg, Otterfing, Warngau/Wall, Kreuth und Gmund.

Weitere Infos für alle Lehrkräfte online auf www.erlebnis-bauernhof.bayern.de

