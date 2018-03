Beim Einbiegen nicht aufgepasst

Keine Verletzten, aber eine Menge zu tun für zwei Autowerkstätten: Das ist die Bilanz eines Vorfahrtsunfalls am Freitag in Benediktbeuern. Der Sachschaden beträgt 8000 Euro.

Benediktbeuern Die Polizei berichtet, dass eine 63-jährige Benediktbeurerin am Freitag um 16.20 Uhr mit ihrem Suzuki aus dem untergeordneten Angerfeldweg nach links in die Bahnhofstraße einbog. Dabei übersah sie den ebenfalls in Richtung Ortsmitte fahrenden Mercedes eines 75-jährigen Bichlers. Beim Zusammenstoß wurde niemand verletzt, auch weil beide Beteiligten angeschnallt waren, wie die Polizei ausdrücklich anmerkt. Dafür entstand recht hoher Schaden, nämlich 3000 Euro am Suzuki und 5000 Euro am Mercedes. Immerhin konnte beide mit ihrem Auto weiterfahren.

chs