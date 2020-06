Von Sensenmännern und -frauen

Das Gelernte umsetzen konnten die Teilnehmer um Franziska Ruhdorfer beim Sensologen-Kongress in Benediktbeuern.

5. Sensologen-Kongress

von Patrick Staar

So eine Stimmung wie am Samstag erlebt man rund um das Kloster Benediktbeuern selten: Fans schreien, klatschen, feuern an, rufen „Hey, hey, hey!“, „Hau rein!“ und „Super – zieh durch!“ Klingt fast wie bei einem Fußballspiel, war aber tatsächlich das unterhaltsame Finale des 5. Sensologen-Kongresses.