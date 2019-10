Alpenwarmbad wird nicht billiger

Kritik wurde laut, nachdem die Gemeinde Benediktbeuern die Eintrittspreise für das Alpenwarmbad erhöhte. Jetzt wurde im Gemeinderat darüber diskutiert, wie künftig verfahren werden soll.

Benediktbeuern–Das Alpenwarmbad in Benediktbeuern ist seit wenigen Wochen geschlossen, und in der Gemeinde laufen Gespräche, welche Verbesserungen man für die Saison 2020 anpacken könnte. Wie berichtet, wurde im Sommer Kritik an der Erhöhung der Eintrittspreise laut. Im Gemeinderat entstand die Idee, eventuell noch einen Kurzbadetarif einzuführen.

Um das möglicherweise zu verwirklichen, beziehungsweise um überhaupt einen Überblick über die teils hohe Besucherzahl in dem beliebten Bad zu bekommen, müsse man jedoch den Eingangsbereich umgestalten, sagt Bürgermeister Toni Ortlieb. Die Idee ist nicht neu und wurde auch schon von seinem Vorgänger Hans Kiefersauer ins Auge gefasst, allerdings kam es nicht mehr zur Verwirklichung.

„Der Bauausschuss wird sich jetzt mal die Situation vor Ort anschauen und dann diskutieren, welche Lösung die praktikabelste ist“, sagt Ortlieb auf eine Frage des Tölzer Kurier.

Einen Überblick über die Besucherzahl wünscht sich auch das Kassen-Team schon seit Langem. Wenn die bauliche Lösung geklärt sei, „werden wir in die weitere Diskussion einsteigen“, kündigt Ortlieb an. Man sei sich jedoch einig, die Eintrittspreise nicht zu senken. Mit ihnen müsse man sich trotz Erhöhung „nicht verstecken“, sagt Ortlieb. Für eine Saisonkarte zahlen Erwachsene 96 Euro, Kinder 48 Euro. Eine Einzelkarte kostet für Erwachsene 8 Euro (bislang 6,50 Euro), Kinder zahlen 4 Euro. Die Erhöhung bringt der Gemeinde ein Plus von 30 000 Euro, sie deckt jedoch nicht alle Aufwendungen.

