Don-Bosco-Club nimmt mit neuem Konzept wieder Fahrt auf

Von: Christiane Mühlbauer

Das Team des Don-Bosco-Clubs vor dem überlebensgroßen Porträt des Ordensgründers Johannes Bosco: (v. li.) Pädagogische Leiterin Sabine Maier, Tobias Huhn (Student, pädagogischer Mitarbeiter mit 10,5 Stunden), Streetworker Samuel Waldherr und Praktikant Felix Ohler. Es fehlt Annkathrin Ronecker (Studentin und pädagogische Mitarbeiterin mit 10,5 Stunden). © arp

Die Corona-Jahre waren schwierige Jahre für Jugendliche und für das Team des Don-Bosco-Clubs. Nun zieht der Besuch wieder an. Es gibt ein neues Konzept.

Benediktbeuern/Bad Heilbrunn – Seit Fasching herrscht wieder guter Zuspruch im Don-Bosco-Club. „Unsere Faschingsparty war ein großer Erfolg“, freut sich die pädagogische Leiterin Sabine Maier. 65 Jugendliche aus dem ganzen Loisachtal waren gekommen, viele von ihnen zum ersten Mal. „Jetzt herrscht Aufbruchstimmung.“ Am ersten Öffnungstag nach der Party sei „die Hütte hier voll gewesen“, sagt Maier. „Das tut gut.“

Da passt es gut, dass der Trägerverein „Kinder- und Jugendarbeit Loisachtal“ in den vergangenen Wochen neue Angebote entwickelt hat. Der Verein betreibt sowohl den Jugendtreff in Benediktbeuern als auch jenen in Bad Heilbrunn namens „Clubbrunn“ und will nun als Träger nach außen sichtbarer werden. Im neuen Flyer mit der Aufschrift „Servus Loisachtal“ werden alle Gemeinden einbezogen und das gesamte Angebot sowie die Mitarbeiter vorgestellt.

Jugendliche begeistert vom Tonstudio

Kochel und Schlehdorf seien leider noch „weiße Lücken“, sagt Maier hinsichtlich des Angebots vor Ort. Im Don-Bosco-Club sehe man derzeit aber kontinuierlich Jugendliche aus Kochel. Sie hätten natürlich immer die Herausforderung, auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen zu sein. „Es gibt gerade Überlegungen, wie wir zum Beispiel in Kochel mit einem mobilen Angebot auch mal Präsenz zeigen können“, sagt Maier.

Im Don-Bosco-Club in Benediktbeuern gibt es zusätzlich zum offenen Angebot seit Neuestem vier besondere Projekte. Zum einen das offene Tonstudio, das der ehemalige Clubleiter Marcus Kolm jetzt ehrenamtlich anbietet. Jeden Mittwoch von 18 bis 20 Uhr kann man mit dem Sozialpädagogen, der an der Hochschule auch die musikpädagogische Zusatzausbildung abgeschlossen hat, an eigenen Songs feilen oder Instrumente ausprobieren, etwa Schlagzeug und Gitarren. Kolm hilft sowohl Solisten als auch Gruppen. „Das ist eine coole Idee von ihm, und die Rückmeldungen sind super“, freut sich Maier. Außerdem gibt es jetzt jeden Donnerstag von 17 bis 18.30 Uhr ein Jugendatelier. Wer kommt, kann seiner Kreativität freien Lauf lassen, etwa beim Malen oder Basteln. „Wir haben genügend Utensilien.“

Neues Angebot: Sportarena

Neu ist auch die Sportarena jeden Freitag von 16 bis 18 Uhr. „Bei gutem Wetter sind wir draußen, ansonsten dürfen wir die Halle in der Jugendherberge neben dem Club nutzen“, sagt Maier. Die Jugendlichen entscheiden selbst, was sie machen: Sei es Fußball spielen, Basketball oder Gruppenspiele wie „Capture the flag“. Des Weiteren gibt es eine „Gaudizone“, die jeden Samstag von 17 bis 19 Uhr stattfindet. Hier gibt es ein Monatsprogramm, in dem Mitarbeiter je nach Bedarf der Jugendlichen etwas anbieten, zum Beispiel Spiele machen, gemeinsam Kochen oder einfach nur Spaß haben. Der Club in Benediktbeuern hat derzeit donnerstags von 16 bis 19 Uhr und samstags von 17 bis 22 Uhr geöffnet. „Die Zeiten sind gerade ein Versuch und werden dem Bedarf der Jugendlichen angepasst“, sagt Maier. Der „Clubbrunn“ in Heilbrunn ist freitags von 17 bis 22 Uhr geöffnet. Kickern und Billard spielen sind nach wie vor beliebt – das geht in beiden Einrichtungen.

Streetworker in den Gemeinden sehr beliebt

Die meisten der Besucher seien zwischen 12 und 18 Jahre alt, so Maier. Gerade seien es wieder mehr Jugendliche, früher kamen durchaus auch jüngere Schüler. „Von der Mittelschule kommen immer wieder Lehrer mit ihren Klassen, damit wir den Club vorstellen können.“ Personell gab es in jüngster Zeit kleine Veränderungen. Marcus Kolm hat sich beruflich neu orientiert, arbeitet aber ehrenamtlich noch mit. Im Benediktbeurer Club hat Student Tobias Huhn als pädagogischer Mitarbeiter seine Stunden aufgestockt. Neu ist Annkathrin Ronecker, ebenfalls Studentin, die auch 10,5 Stunden in der Woche mitarbeitet. Maier bleibt pädagogische Leiterin, ebenso bleibt Samuel „Sami“ Waldherr in der mobilen Jugendarbeit („Streetwork“). „Sami wird super angenommen“, freut sich Maier. Er besuche zum Beispiel die Bauwagen und habe sich ein gutes Netzwerk aufgebaut. „Mit seinem Fahrrad ist er immer gleich zu erkennen. Die Jugendlichen gehen auf ihn zu und reden mit ihm. Sie mögen ihn alle sehr gerne.“ Waldherr mache auch Einzelbetreuungen, wenn erforderlich.

Auch der „Clubbrunn“ in Bad Heilbrunn werde sehr gut angenommen. „Da gibt es einen konstanten Kern von Besuchern“, sagt Maier. In Kürze soll die Einweihungsparty für die selbst renovierten Räume steigen. „Die Jugendlichen träumen von einem weiteren Öffnungstag in der Woche“, sagt die Sozialpädagogin. Derzeit könne man das aber in dieser Form nicht leisten. „Da müssen wir mit der Gemeinde sprechen, die diese Stelle finanziert.“

