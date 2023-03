Benediktbeuern: Badeunfall erneut vor Gericht: Krankenversicherung verklagt Haftpflicht-Verisicherung

Von: Angela Walser

Der Badeunfall beschäftigt aktuell das Landgericht München II. © Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Der folgenschwere Badeunfall aus dem Jahr 2016 im Benediktbeuerer Alpenwarmbad ist erneut vor gericht. Nun verklagte die Krankenversicherung des Buben die Haftpflicht-Versicherung der Gemeinde.

Benediktbeuern – Ein schrecklicher Badeunfall aus dem Jahr 2016 beschäftigt aktuell das Landgericht München II. Damals fiel ein Dreijähriger ins Kinderbecken des Alpenwarmbads Benediktbeuern. Eine aufmerksame Neunjährige sah den bewusstlosen Buben auf den Grund sinken und holte ihn tapfer aus dem Wasser. Er überlebte, ist aber schwerst behindert. Jetzt hat die Krankenversicherung des Buben die Haftpflicht-Versicherung der Gemeinde verklagt. Zum Gerichtstermin erschien Bürgermeister Anton Ortlieb mit den beiden damals Dienst habenden Bademeistern.

Bademeistern war strafrechtlich nichts anzulasten

Strafrechtlich war den Männern nichts anzulasten gewesen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingestellt. Demnach hatten sich die beiden Angestellten nichts vorzuwerfen. Doch die Krankenversicherung, die für den Buben schon 1,1 Millionen Euro an Behandlungskosten aufbringen musste, sah sich gezwungen, die horrenden Ausgaben und die auf sie zukommenden Folgekosten einzudämmen, und verklagte die Gemeinde wegen Verletzung der Dienst-Aufsichtspflicht auf Zahlung. Ein rechtsmedizinischer Gutachter konnte allerdings keine Fehler des Personals feststellen, wie aus seinen Ausführungen hervorging.

Die Bademeister mussten sich zum Verhandlungsauftakt noch einmal an das schlimme Geschehen erinnern. Demnach hatten sie sofort mit der Reanimation begonnen. Während eine anwesende Kinder-Krankenschwester die Herzdruckmassage übernahm, beatmete einer der Bademeister das Kind. Aber es war kaum möglich. „Immer wieder kamen Wasser und Essensreste aus Mund und Nase“, berichtete er und fügte hinzu: „Um mich herum habe ich nichts wahrgenommen.“

Hohe Behandlungskosten für Krankenkasse

Irgendwann stand dann die Notärztin hinter ihm. Als einfach keine Luft mehr in den Brustkorb gelangte, begannen die Mediziner, die Lunge abzusaugen. Der Bub kam ins Krankenhaus – und überlebte. Laut Rechtsmediziner Randolph Penning hätten das die Bademeister nicht gekonnt. „Das Absaugen ist eine intensiv-ärztliche Maßnahme“, sagte der Mediziner. Ein Laie komme da nicht genau hin. „Eine Absaug-Einrichtung im Bad hätte also nichts gebracht“, sagte Penning.

Entscheidung im Mai

Er hatte berechnet, dass der Dreijährige 25 Minuten mit Sauerstoff unterversorgt war, bis die Notärzte absaugten. „Das kann ein Gehirn ohne irreversible Schäden nicht überleben“, fügte er hinzu. Dass der Kleine überlebte, war wohl nur dem beherzten Eingreifen der Neunjährigen zu verdanken. Demnach war der Dreijährige maximal eine Minute unter Wasser. Da er wahrscheinlich in Panik zu schreien begann, atmete er Wasser ein und erbrach sich. Vermutlich war die Mund-zu-Mund-Beatmung keine wirkliche Hilfe, doch es gab in jenem Moment keine Alternative. Ein Defibrillator hätte nur bei einem Kammerflimmern funktioniert. Eine Entscheidung über die Klage will das Gericht im Mai verkünden.

