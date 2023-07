Benediktbeuern: Brandmeldeanlage brennt und setzt Alarm ab

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Mehrere Feuerwehren sind zu dem Schmorbrand mit starker Rauchentwicklung zur ehemaligen Jugenherberge in Benediktbeuern ausgerückt. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Die Aufgabe von einer Brandmeldeanlage ist es, bei einem Brand Alarm zu schlagen. So geschah es in der ehemaligen Jugenherberge in Benediktbeuern. Absurderweise, war die Meldeanalage selbst, Grund ihres Alarms.

Benediktbeuern – Bevor die Batterien der Notstromversorgung selbst Opfer der Flammen wurden, tat die daran angeschlossene Brandmeldeanlage noch einmal ihren Dienst – und meldete Feueralarm. Am Sonntag gegen 12 Uhr kam es zu einer Rauchentwicklung im Keller der ehemaligen Jugendherberge in Benediktbeuern. Da die Brandmeldeanlage Alarm schlug, brachten sich die Bewohner – zwei ukrainische Familien und vier ehemalige Kindergartenschwestern – in Sicherheit, berichtet der Kommandant der Benediktbeurer Feuerwehr, Daniel Sliva.

Starke Rauchentwicklung in ehemaliger Jugenherberge

Kurz darauf traf ein Großaufgebot an Einsatzkräften ein. Es stellte sich heraus, dass die Ursache des Rauchs die Brandmeldeanlage selbst war. „Es gab einen Kurzschluss, elf Batterien sind in Brand geraten.“ Durch den Schmorbrand im Schaltkasten kam es laut Sliva zwar zu einer „riesigen Rauchentwicklung“, aber zu keinem großen Schaden. Der Brand wurde gelöscht, die Batterien nach draußen gebracht, das Gebäude gelüftet. Die besondere Herausforderung an diesem Tag: „Es waren von uns nur zwölf Männer da, die restliche Mannschaft war beim Aufstellen des Gipfelkreuzes auf der Benediktenwand.“ Die Nachbarfeuerwehren unterstützen mit Atemschutzträgern. Und: „Es war ein Großaufgebot ausgerückt, da es sich um eine Herberge handelt.“ Vor Ort waren Polizei, Notärzte, Rettungswagen und die Feuerwehren Ried, Penzberg, Kochel, Bichl und Obersteinbach. Der Einsatz habe zwei Stunden gedauert, berichtet Sliva.

Paralleleinsatz: Austellen des Gipfelkreuzes an der Benediktenwand

Unterdessen gab es gegen 15 Uhr auch gute Nachrichten vom zweiten Einsatzort der Feuerwehr an diesem Tag. „Das neue Gipfelkreuz an der Benediktenwand konnte im Laufe des heutigen Tages erfolgreich aufgestellt werden“, berichtete die Benediktbeurer Bergwacht, die mit der Feuerwehr für die Aktion verantwortlich zeichnete. „Aktuell herrscht unter den Beteiligten große Freude und viel Dankbarkeit.“ Alles Weitere zum Kreuz gibt es am Montagabend bei einer Pressekonferenz.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.