Bürgermeisterwahl im Live-Ticker: Aktuell wird gewählt - 18 Uhr startet Auzählung

Wer wird der neue Bürgermeister von Benediktbeuern? Heute, Sonntag, 30. Juni, wird gewählt - wir berichten hier im Live-Ticker über erste Ergebnisse und Reaktionen.

Am heutigen Sonntag wählen die Benediktbeuerer ihren neuen Bürgermeister.

Die außerplanmäßige Bürgermeister-Wahl in Benediktbeuern wurde nötig, weil Bürgermeister Hans Kiefersauer überraschend am 13. März im Alter von 57 Jahren gestorben ist.

Drei Kandidaten stehen zur Auswahl: Hanns-Frank Seller (CSU), Rudi Mühlhans (FBM) und Toni Ortlieb (Bürgervereinigung). Alle Infos zu den Kandidaten sowie das Video in voller Länge von unserer Podiumsdiskussion lesen Sie hier.

Das Rennen ist völlig offen. Die Wahllokale haben bis 18 Uhr geöffnet. Dann beginnt die Auszählung. Wir berichten live aus dem Rathaus.

+++ Aktualisieren +++

16.30 Uhr: Wer noch nicht wählen gegangen ist, aber flott los. Bis 18 Uhr kann noch abgestimmt werden.

Bürgermeister-Wahl in Benediktbeuern – alles was Sie wissen müssen: Der Wahlkampf läuft seit Wochen auf Hochtouren. Mit Veranstaltungen und Plakaten sowie persönlichen Gesprächen und in den sozialen Netzwerken werben die drei Bewerber um die Gunst der Wähler. Für das Bürgermeisteramt bewerben sich Hanns-Frank Seller (CSU), Rudi Mühlhans (Freie Bürgerliste Miteinander) und Toni Ortlieb (Benediktbeurer Bürgervereinigung). Die Wahl ist bekanntlich erforderlich, weil der bisherige Rathauschef Hans Kiefersauer am 13. März dieses Jahres im Alter von 57 Jahren gestorben ist.

Die Amtsgeschäfte führt seit dieser Zeit Hanns-Frank Seller. Er ist ebenso wie die Mitbewerber Rudi Mühlhans und Toni Ortlieb seit Jahren im Gemeinderat. Für Mühlhans ist es bereits der zweite Wahlkampf. Er war 2014 Hans Kiefersauer knapp unterlegen. Seller hatte damals die Kandidatur von Kiefersauer unterstützt und auf eine eigene Bewerbung verzichtet. Gewissermaßen als Neuling geht Toni Ortlieb ins Rennen.

Am Sonntag dürfen 3010 Benediktbeurer ihre Stimme abgeben

„Die Kandidaten gehen sehr fair miteinander um“, sagt Inge Ambrugger, die nicht nur im Vorzimmer des Bürgermeisters arbeitet. Seit Montag ist sie auch mit dem Wahlleiter-Amt betraut. Rathaus-Geschäftsleiter Franz Pölt, der schon so manche Kommunalwahl geleitet hat, ist kurzfristig erkrankt. Nun hat Ambrugger diese zusätzliche Aufgabe übernommen. „Das dürfte zu schaffen sein“, sagt sie zuversichtlich. Es seien ja nur die Stimmen für die drei Bewerber auszuzählen.

Am Sonntag dürfen 3010 Benediktbeurer ihre Stimme abgeben. Bis zum gestrigen Dienstag hatten bereits 828 Bürger die Briefwahl beantragt. „Das ist eine gute Quote“, sagt Ambrugger. Sie rechne mit einer hohen Wahlbeteiligung, denn das Interesse der Bürger sei sehr groß.

Die Briefwahl kann noch bis Freitag, 28. Juni, 18 Uhr beantragt werden. Das Rathaus ist deshalb an diesem Tag nicht nur wie üblich von 8 bis 12 Uhr, sondern auch noch von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Die Briefwähler müssen ihr Kuvert am Sonntag bis spätestens 18 Uhr im Rathaus-Briefkasten eingeworfen haben. Die beiden Wahllokale (in der Gäste-Info und im Pfarrsaal des Pfarrhofs) sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Das Ergebnis dürfte gegen 19 Uhr vorliegen.

Beobachter gehen davon aus, dass keiner der Bewerber im ersten Wahlgang die erforderliche absolute Mehrheit erhält und es deshalb zur Stichwahl kommt. Der Termin wäre Sonntag, 14. Juli.

