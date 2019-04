Öffentliches WC „eine teure Apotheke“

Benediktbeuern diskutiert über Gemeindepark

von Christiane Mühlbauer schließen

Die Fertigstellung des gesamten Areals rund um das Benediktbeurer Rathaus wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Der Gemeinderat will die Planungen der Dorferneuerung abwarten. Kern der Diskussion ist eine teure öffentliche Toilettenanlage am Gemeindepark.