Ein neuer Bücherschrank zum Schmökern für jedermann

Benediktbeuern – Wer neuen Lesestoff sucht, aber nicht unbedingt Geld ausgeben möchte, hat ab sofort in der Bibliothek der Katholischen Stiftungshochschule (KSH) im Kloster Benediktbeuern gute Karten. Hier wurde am Dienstag ein sogenannter Bücherschrank eingeweiht. Das Prinzip ist recht einfach: Jeder, der sich ein Buch mitnehmen möchte, muss dafür einfach nur ein eigenes in den Schrank stellen.

Die Idee dazu hatten die Studentinnen Paula Giebelhausen, Lena Mayr und Simone Schimpl. Die drei studieren im sechsten Semester Soziale Arbeit und machten sich auf die Suche nach einem Semesterprojekt. Da es ähnliche Bücherschränke schon an anderen Unis gibt, dachten die Studentinnen sich, dass das doch auch etwas für Benediktbeuern wäre. „Studenten haben ja oft wenig Geld“, erklärt Paula Giebelhausen. Und nachhaltig sei es auch noch, ergänzt ihre Kollegin Lena Mayr. Der Bücherschrank steht aber nicht nur den Studenten an der KSH offen. „Alle Benediktbeurer dürfen mitmachen“, versichert Simone Schimpl.

„Der Bücherschrank ist eine Bereicherung für die Bibliothek“, freute sich Bibliotheksleiter Thomas Mangold bei der Einweihung. Dozent Klaus Drescher, der das Projekt begleitet, gefällt die Idee der Studentinnen: „So etwas kann man nur unterstützen.“

Der neue Bücherschrank ist zu den Öffnungszeiten der Bibliothek, also Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr, offen. (Arndt Pröhl)

