Benediktbeuern: Ersatz-Christkindlmarkt am Wochenende

Der Christkindlmarkt in Benediktbeuern zieht eigentlich jedes Jahr tausende Besucher an. Heuer wurde er wegen eines Sturm sehr kurzfristig abgesagt.

Im Kreuzgang und am Dorfplatz

von Alois Ostler

Sturmtief Marielou hatte am vergangenen Sonntag dazu geführt, dass der überregional beliebte Christkindlmarkt erstmals in seiner 45-jährigen Geschichte abgesagt werden musste. Jetzt gibt es einen Ersatztermin an diesem Wochenende.