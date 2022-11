Erste Forschungsergebnisse im Klosterland-Projekt: Landwirtschaft im Moor weiter möglich

Martina Schlaipfer Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf © sn

Erste Ergebnisse des Forschungsprojekt im Klosterland Benediktbeuern zu den Mooren wurden dieser Tage im Allianzsaal vorgestellt.

Benediktbeuern – Erste Forschungsergebnisse für Moore des Klosterlands Benediktbeuern präsentierte Martina Schlaipfer im Allianzsaal des Zentrums für Umwelt und Kultur. „Unser Ziel ist es natürlich schon, konkrete Handlungsempfehlungen anbieten zu können, wenn die Auswertung des am Jahresende abgeschlossenen Projektes vollständig vorliegt“, erklärte Schlaipfer, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Zwischenergebnisse seien 2023, das Endergebnis 2024 zu erwarten. „Aber wir können nur empfehlen, die Entscheidungen werden in der Politik getroffen.“

Bedeutende Treibhausgas-Quelle

Moore können sehr viel Kohlendioxid aufnehmen und in Form von Kohlenstoff speichern. Doch circa 95 Prozent der bayerischen Moore haben diese Fähigkeit aufgrund von Entwässerung und landwirtschaftlicher Nutzung verloren, erläuterte Schlaipfer. Damit sind sie nun selbst zu einer bedeutenden Treibhausgas-Quelle geworden. Durch eine Wiedervernässung der Moore könne dieser Prozess umgekehrt werden. Dass hier dringend Handlungsbedarf besteht, mahnen Wissenschaftler schon lange an.

Auch die Politik hat die Zeichen der Zeit erkannt und Forschungsprojekte auf den Weg gebracht. Dazu zählt das „KliMoBay“, das sich mit Klimaschutz- und Anpassungspotenzialen in den Mooren Bayerns befasst. Involviert in das Projekt sind die Technische Universität und Ludwig-Maximilians-Universität in München, die Landesanstalt für Landwirtschaft und die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Dort ist Martina Schlaipfer mit dem Projekt befasst. Nun präsentierte sie in einem Vortrag erste Forschungsergebnisse für Moore des Klosterlands Benediktbeuern, die im Rahmen des KliMoBay untersucht wurden. Einige Zuhörer hatten sich im Allianzsaal des Zentrums für Umwelt und Kultur eingefunden. Die äußerst sachkundigen Ausführungen der Referentin richteten sich eher an ein Fach-, als an ein interessiertes Laienpublikum. Dies zeigten schon die vielen Fachbegriffe, die Schlaipfer ohne „Übersetzung“ verwendete.

Frage nach Vereinbarkeit von Landwirtschaft und Moorrenaturierung

Die Wissenschaftler würden die Ergebnisse selbstverständlich gerne alle veröffentlichen, doch darüber entscheide das Ministerium: Diese Aussage hinterließ bei manchem Zuhörer ein ungutes Gefühl. Jeder weiß, dass die Zeit drängt, um effektive Maßnahmen für den Klimaschutz zu ergreifen. Sind jahrelange Forschungen, auf deren Endergebnis wiederum Jahre gewartet werden muss – und die dann keinerlei Verbindlichkeit für politische Entscheidungen haben, da wirklich der rechte Weg?

Doch natürlich brauchen Entscheidungen zunächst einmal verwertbare Fakten, auf die sie sich stützen können. In welchem Maße der Wasserstand den Ausstoß umweltschädlicher Gase bedingt, hat KliMoBay nun exakt erforscht. Welche konkreten Maßnahmen in welcher Region zur Reduzierung der Gase ergriffen werden sollten, wird nun eruiert.

Da auch Landwirte im Publikum waren, kam die Frage nach der Vereinbarkeit von Moorrenaturierung und landwirtschaftlicher Nutzung auf. „Unser Ziel ist es, die Flächen bewirtschaftbar zu erhalten“, gab Schlaipfer Auskunft. „Bayern hat 220 000 Hektar Moorfläche, davon werden 120 000 landwirtschaftlich genutzt. Diese Nutzung kann nicht einfach unterbunden werden. Aber sie wird wohl in anderer als der bisher gewohnten Weise stattfinden müssen.“ Es gebe eigene Forschungsprojekte, die sich mit Pflanzen beschäftigen, die auch im Moor gedeihen. Auch die bisher üblichen schweren Maschinen könnten auf den wiedervernässten Böden nicht mehr eingesetzt werden. „Das bedeutet Mehraufwand für die Landwirte“, sagte Schlaipfer. „Die Entschädigungen müssen dann entsprechend berechnet werden.“ Die Wissenschaft hat die Zeitenwende also schon ausgerufen. Inwieweit und wann die Politik ihr folgt, bleibt abzuwarten. (Sabine Näher)

